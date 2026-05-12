/புதிய கிரிக்கெட் அணியை வாங்கிய ராகுல் ட்ராவிட்! அவரே சொன்ன காரணம்!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், உலக கோப்பையை வென்று கொடுத்த முன்னாள் தலைமை பயிற்சியாளருமான ராகுல் டிராவிட், தற்போது முற்றிலும் புதியதொரு அவதாரத்தை எடுத்துள்ளார். ஐரோப்பாவில் முதல்முறையாக தொடங்கப்பட்டுள்ள ஐரோப்பிய டி20 பிரீமியர் லீக் தொடரில் டப்ளின் கார்டியன்ஸ் என்ற கிரிக்கெட் அணியின் உரிமையாளராக அவர் பொறுப்பேற்றுள்ளார். விளையாட்டு வீரராகவும், பயிற்சியாளராகவும் கிரிக்கெட் உலகில் எண்ணற்ற சாதனைகளை படைத்த தி கிரேட் வால் டிராவிட், முதன்முறையாக ஒரு பிரான்சைஸியின் முதலாளியாக உருவெடுத்திருப்பது கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஐரோப்பிய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு மாபெரும் மைல்கல்லாக ஐரோப்பிய டி20 பிரீமியர் லீக் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. ஐரோப்பாவில் கிரிக்கெட் விளையாட்டை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் நோக்கில், அயர்லாந்து கிரிக்கெட் வாரியம், ஸ்காட்லாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் மற்றும் நெதர்லாந்து ஆகியவை இணைந்து இந்த தொடரை நடத்துகின்றன. பாலிவுட் நடிகர் அபிஷேக் பச்சன் இந்த தொடரின் விளம்பரதாரராகவும், முக்கிய முதலீட்டாளராகவும் செயல்படுகிறார். இந்த தொடரில் மொத்தம் 6 அணிகள் களமிறங்குகின்றன. டப்ளின் (அயர்லாந்து), பெல்ஃபாஸ்ட் (வடக்கு அயர்லாந்து), எடின்பர்க், கிளாஸ்கோ (ஸ்காட்லாந்து), ஆம்ஸ்டர்டாம் மற்றும் ரோட்டர்டாம் (நெதர்லாந்து) ஆகிய நகரங்களை மையமாக கொண்டு இந்த அணிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
On becoming the owner of the Dublin Guardians in the European T20 Premier League, Rahul Dravid said he is excited to explore a new chapter and viewed it as an opportunity to learn, grow, and challenge himself in a different role. pic.twitter.com/Su2i72mQ97— Cricketopia (@CricketopiaCom) May 12, 2026
சமீபத்தில் அயர்லாந்தின் தலைநகரான டப்ளினில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட விழாவில், அபிஷேக் பச்சன் முன்னிலையில் ராகுல் டிராவிட் அதிகாரப்பூர்வமாக தனது டப்ளின் கார்டியன்ஸ் அணியை அறிமுகப்படுத்தினார். நிகழ்ச்சியில் பேசிய ராகுல் டிராவிட், "ஐரோப்பாவில் கிரிக்கெட் விளையாட்டை வளர்க்க வேண்டும் மற்றும் இளம் வீரர்களுக்கு சர்வதேச அளவிலான வாய்ப்புகளை வழங்க வேண்டும் என்ற ETPL-ன் தொலைநோக்கு பார்வை என்னை மிகவும் கவர்ந்தது. டப்ளின் நகரில் ஏற்கனவே ஒரு வலுவான கிரிக்கெட் சமூகம் உள்ளது. எப்போதுமே இளம் திறமைகளை அடையாளம் கண்டு அவர்களை ஊக்குவிப்பது எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். அந்த வகையில் இந்த தொடர் மிக முக்கியப் பங்காற்றும் என உறுதியாக நம்புகிறேன்," என்று தெரிவித்தார்.
Under-19 மற்றும் இந்தியா-ஏ அணிகளின் பயிற்சியாளராக இருந்து சுப்மன் கில், இஷான் கிஷன் போன்ற பல இளம் வீரர்களை உருவாக்கிய டிராவிட், தற்போது ஐரோப்பிய வீரர்களையும் உலக தரத்திற்கு உயர்த்துவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களுக்கு இடையே நடைபெறவுள்ள இந்த தொடரில், சர்வதேச கிரிக்கெட்டின் முன்னணி நட்சத்திரங்களான கிளென் மேக்ஸ்வெல், மிட்செல் மார்ஷ், டிம் டேவிட், மிட்செல் சான்ட்னர், ஃபாஃப் டு பிளெசிஸ் மற்றும் ஹென்ரிச் கிளாசன் ஆகியோர் பங்கேற்கவுள்ளனர். ராகுல் டிராவிட்டை போலவே பல முன்னாள் மற்றும் இன்னாள் கிரிக்கெட் ஜாம்பவான்களும் இந்த தொடரில் மற்ற அணிகளின் உரிமையாளர்களாக இணைந்துள்ளனர்.
பெல்ஃபாஸ்ட்: கிளென் மேக்ஸ்வெல்
கிளாஸ்கோ: கிறிஸ் கெயில்
ஆம்ஸ்டர்டாம்: ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் கேப்டன் ஸ்டீவ் வாஹ்
ரோட்டர்டாம்: ஜான்டி ரோட்ஸ் மற்றும் ஃபாஃப் டு பிளெசிஸ்
எடின்பர்க்: கைல் மில்ஸ் மற்றும் நாதன் மெக்கல்லம்.