சஞ்சு சாம்சன் இல்லாமலே பலமாக இருக்கும் RR... மினி ஏலத்தில் யார் யாரை குறிவைக்கும்?

IPL 2026 Mini Auction, Rajasthan Royals: ஐபிஎல் 2026 தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் சூழலில், இன்னும் 20 நாள்களுக்குள் வீரர்களுக்கான மினி ஏலம் நடைபெற இருக்கிறது. வரும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி அன்று அபுதாபியில் நடைபெற இருக்கிறது.
மினி ஏலத்திற்கு முன்னரே சில அணிகள் தங்களின் மொத்த ஸ்குவாடையும் கட்டமைத்துவிட்டன என சொல்லலாம். அதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும் ஒன்று. ராஜஸ்தான் அணியை 7 வெளிநாட்டு வீரர்கள் உள்பட மொத்தம் 16 வீரர்களை தக்கவைத்திருக்கிறது. தற்போது மினி ஏலத்தில் ரூ.16.05 கோடியுடன் ராஜஸ்தான் வருகிறது.
Rajasthan Royals: டிரேடிங் மூலம் சாதித்த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
தங்களின் கேப்டனாக இருந்த சஞ்சு சாம்சனை, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிடம் டிரேட் செய்தாலும் ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் சாம் கர்ரனை சிஎஸ்கேவிடம் இருந்து பெற்று ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி தங்கள் பலத்தை அதிகப்படுத்தி உள்ளது. சிஎஸ்கே - ராஜஸ்தான் இடையே நடந்த டிரேடிங்கில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கே அதிக லாபம் என்று கூட சொல்லலாம். இது மட்டுமின்றி, டெல்லி அணிக்கு நிதிஷ் ராணாவை கொடுத்து, டோனோவன் ஃபெரேராவை ராஜஸ்தான் பெற்றிருக்கிறது. ஆல்-ரவுண்டர்கள் பற்றாக்குறையை ராஜஸ்தான் டிரேடிங்கிலேயே முடித்துக்கொண்டுவிட்டது. இதனால், மினி ஏலத்தில் அந்த ஆல்-ரவுண்டர்களுக்கு குறிவைக்காது.
Rajasthan Royals: பிளேயிங் லெவன் எப்படி இருக்கும்?
இப்போதே ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவனை ஓரளவு சொல்லிவிடலாம். ஓபனிங்கில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் - வைபவ் சூர்யவன்ஷி, மிடில் ஆர்டரில் ரியான் பராக் - துருவ் ஜூரேல் - ரவீந்திர ஜடேஜா, பின் வரிசையில் சிம்ரான் ஹெட்மயர் - சாம் கர்ரன் / டோனோவன் ஃபெரேரா, பந்துவீச்சாளர்கள் - துஷார் தேஷ்பாண்டே, சந்தீப் சர்மா, ஜோப்ரா ஆர்ச்சர், சுபம் தூபே என 11 வீரர்களை குறிப்பிட்டுவிடலாம். இவர்கள் தவிர க்வேனா மபாகா, லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், நாந்த்ரே பர்கர் ஆகியோர் பேக்-அப்பாக இருக்கிறார்கள்.
Rajasthan Royals: நிரப்ப வேண்டிய இடங்கள்
இருப்பினும் காம்பினேஷன் உறுதியாக இன்னும் ஒரு வெளிநாட்டு அல்லது இந்திய ஸ்பின்னர், இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளர் சிக்கினாலே போதுமானது. மிடில் ஆர்டரில் மற்றொரு இந்திய, வெளிநாட்டு பேட்டரை எடுக்கவும் ராஜஸ்தான் திட்டமிடலாம், ஆனால் 1 வெளிநாட்டு வீரரை மட்டுமே சிஎஸ்கேவால் எடுக்க முடியும். எனவே ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் இந்த குறிவைக்கப்போகும் வீரர்களை இங்கு காணலாம்.
IPL 2026 Mini Auction: மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்
நிதிஷ் ராணா இல்லாத சூழலில், பராக் மற்றும் ஜூரேலுக்கு வலுசேர்க்கும் வகையில் மஹிபால் லோம்ரோர், அபினவ் மனோகரை ராஜஸ்தான் எடுக்க முயற்சிக்கலாம். அதேபோல், டேவிட் மில்லரையும் ராஜஸ்தான் ஏலத்தில் எடுக்க முயற்சிக்கும். ஆனால் இவர்களுக்கு சற்று டிமாண்ட் இருக்கும் என்பதால் ராஜஸ்தானுக்கு சிக்கல் ஏற்படலாம்.
IPL 2026 Mini Auction: சுழற்பந்துவீச்சாளர்
ஜடேஜா, ரியான் பராக், சுபம் தூபேவை, தவிர வேறு ஸ்பின்னர்கள் அணியில் இல்லை. எனவே பேக்-அப் ஸ்பின்னரை எடுக்க ராஜஸ்தான் முடிவெடுக்கும். ராகுல் சஹார், கரண் சர்மா ஆகியோரை ராஜஸ்தான் எடுக்க நினைக்கும். ஆடம் ஸாம்பா கூட அவர்களின் திட்டத்தில் இருக்கலாம்.
IPL 2026 Mini Auction: வேகப்பந்துவீச்சாளர்
துஷார் தேஷ்பாண்டே, சந்தீப் சர்மா, யுத்வீர் சராக் ஆகியோர் இருந்தாலும் இன்னும் முன்னணி வேகப்பந்துவீச்சாளருக்கான தேடுதலில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஈடுபடும். ஆகாஷ் தீப், மோகித் சர்மா, குல்தீப் சென், சிம்ரன்ஜித் சிங் ஆகியோரை ராஜஸ்தான் குறிவைக்கலாம்.
மேலும் படிக்க | ஜடேஜாவின் முக்கிய நிபந்தனை... பெரிய பிளானை போட்ட 'தளபதி' - வெளியான தகவல்
மேலும் படிக்க | ஆன்ட்ரே ரசல் முதல் பத்திரனா வரை! ஒவ்வொரு அணியிலும் யார் யார் நீக்கம்? முழு விவரம் இதோ!
மேலும் படிக்க | ஐபிஎல் அணிகள் கழட்டிவிட்ட 10 விலை உயர்ந்த வீரர்கள்.. இவர்களுக்கு இன்னும் மவுஸ் இருக்கா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ