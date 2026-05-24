/பிளே ஆப் சென்ற RR... PBKS, KKR கனவில் மண்ணள்ளி போட்ட MI

MI vs RR : ஐபிஎல் லீக் தொடரின் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 4வது மற்றும் கடைசி அணியாக தகுதிபெற்றது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வென்றதன் மூலம், பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பிளே ஆப் சுற்றில் இருந்து வெளியேறியது.
MI vs RR, IPL 2026 : ஐபிஎல் லீக் தொடரின் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 4வது மற்றும் கடைசி அணியாக தகுதிபெற்றது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வென்றதன் மூலம், பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பிளே ஆப் சுற்றில் இருந்து வெளியேறியது.
ஏற்கெனவே, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, குஜராத் டைட்டன்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுவிட்டன. நான்காவது இடத்திற்கு பஞ்சாப், ராஜஸ்தான், கேகேஆர் அணிகளுக்கு போட்டி இருந்தது.
A— IndianPremierLeague (@IPL) May 24, 2026
#TATAIPL | #KhelBindaas | #MIvRR pic.twitter.com/egtoP5bh7e
இன்று மாலை மும்பையில் நடந்த போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் - ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் மோதியது. இதில் மும்பை வென்றால் மட்டுமே பஞ்சாப் மற்றும் கேகேஆர் அணிக்கு பிளே ஆப் போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தது. ஆனால், மும்பை இந்தியன்ஸ் 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்து, பஞ்சாப் மற்றும் கேகேஆர் அணியையும் தன்னோடு வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்றுவிட்டது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி இன்றைய போட்டியை வென்று 7வது முறையாக பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றிருக்கிறது. 2008ஆம் ஆண்டில் ஷேன் வார்னே தலைமையில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி, அதன்பின் 2022ஆம் ஆண்டில்தான் இறுதிப்போட்டிக்கே தகுதிபெற்றது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி இன்றைய போட்டியில் 205 ரன்களை சேர்த்தது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி சார்பில் துருவ் ஜூரேல் 38, ஜோப்ரா ஆர்ச்சர் 32, தசுன் ஷனகா 29 ரன்களை குவித்தனர். மும்பை அணியில் ஷர்துல் தாக்கூர், தீபக் சஹார் தலா 2 விக்கெட்டை வீழ்த்தினர்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் சூர்யகுமார் யாதவ் 60, ஹர்திக் பாண்டியா 34, வில் ஜாக்ஸ் 33 ரன்களை எடுத்தனர். இருப்பினும் ஆர்ச்சர் 3, பிரிஜேஷ், நான்ரே பர்கர் தலா 2 விக்கெட்டை வீழ்த்தினர்.