”சொந்த ஊர் பாசம்”.. ராஜஸ்தான் அணியை ரூ. 15,600 கோடிக்கு வாங்கிய உரிமையாளர்! யார் தெரியுமா?

ஐபிஎல் தொடர் மிகவும் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கும் நிலையில், ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ரூ. 15,600 கோடிக்கு கையாறி உள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : May 3, 2026, 11:29 PM IST

ஐபிஎல் வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு மெகா டீல் தற்போது கையெழுத்தாகி உள்ளது. முதல் சீசனின் சாம்பியனான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR) அணி, சுமார் 15,660 கோடி ரூபாய்க்கு கைமாறி உள்ளது. 

ரூ. 15,660 கோடிக்கு விற்பனையான ராஜஸ்தான் அணி 

உலகின் முன்னணி இரும்புத் தொழில் அதிபர் லட்சுமி என். மிட்டல் குடும்பத்தினரும், சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி (CEO) அதார் பூனாவாலாவும் இணைந்து இந்த முதலீட்டை மேற்கொண்டுள்ளனர். இதில் மிட்டல் குடும்பம் 75% சதவீதமும், அதார் பூனாவாலா: 18% சதவீதமும், மனோஜ் படாலே: 7% சதவீத பங்குகளையும் கொண்டுள்ளனர். 

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் சாதுல்பூர் கிராமத்தில் பிறந்த லட்சுமி மிட்டல், தனது சொந்த மாநில அணியின் உரிமையாளராக மாறியிருப்பது நெகிழ்ச்சியான ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது. சிறுவயது முதலே கிரிக்கெட் மீது ஆர்வம் கொண்ட அவர், தனது மகன் ஆதித்ய மிட்டல் மற்றும் மகள் வனிஷா மிட்டல் ஆகியோரை அணியின் நிர்வாகக் குழுவில் இணைக்க உள்ளார்.

சர்வதேச அளவில் முதலீடு 

இந்த ஒப்பந்தம் ஐபிஎல் தொடரோடு மட்டும் முடிந்துவிடவில்லை. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பிராண்டின் கீழ் இருக்கும் மற்ற சர்வதேச அணிகளும் புதிய நிர்வாகத்தின் கீழ் வருகின்றன. அதாவது,  பார்ல் ராயல்ஸ் (தென்னாப்பிரிக்கா), பார்படாஸ் ராயல்ஸ் (கரீபியன்) ஆகிய இரு அணிகளும் இந்த புதிய நிர்வாகத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்துள்ளன. 

ரூ. 16,600 கோடிக்கு விற்பனையான ஆர்சிபி அணி 

ஏற்கனவே கடந்த மார்ச் மாதம் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணி ஆதித்ய பிர்லா குழுமத்தால் 16,600 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட்டது. இப்போது ராஜஸ்தான் அணியும் அதே பாணியில் மிகப்பெரிய விலைக்கு விற்கப்பட்டுள்ளது, ஐபிஎல் அணிகளின் பிராண்ட் மதிப்பை உலக அளவில் உயர்த்தியுள்ளது. பிசிசிஐ ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, 2026-ன் இறுதிக்குள் இந்த நிர்வாக மாற்றம் முழுமை பெறும்.

ராஜஸ்தான் அணிக்கு கூடுதல் பலம் 

தற்போது நடைபெற்று வரும் 2026 ஐபிஎல் தொடரில் ரியான் பராக்  தலைமையிலான ராஜஸ்தான் அணி 12 புள்ளிகளுடன் 4 வது இடத்தில் உள்ளது. 15 வயது இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி போன்ற திறமைகளுடன் பலமாகத் திகழும் இந்த அணிக்கு, மிட்டல் மற்றும் பூனாவாலாவின் வருகை கூடுதல் நிதி வலிமையையும் நிர்வாக பலத்தையும் தரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் வீரர்கள் விவரம் 

யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூரியவன்ஷி, ரியான் பராக் (கேப்டன்), துருவ் ஜூரல் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷிம்ரோன் ஹெட்மியர், ரவீந்திர ஜடேஜா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர், சந்தீப் சர்மா, ரவி பிஷ்னாய், பிரிஜேஷ் சர்மா டோனோவன் ஃபெரீரா, லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், ரவி சிங், சுஷாந்த் மிஸ்ரா, துஷார் தேஷ்பாண்டே, தசுன் ஷனக, ஆடம் மில்னே, யுத்வீர் சிங் சரக், சுபம் துபே, குல்தீப் சென், குவேனா மபாகா, விக்னேஷ் புதூர், அமன் ராவ் பேரலா. 

