ராஜஸ்தான் அணி விற்பனைக்கு! வாங்கும் முக்கிய நபர்? அதிர்ச்சியில் பிசிசிஐ!

ஐபிஎல் 2026 திருவிழா இந்த மாதம் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இதற்கான பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. ஒவ்வொரு அணிகளும் தங்களது பயிற்சிகளையும் தொடங்கியுள்ளன. இந்நிலையில் ஐபிஎல்லில் 2008 ஆம் ஆண்டு சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி அதன் பிறகு தற்போது வரை ஒரு கோப்பையை கூட வெல்லவில்லை. லீக் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடி வந்தாலும், நாக்கு அவுட் போட்டிகளில் வெளியேறி வருகின்றனர். இந்த ஆண்டு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி விற்பனைக்கு வருவதாக செய்திகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்நிலையில் இந்த அணியை வாங்கும் ரேஸில் பிசிசிஐ-யால் வாழ்நாள் தடை விதிக்கப்பட்ட முன்னாள் ஐபிஎல் தலைவர் லலித் மோடியும் களமிறங்கியுள்ளார் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி கிரிக்கெட் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி விற்பனை!
தற்போது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் 65% பங்குகளை வென்ச்சர் கேபிடலிஸ்ட் மனோஜ் பதாலே தலைமையிலான எமர்ஜிங் மீடியா வென்ச்சர்ஸ் நிறுவனம் தங்கள் வசம் வைத்துள்ளது. இது தவிர, லாச்லான் முர்டோக் 13 சதவீதமும், மற்ற முதலீட்டாளர்கள் மீதமுள்ள பங்குகளையும் வைத்துள்ளனர். இந்த நிலையில் நிர்வாகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சில சிக்கல்கள் காரணமாக, ராஜஸ்தான் அணி நிர்வாகம் தங்களது அணியை விற்பனை செய்ய முடிவெடுத்துள்ளது. இந்த முக்கியமான டீலை சர்வதேச முதலீட்டு வங்கியான தி ரெய்ன் குரூப் நிர்வகித்து வருகிறது. இதற்கு முன்பு புகழ்பெற்ற மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மற்றும் செல்சியா கால்பந்து கிளப்களின் விற்பனையை இந்த நிறுவனம் தான் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்தது. தற்போது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் அடிப்படை மதிப்பு சுமார் 1.1 பில்லியன் டாலர்கள் ஆகும். அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் 9,100 கோடி ரூபாய் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
லலித் மோடியின் ரீ-எண்ட்ரி
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை வாங்க 4 பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் போட்டி போட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. இதில் அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்திய பெயர் முன்னாள் ஐபிஎல் தலைவர் லலித் மோடி தான். 2010ல் நடந்த பண மோசடி முறைகேடு குற்றச்சாட்டுகளுக்காக பிசிசிஐ-யால் வாழ்நாள் தடை செய்யப்பட்டவர் லலித் மோடி. தற்போது ராஜஸ்தான் அணியின் பங்குதாரராக உள்ள கல் சோமானியுடன் இணைந்து ஒரு கூட்டமைப்பை உருவாக்கி, ராஜஸ்தான் அணியை வாங்கும் முயற்சியில் இறங்கி உள்ளார் லலித் மோடி. இவர் மட்டுமின்றி ராஜஸ்தான் அணியை வாங்கும் முயற்சியில் ஆதித்யா பிர்லா குரூப் மற்றும் முதலீட்டாளர் டேவிட் பிளிட்சர் அடங்கிய கூட்டமைப்பு உள்ளது. மேலும் சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியாவின் சிஇஓ ஆதார் பூனாவாலா மற்றும் சத்யன் கஜ்வானி தலைமையிலான குழுவும் உள்ளது.
அடுத்து என்ன நடக்கும்?
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் விற்பனை தொடர்பான அடுத்த கட்ட பேச்சு வார்த்தைகள் இன்று தொடங்க உள்ளது. இந்த மாத இறுதிக்குள் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் விற்பனை முடியும் எனவும் ஐபிஎல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. பிசிசிஐ-யால் தடை விதிக்கப்பட்ட லலித் மோடியும் இந்த அணியை வாங்கும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளதால் அடுத்து என்னென்ன நடக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒருவேளை லலித் மோடி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை வாங்கினால் பிசிசிஐயை என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
ராஜஸ்தான் அணியில் மாற்றங்கள்!
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கு முன்பு அணியில் பெரிய மாற்றங்களை செய்துள்ளனர். குறிப்பாக அணியின் கேப்டன் சஞ்சு சாம்சனை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு ட்ரேட் செய்துள்ளனர். சஞ்சு சாம்சனுக்கும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் நிர்வாகத்திற்கும் இடையில் ஏற்பட்ட மனக்கசப்பு காரணமாக சஞ்சு சாம்சன் அணியை விட்டு வெளியேற முடிவு செய்துள்ளார். சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதிலாக ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் சாம் கரண் ஆகியோரை டிரேடு மூலம் வாங்கி உள்ளது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி. மேலும் கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற மினி ஏலத்திலும் சில இளம் வீரர்களை அணியில் எடுத்துள்ளனர். இந்த ஆண்டு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் புதிய கேப்டனாக ரியான் பராக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சென்னை அணியில் இருந்து டிரேட் செய்யப்பட்ட ஜடேஜா தான் கேப்டன் ஆக இருப்பார் என்று அனைவரும் எதிர்பார்த்த நிலையில், ரியான் பராக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் கடந்த ஓராண்டுகளாக பல்வேறு சாதனைகளை முறியடித்து வரும் வைபவ் சூரியவம்சி இந்த ஆண்டு எப்படி விளையாட போகிறார் என்பதை பார்க்க பலரும் ஆர்வமாக உள்ளனர். 2008 ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு இந்த ஆண்டு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி கோப்பையை வெல்லுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
ராஜஸ்தான் அணி வீரர்கள் விவரம்
யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரியான் பராக், ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், துருவ் ஜுரேல், ரவீந்திர ஜடேஜா, சாம் கரன், டோனோவன் ஃபெரீரா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ரவி பிஷ்னோய், துஷார் தேஷ்பாண்டே, சந்தீப் சர்மா, நாந்த்ரே பர்கர், ஆடம் மில்னே, குவேனா மபாக்கா, குல்தீப் சென், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, சுபம் துபே, லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், யுத்வீர் சிங் சரக், ரவி சிங், விக்னேஷ் புத்தூர், சுஷாந்த் மிஸ்ரா, யஷ் ராஜ் புஞ்சா, அமன் ராவ், பிரிஜேஷ் சர்மா.
