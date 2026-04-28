சிவம் தூபேவை தூக்குங்க... CSK வலிமையாக மாற... இந்த 2 மாற்றம் ரொம்ப முக்கியம்!

Chennai Super Kings Latest News: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு இது மற்றுமொரு சுமார் சீசன். 2024இல் 5வது இடம், 2025இல் 10வது இடம் என இரண்டு மோசமான சீசன்களில் இருந்து சிஎஸ்கே மீண்டு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
பழைய சிஎஸ்கே இப்போது இல்லை...
ஆனால், சிஎஸ்கே இன்னும் 'பழைய பன்னீர்செல்வமாக' முரட்டு பார்முக்கு வரவில்லை. டெல்லி கேப்பிடல்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ் என ஓரளவு சுமாரான அணிகளையே சிஎஸ்கே வென்றுள்ளது. மறுமுனையில் பஞ்சாப் கிங்ஸ், ஆர்சிபி, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், குஜராத் டைட்டன்ஸ் உள்ளிட்ட டாப் 5 அணிகளிடம் தோற்றிருக்கிறது.
சிஎஸ்கேவின் அடுத்த 3 போட்டிகள்
சிஎஸ்கே மீண்டும் வெற்றிப் பாதைக்கு திரும்பி மீதம் உள்ள 6 போட்டிகளிலும் வெற்றிபெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.
அப்படியிருக்க, அடுத்து மே 2ஆம் தேதி மும்பை இந்தியன்ஸ் (சென்னை), மே 5ஆம் தேதி டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் (டெல்லி), மே 10ஆம் தேதி லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் (சென்னை) என மூன்று போட்டிகளும் மிக முக்கியமாகும்.
சிஎஸ்கே இந்த மூன்று போட்டிகளை அடுத்தடுத்து வென்றுவிட்டால், நிச்சயம் அதை தடுக்கவே முடியாது. தற்போது 8 போட்டிகள் முடிந்துவிட்டன.
சிஎஸ்கேவின் சிக்கல் என்ன?
வீரர்கள் காயத்தில் சிக்கியதன் காரணமாகவும், சில தவறான முடிவுகளாலும் சரியான காம்பினேஷன் இல்லாமல் சிஎஸ்கே தோல்வியடைந்து வருகிறது. அனுபவ வீரர் தோனியும் இன்னும் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடாதது பெரும் குறையாக பார்க்கப்படுகிறது.
நம்பர் 3இல் யார்?
அப்படியிருக்க, இனி வரும் போட்டிகளில் சிஎஸ்கே அணி ஒரு சில பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும். அதில் முக்கியமான ஒன்று நம்பர் 3இல் உர்வில் பட்டேலா அல்லது சர்பராஸ் கானா என்பதுதான். அதில் யாரை வேண்டுமானாலும் விளையாட வைக்கலாம், ஆனால் இரண்டு பேரையும் விளையாடவைப்பது காம்பினேஷனை கெடுக்கும்.
சிவம் தூபேவுக்கு ரெஸ்ட்
மறுபுறம் சிஎஸ்கே கடினமான முடிவு ஒன்றையும் எடுக்க வேண்டும். சிவம் தூபே மோசமான பார்மில் இருந்தால் அவருக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம். தூபே குறைவான ரன்களை அடிப்பதால் நீக்க வேண்டும் என்றில்லை, அவரது சிக்ஸ் ஹிட்டிங் திறனில் சுணக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனாலேயே அவருக்கு ரெஸ்ட் வேண்டும். அவருக்கு பதில் ராமகிருஷ்ண கோஷை விளையாட வைக்கலாம்.
ஏன் ராமகிருஷ்ண கோஷ்?
ராமகிருஷ்ண கோஷ் பந்துவீச்சு மற்றும் பேட்டிங் ஆப்ஷனை கொடுப்பார். ராமகிருஷ்ண கோஷ் பிளேயிங் லெவனில் வந்தால், ஓவர்டன் பேட்டிங் ஆர்டரில் மேலே விளையாட வேண்டும்.
ராமகிருஷ்ண கோஷ் சரியாக வரமாட்டார் என சர்பராஸ் கானை விளையாட வைக்கலாம். சர்பராஸ் கான் ஏற்கெனவே அந்த இடத்தில் சிறப்பாகவே விளையாடியிருக்கிறார். ஆனால், ராமகிருஷ்ண கோஷ் வாய்ப்புக்கு தகுதியானவர்.
இடது கை பேட்டருக்கு இவர் இருக்கார்...
சிஎஸ்கே பேட்டிங் ஆர்டரில் இருந்த ஒரே பிரதான இடது கை வீரரே இல்லாமல் போய்விட்டால் எப்படி சரியாக இருக்கும்? என நீங்கள் கேட்பது எனக்கும் புரிகிறது. தோனி வராதபட்சத்தில் கார்த்திக் சர்மா இடத்தில் பிரசாந்த் வீரை சிஎஸ்கே விளையாட வேண்டும். ஆர்சிபி அணிக்கு எதிராக பிரசாந்த் வீரின் ஆட்டம் சொல்லிக்கொள்ளும்படி இருந்தது. கார்த்திக் சர்மாவை விட பிரசாந்த் வீர் ஓரளவு அன்று கவர்ந்தார்.
இதை செய்யுமா சிஎஸ்கே?
இந்த மாற்றங்களை மட்டும் செய்தால் சிஎஸ்கேவின் காம்பினேஷன் சிறப்பாக அமைந்துவிடும். சிவம் தூபேவுக்கு ஓரிரு போட்டிகள் ஓய்வு தேவை என்பது மட்டும் உறுதி. சிஎஸ்கே இந்த மாற்றங்களை செய்யுமா? என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
பிளேயிங் லெவன்: சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் பட்டேல், டிவால்ட் பிரெவிஸ், பிரசாந்த் வீர், ஜேமி ஓவர்டன், ராமகிருஷ்ண கோஷ், அகேல் ஹொசைன், அன்சுல் கம்போஜ், நூர் அமகது, குர்ஜப்னீத சிங்.
இம்பாக்ட் வீரர்: முகேஷ் சௌத்ரி
