  • குர்ஜப்னீத் சிங் வேண்டாம்... CSK-க்கு இந்த வீரர் கண்டிப்பாக தேவை - வெற்றிகள் குவியும்!

Chennai Super Kings: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனி இருப்பார் என கூறப்படுகிறது. கலீல் அகமது ஏற்கெனவே காயம் காரணமாக விலகிவிட்டார். எனவே, பிளேயிங் லெவனில் குர்ஜப்னீத் சிங்கை விளையாட வைப்பதற்கு பதில் இந்த இளம் வீரரை விளையாட வைக்கலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 17, 2026, 06:45 PM IST
  • சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 2 வெற்றிகளை பெற்றுள்ளது.
  • சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் காம்பினேஷன் சிறப்பாக உள்ளது.
  • ஆனால், அதிலும் மாற்றம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது.

Chennai Super Kings 2026 Latest News Updates: 2023ஆம் ஆண்டில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற பிறகு, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து கஷ்டக் காலமாக இருந்து வந்தது. 

2024 சீசனில் சிஎஸ்கே ஓரளவு நன்றாக விளையாடி 5வது இடத்தில் நிறைவுசெய்தது. இத்தனைக்கும் அது தோனி தேர்வு செய்த வீரர்கள், ருதுராஜ் கேப்டன்ஸியில் சிஎஸ்கே அந்த சீசனை விளையாடியது.

அதன்பின், 2025 மெகா ஏலத்தில் சிஎஸ்கே கடுமையாக சொதப்பியது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டும் ஒரு சில போட்டிகளில் காயத்தில் சிக்கி தொடரில் இருந்தே வெளியேறினார், தோனியால் கூட அந்த அணியை அப்போது காப்பாற்ற முடியவில்லை.  சிஎஸ்கே 10வது இடத்தில் நிறைவு செய்ததது. 

2026இல் சிஎஸ்கேவில் நடந்த மாற்றம்

கடந்தாண்டு சில காயமடைந்த வீரர்களுக்கு மாற்றாக உள்ளே வந்த டெவால்ட் பிரெவிஸ், ஆயுஷ் மாத்ரே, உர்வில் பட்டேல் போன்ற வீரர்கள் சிஎஸ்கே அணிக்கு புத்துயிர் ஊட்டினர். 

இதனால், பல வீரர்களை கழட்டிவிட்டு முழுமையாக இளம் வீரர்களை குறிவைத்து, 2026 மினி ஏலத்தில் சிஎஸ்கே செயல்பட்டது. ஜடேஜா, சாம் கர்ரணை கொடுத்துவிட்டு சஞ்சு சாம்சனை பெற்றது. 

தலா ரூ.14.20 கோடி கொடுத்து எடுத்த பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா உள்ளிட்ட வீரர்கள் இன்னும் ஐபிஎல் தொடருக்கு தயாராகவில்லை என்பதால் அவர்களை பிளேயிங் லெவனில் எடுக்கவில்லை. முதல் மூன்று போட்டிகளில் தவறான காம்பினேஷன் காரணமாக சிஎஸ்கே தோல்வியை சந்தித்தது.

சிறப்பாக விளையாடும் CSK வீரர்கள்

இருப்பினும், சஞ்சு சாம்சன், ஆயுஷ் மாத்ரே, சர்பராஸ் கான், அன்சுல் கம்போஜ், உள்ளிட்ட இந்திய வீரர்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள் என்பதால் கடந்த இரண்டு போட்டிகளில் சிஎஸ்கே வென்றது. 

பிரெவிஸ், தூபே, ஓவர்டன் ஆகியோரும் நல்ல பங்களிப்பை வழங்குகிறார்கள். அகேல் ஹொசைன் பவர்பிளேவில் சிஎஸ்கேவுக்கு நல்ல தொடக்கத்தை கொடுக்கிறார். நூர் அகமதும் கடந்த போட்டியில் மிரட்டலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். 

தற்போது சிஎஸ்கே தொடர் வெற்றிக்காகவும், தோனியின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கிறது. தோனி கணுக்கால் காயம் காரணமாக முதல் 5 போட்டிகளை தவறவிட்டுள்ளார்.

தோனி எப்போது அணிக்கு திரும்புவார் என்பது இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. டெல்லி அணியுடனான போட்டியில் டாஸின்போது, விரைவில் தோனி களத்திற்கு திரும்புவார் என சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கூறியிருந்தார்.

தோனி அடுத்த போட்டியில் விளையாடுவார்...!

இந்த 5 போட்டிகளில் மூன்று போட்டிகள் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்றன, போட்டி நாளில் அவர் ஒருமுறை கூட ஹோட்டலில் இருந்து மைதானத்திற்கு வரவில்லை. 

கௌகாத்தி, பெங்களூரு சென்று சிஎஸ்கே விளையாடியபோதும் கூட தோனி அணியுடன் பயணிக்கவில்லை. அப்படியிருக்க, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் போட்டியில் தோனி விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

ஹைதராபாத் நகரில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் - சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் நாளை (ஏப். 18) மோதுகின்றன. இதற்காக, சிஎஸ்கே வீரர்கள் சென்னையில் இருந்து நேற்று (ஏப். 16) ஹைதராபாத் சென்றனர். 

அப்போது அணியுடன் தோனியும் பயணித்தார். இதனால் நாளைய போட்டியில் தோனி களமிறங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என கூறப்படுகிறது. ஆனால், பிளேயிங் லெவனில் யாருக்கு பதில் தோனி களமிறங்குவார் என்ற கேள்வி அனைவரிடத்திலும் உள்ளது.

யாருக்கு பதில் தோனி?

ஒருவேளை, தோனி விளையாடுவார் என்றால் சர்பராஸ் கான் இடத்தில்தான் விளையாட முடியும். ஆனால், சர்பராஸ் கான் சிஎஸ்கேவின் மிடில் ஆர்டரில் அதிரடி ஆட்டத்தை கொடுப்பவராக உள்ளார். 

தோனியோ கடைசி கட்டத்தில் களமிறங்கி சிக்ஸர்களை பறக்கவிடுபவர். எனவே, நம்பர் 7 அல்லது நம்பர் 8 தான் தோனி களமிறங்க அதிக வாய்ப்பு. 

ஆனால் அந்த இடத்தில், தூபே, ஓவர்டன் ஆகியோர் களமிறங்குகிறார்கள். ஆனால் இவர்கள் பந்துவீச்சு ஆப்ஷன் உடையவர்கள். சர்பராஸ் கானை நீக்கினால்தான் காம்பினேஷனில் சிக்கல் வராது. 

கலீல் அகமது விலகல்

தற்போது கலீல் அகமது காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்தே விலகிவிட்டார். எனவே அவருக்கு பதில் தோனி பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்படலாம். 

காரணம், அன்சுல் கம்போஜ் - ஜேமி ஓவர்டன் - குர்ஜப்னீத் சிங் - சிவம் தூபே என நான்கு பந்துவீச்சு ஆப்ஷனும், நூர் அகமது - அகேல் ஹொசைன் என இரண்டு ஸ்பின்னர் ஆப்ஷனும் இருக்கிறது. 

எனவே, 4வது வேகப்பந்துவீச்சாளர் கண்டிப்பாக வேண்டும் என்றில்லை. தூபேவை பந்துவீச்சில் பயன்படுத்தியே ஆக வேண்டும். அப்போதுதான் தோனியை விளையாட வைக்க முடியும்.

குர்ஜப்னீத் சிங்கை நீக்க வேண்டும்

தோனி உள்ளே வந்து கலீல் அகமதை போல் குர்ஜப்னீத் சிங்கை தொடக்க ஓவர்களில் வீச வைக்கலாம். ஆனால், கலீல் அகமது அளவிற்கு குர்ஜப்னீத் சிங் பந்தை ஸ்விங் செய்யமாட்டார். 

வலது கை பேட்டர்களுக்கு பந்தை உள்நோக்கி கொண்டு வரமாட்டார். அவரது பலமே, மெதுவான பந்துதான். 

எனவே, அவரை ஓபனிங் ஓவரில் பந்துவீச வைத்தால், ஹைதராபாத்தில் அபிஷேக் சர்மாவும், டிராவிஸ் ஹெட்டும் வெளுத்து எடுத்துவிடுவார்கள். எனவே, பந்தை ஸ்விங் செய்யக்கூடிய பந்துவீச்சாளர் தேவை.

முகேஷ் சௌத்ரி ஏன் வேண்டாம்?

சிஎஸ்கேவிடம் இரண்டு ஆப்ஷன்கள் இருக்கிறது. முகேஷ் சௌத்ரி அல்லது ராமகிருஷ்ண கோஷ். இதில் முகேஷ் சௌத்ரி இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளர். 

குர்ஜப்னீத்திற்கு பதில் இவரை பிளேயிங் லெவனில் எடுக்கலாம், ஓபனிங் ஓவர்களை இவரை பந்துவீச வைக்கலாம்.

ஆனால் டெத் ஓவர்களில் கைக்கொடுப்பாரா என்பதும் கேள்விக்குறிதான். இவரிடம் குர்ஜப்னீத்திடம் இருக்கும் ஸ்லோயர் பந்துவீச்சு பெரிதாக இல்லை என்றே கூறப்படுகிறது. 

குர்ஜப்னீத் மற்றும் கலீல் இல்லாத இடத்தில், ஒரு வேகப்பந்துவீச்சாளர் பவர்பிளேவிலும், டெத் ஓவர்களிலும் வீசும் வகையில் இருக்க வேண்டும். 

ராமகிருஷ்ண கோஷ் சரியான வீரர்

எனவே, கலீல் அகமது இல்லாத நிலையில், குர்ஜப்னீத் சிங்கை நீக்கிவிட்டு ராமகிருஷ்ண கோஷை சேர்ப்பதே நல்ல ஆப்ஷன். 

அவர் பந்தை நன்கு ஸ்விங் செய்கிறார், இன்-ஸ்விங் பந்துகள் சிறப்பாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நல்ல உயரமானவரும் கூட. இவரது யார்க்கரும் சிறப்பாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

எனவே இவரது பந்துவீச்சு அனைத்து கட்டங்களிலும் சிஎஸ்கேவுக்கு கைக்கொடுக்கும் பேட்டிங்கிலும் ஓரளவு ரன்களை அடித்துக் கொடுப்பார்.

சிஎஸ்கே செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள்

தற்போதைய நிலையில், சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11-ஐ பெரியளவில் மாற்றக்கூடாது. ஆனால் தோனிக்காக மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்றால் பேட்டரை தூக்காமல், குர்ஜப்னீத் சிங்கை நீக்குவதே நல்லது. 

இதனால், சர்பராஸ் கான், தோனி இருவரும் பிளேயிங் லெவனில் விளையாடலாம். கலீல் அகமதுக்கு பதில் தோனி பிளேயிங் லெவனில் இருப்பார். குர்ஜப்னீத்தை நீக்கிவிட்டு ராமகிருஷ்ண கோஷ் கொண்டுவரலாம். 

சிஎஸ்கே இதை செய்யுமா என கேட்டால், வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு. ஆனால், சிஎஸ்கே காம்பினேஷன் சிதையாமல் இருக்கவும், பலமான அணியை கட்டமைக்கவும் இதுவே சிறந்த வழியாக உள்ளது.

CSK பிளேயிங் லெவன்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மாத்ரே, சர்பராஸ் கான், டெவால்ட் பிரெவிஸ், ஷிவம் தூபே, எம்எஸ் தோனி, ஜேமி ஓவர்டன், அகேல் ஹொசைன், அன்சுல் கம்போஜ், நூர் அகமது. இம்பாக்ட் வீரர்: ராமகிருஷ்ண கோஷ்.

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

