  • தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக இந்திய அணி தோற்றதில் மகிழ்ச்சி.. ரவி சாஸ்திரி பகீர்! முழு விவரம்

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக இந்திய அணி தோற்றதில் மகிழ்ச்சி.. ரவி சாஸ்திரி பகீர்! முழு விவரம்

Team India Latest News: ஐசிசி டி20உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி லீக் ஆட்டங்களில் தொடர் வெற்றியை பெற்ற நிலையில், சூப்பர் 8 சுற்றில் தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிராக படுதோல்வியை அடைந்தது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 25, 2026, 07:30 PM IST
  • இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக தோற்றது மகிழ்ச்சி
  • அப்போதுதான் அவர்கள் திட்டத்தை மாற்றி அமைப்பார்கள்
  • முன்னாள் வீரர் ரவி சாஸ்திரி கருத்து

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக இந்திய அணி தோற்றதில் மகிழ்ச்சி.. ரவி சாஸ்திரி பகீர்! முழு விவரம்

Ravi Shastri Says Happy That India Lost To South Africa: ஐசிசி நடத்தும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப்ரவரி 07ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இந்திய அணி தற்போது இக்கட்டான சூழ்நிலையில் உள்ளது. லீக் ஆட்டங்களில் அமெரிக்கா, நமீபியா, பாகிஸ்தான், நெதர்லாந்து அணிகளுக்கு எதிராக அபார வெற்றியை பெற்ற இந்திய அணி, சூப்பர் 8 சுற்றில் தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிராக 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியை சந்தித்தது. 

நாளை இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா சூப்பர் 8 போட்டி 

இது ரசிகர்கள் மற்றும் முன்னாள் வீரர்கள் பலரது மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. பலரும் அக்சர் படேலை பிளேயிங் 11ல் எடுக்காததே இந்த படுதோல்விக்கு காரணம் என குற்றம் சாட்டினர். இந்த சூழலில், இந்திய அணி நாளை (பிப்ரவரி 26) ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக மோத இருக்கிறது. இப்போட்டி இந்திய அணிக்கு மிகவும் முக்கியமானதாகும். இந்த நிலையில், இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிராக தோல்வி அடைந்தது மகிழ்ச்சி என முன்னாள் வீரர் ரவி சாஸ்திரி தெரிவித்துள்ளார். 

அரையிறுதிக்கு முன்பாக இந்திய அணி தோற்றது மகிழ்ச்சி 

இது தொடர்பாக பேசிய அவர், இந்திய அணி தொடர்ந்து 12 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இடையில் ஒரு மோசமான நாள் வருவது இயல்புதான். அந்த மோசமான நாள் இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்ததில் எனக்கு மகிழ்ச்சி. சூப்பர் 8 சுற்றில் ஒரு போட்டியில் தோல்வி அடைந்தால் கூட, நெருக்கடியான சூழலுக்கு தள்ளப்படுவார்கள் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்திருப்பார்கள். அவர்களுக்கு இது ஒரு அனுபவமாக இருக்கும். 

வாஷிங்டன், அக்சர் படேல் இருவருமே பிளேயிங் 11ல் இருக்க வேண்டும் 

என்னை கேட்டால் வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்சர் படேல் இருவரையும் களமிறக்க வேண்டும் என கூறுவேன். அது உங்களுக்கு கூடுதல் பந்து வீச்சை கொடுக்கும். ஒரு பந்து வீச்சாளருக்கு மோசமாக அமைந்தால் மற்றொருவரால் கட்டுப்படுத்த இந்த தேர்வு உதவும். இதற்காக ரிங்கு சிங் வெளியே இருக்க வேண்டிய சூழல் வரலாம். ஒருவேளை அவர் கண்டிப்பாக அணியில் இருக்க வேண்டும் என்றால், அது ஒரு பேட்ஸ்மேனுக்கு பதிலாக இருக்க வேண்டும் என ரவி சாஸ்திரி கூறினார்.  

முன்னாள் வீரர் ரவி சாஸ்திரி, இந்தியா அரையிறுதிக்கு முன்பாக தோல்வி அடைந்தது தமக்கு மகிழ்ச்சி என்றும் கம்பீர் மற்றும் சூரியகுமார் அவர்களை வியூகங்களை மாற்ற இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு என்றும் கூறி இருக்கிறார். 

இரு அணிக்கும் முக்கியமான போட்டி 

இந்தியா - ஜிம்பாப்வே நாளை (பிப்ரவரி 26) மோத இருக்கிறது. இப்போட்டி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இரு அணிகளுமே அவர்களது முதல் சூப்பர் 8 போட்டியில் படுதோல்வியை அடைந்ததால், இப்போட்டி மிகவும் முக்கியமானதாக அமைகிறது. 

இரு அணி வீரர்கள் விவரம் 

இந்தியா: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன், சிவம் துபே, இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹர்ஷித் ராணா, வருண் சகரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், அக்சர் படேல் (துணை கேப்டன்), வாஷிங்டன் சுந்தர், ரிங்கு சிங். 

ஜிம்பாப்வே: சிக்கந்தர் ராசா (கேப்டன்), பிரையன் பென்னட், ரியான் பர்ல், கிரேம் க்ரீமர், பென் குர்ரன், பிராட்லி எவன்ஸ், கிளைவ் மடாண்டே, டினோடெண்டா மபோசா, தடிவானாஷே மருமணி, வெலிங்டன் மசகட்சா, டோனி முனியோங்கா, தஷிங்கா முசெகிவா, பிளஸ்ஸிங் முசரபானி, டியான் மியர்ஸ், ரிச்சர்ட் ங்கராவா. 

மேலும் படிக்க: IND vs ZIM: இந்திய அணியில் இருந்து விலகிய முக்கிய வீரர்.. என்ன காரணம்? மாற்று வீரர் இவர்தான்!

மேலும் படிக்க: IND vs ZIM: இந்தியாவுக்கு எதிராக ஜிம்பாப்வே அணியின் பிளேன் இதுதான்! முழு விவரம்

About the Author
Ravi ShastriIndia vs South AfricaT20 World Cup 2026India vs Zimbabwe

