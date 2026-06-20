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இஷான் கிஷன் வேஸ்ட்.. பிசிசிஐ அவசரப்பட வேண்டாம்! அஸ்வின் சொன்ன மேட்டர்

ஆப்கானிஸ்தான் ஒருநாள் தொடரில் இஷான் கிஷன் சதமடித்தாலும், அவர் சிறிய அணிக்கு எதிராகவே ரன் குவித்துள்ளார் என்பதால் அவரை அவசரப்பட்டு 2027 உலகக் கோப்பைக்கு தேர்வு செய்யாமல், மிடில் ஆர்டரில் இதுவரை சிறப்பாக விளையாடி இருக்கும் ரிஷப் பண்ட்டின் பெயரை பரிசீலிக்க வேண்டும் என ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 20, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:00 PM IST
இஷான் கிஷன் வேஸ்ட்.. பிசிசிஐ அவசரப்பட வேண்டாம்! அஸ்வின் சொன்ன மேட்டர்
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About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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