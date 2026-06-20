/இஷான் கிஷன் வேஸ்ட்.. பிசிசிஐ அவசரப்பட வேண்டாம்! அஸ்வின் சொன்ன மேட்டர்

இந்திய கிரிக்கெட் அணி தற்போது ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதையடுத்து இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாட இருக்கிறது. இதற்காக ஜூலை மாதம் இந்திய அணி இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறது. பின்னர் வெஸ்ட் இண்டீஸ், நியூசிலாந்து, இலங்கை ஜிம்பாப்வே அணியுடன் என அடுத்தடுத்து பல்வேறு ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாட இருக்கிறது.
அடுத்த ஆண்டு இறுதியில் 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை நடைபெற இருக்கிறது. 2011 ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் இந்திய அணி ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை கைப்பற்றவில்லை என்பதால், இம்முறை கண்டிப்பாக வென்றாக வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் உள்ளது. அதற்கான வேலைகளை பிசிசிஐ தற்போதே தொடங்கி உள்ளது. அதாவது இந்திய அணியை தற்போதில் இருந்தே கட்டமைக்க தொடங்கிவிட்டது.
அந்த வகையில் விராட் கோலி, ரோகித் சர்மா போன்ற மூத்த வீரர்கள் 2027 உலகக் கோப்பையை வென்றுவிட்டு ஓய்வு பெறும் முடிவில் இருந்து வரும் நிலையில், அவர்களது இடத்திற்கு சரியான வீரர்களை தேர்வு செய்யும் பணியையும் இந்திய அணி நிர்வாகம் தொடங்கி உள்ளது. அதன் முதற்கட்டமாகவே ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அப்படி விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் இஷான் கிஷனுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்ட நிலையில், அதனை சரியாக பயன்படுத்தி சதமும் அடித்து அசத்தி இருக்கிறார். இதன் காரணமாக அவர் 2027 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் இருப்பார் என பலரும் கூறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இஷான் கிஷனை அவசரப்பட்டு தேர்வு செய்ய வேண்டாம் என்றும் ரிஷப் பண்ட்டின் பெயரை பரிசீலிக்க வேண்டும் என்றும் முன்னாள் இந்திய அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக பேசிய அஸ்வின், என்னை பொருத்தவரையில் கே.எல். ராகுல் தான் ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான முதன்மை தேர்வாக இருப்பார். அதன்பின் இரண்டாவது விக்கெட் கீப்பராக இஷான் கிஷன் தேர்வு செய்யப்படுவார் என தெரிகிறது. ஆனால் அவரை அவசரப்பட்டு தேர்வு செய்ய வேண்டாம் என நினைக்கிறேன். ரிஷப் பண்ட் இருக்கிறார். இதுவரை ஒருநாள் போட்டியில் மிடில் ஆர்டரில் சிறப்பாக விளையாடி இருக்கிறார். அவரது பெயரை அவ்வளவு எளிதில் விடுவது நியாயம் கிடையாது.
ஆப்கானிஸ்தான் தொடரில் இஷான் கிஷன் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளார். அதற்காக அவரை தேர்வு செய்தால் அது தவறான முடிவாக மாறும். ஆப்கானிஸ்தான் அணி சிறிய அணி அவர்களுக்கு எதிராக ரன் குவித்ததை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். எனவே சரியான முறையில் பொருத்திருந்து வீரர்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கூறி உள்ளார்.
ரிஷப் பண்ட் இதுவரை 31 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். அதில் அவர் 871 ரன்கள் அடித்து 33.50 சராசரியை வைத்துள்ளார். இதில் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக ஒரு சதம் அடித்துள்ளார். அதேசமயம் 5 அரைசதங்களையும் அடித்து அசத்தி இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.