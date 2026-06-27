/சஞ்சு சாம்சனை தூக்கணுமா? அயர்லாந்துடன் இந்தியா தோற்றதால் எழுந்த விமர்சனம்.. அஸ்வின் கொடுத்த அதிரடி பதில்!

அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணி தோல்வியடைந்திருப்பது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த தோல்விக்கு பலரும் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்சியை பிளேயிங் 11ல் எடுத்து வராததே காரணம் என விமர்சித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், வைபவ் சூர்யவன்சி தண்ணீர் பாட்டில் தூக்கட்டும், அதில் என்ன தவறு என முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய கிரிக்கெட் அணி அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. நேற்று (ஜூன் 26) தொடரின் முதல் டி20 போட்டி நடைபெற்றது. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அயர்லாந்து அணி 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 182 ரன்கள் எடுத்தது. இதையடுத்து விளையாடிய இந்திய அணி 183 ரன்கள் என்ற இலக்கை துரத்த முடியாமல் 148 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. அபிஷேக் சர்மா மட்டுமே 49 ரன்கள் அடித்திருந்தார், மற்ற வீரர்கள் அனைவருமே சொர்ப்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அளித்தனர்.
குறிப்பாக சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன் ஆகியோர் 5, 1 என்ற ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். ரசிகர்கள் பலரும் சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதிலாக வைபவ் சூர்யவன்சியை அணிக்குள் கொண்டு வந்திருக்கலாம் என கூறி விமர்சித்தனர். இந்த நிலையில்தான், சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஆதரவாகவும் வைபவ் சூர்யவன்சி தண்ணீர் பாட்டில் கொடுக்கும் வேலை பார்க்கட்டும் என்றும் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனலில் பேசிய அவர், தற்போது சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா ஜோடி தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கி மிக சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. உலகக் கோப்பையிலும் சஞ்சுவின் பங்களிப்பு அருமையாக இருந்தது. இப்படி ஃபார்மில் இருக்கும் வீரர்களில் ஒருவரை நீக்கிவிட்டு, வைபவ் சூர்யவன்ஷியை பிளேயிங் லெவனுக்குள் கொண்டு வந்தால் அதில் என்ன நியாயம் இருக்கிறது? அது எப்படி ஒரு குழு விளையாட்டாகும்? நமது தேவைகளுக்காக நன்றாக விளையாடும் வீரர்களை அணியில் இருந்து ஓரம் கட்ட கூடாது" என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
மேலும், வைபவ் சூர்யவன்ஷி மைதானத்தில் சக வீரர்களுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுத்ததை ஆதரித்துப் பேசிய அஸ்வின், "அவர் வெளியில் அமர்ந்து போட்டியை கவனிப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை. சக வீரர்களுக்கு வாட்டர் பாய் ஆக செயல்படுவதன் மூலமும் அவர் கற்றுக்கொள்ள நிறைய விஷயங்கள் உள்ளன. ஏனெனில், எந்தவொரு சிறந்த வீரரும் ஒரே இரவில் உருவாவதில்லை. இந்த காத்திருப்பு அவரை மன ரீதியாக மேலும் பலப்படுத்தும். சச்சின் டெண்டுல்கரை போல, வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஒருமுறை அணியில் விளையாட தொடங்கிவிட்டால், அவரை யாராலும் நீக்க முடியாத அளவுக்கு அவர் உயர்வார். ஆனால், அதற்கு முன்னதாக அவர் பொறுமையுடன் காத்திருக்க பழக வேண்டும்" என கூறினார்.