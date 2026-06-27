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சஞ்சு சாம்சனை தூக்கணுமா? அயர்லாந்துடன் இந்தியா தோற்றதால் எழுந்த விமர்சனம்.. அஸ்வின் கொடுத்த அதிரடி பதில்!

அயர்லாந்துக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் இந்தியா தோற்றதால் வைபவ் சூர்யவன்ஷியை சேர்க்கக் கோரி ரசிகர்கள் விமர்சித்த நிலையில், சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஆதரவாக பேசிய அஸ்வின், இளம் வீரர் வைபவ் காத்திருந்து கற்றுக்கொள்வதில் தவறில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 27, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:26 PM IST
சஞ்சு சாம்சனை தூக்கணுமா? அயர்லாந்துடன் இந்தியா தோற்றதால் எழுந்த விமர்சனம்.. அஸ்வின் கொடுத்த அதிரடி பதில்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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