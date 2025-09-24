ஐபிஎல்லில் பயிற்சியாளராக களமிறங்கும் அஸ்வின்? எந்த அணிக்கு தெரியுமா?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் சுழற்பந்து வீச்சு ஜாம்பவான் அஸ்வின் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார். இதனால் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மிகவும் சோகத்தில் இருந்தனர். இருப்பினும் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஐபிஎல்லில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இடம் பெற்றார். கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சிஎஸ்கே அணியில் இடம் பெற்றதால் அவரது ரசிகர்கள் மிகிழ்ச்சியில் இருந்தனர். ஆனால் இந்த மகிழ்ச்சி நீண்ட நாட்கள் நிலைக்கவில்லை. கடந்த மாதம் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார் அஸ்வின். மேலும் பிற நாட்டு லீக் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

பயிற்சியாளராகும் அஸ்வின்?

ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற அஸ்வின், அடுத்ததாக பயிற்சியாளர் அவதாரம் எடுக்க தயாராகி வருவதாக கூறப்படுகிறது. அவரது கூர்மையான கிரிக்கெட் அறிவாற்றல் மற்றும் ஆட்ட நுணுக்கங்கள் காரணமாக, 2026ம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் அவரை தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்க மூன்று முக்கிய அணிகள் போட்டி போட வாய்ப்புள்ளதாக கிரிக்கெட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. கடந்த 2024ம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்தும், இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்தும் ஓய்வு பெற்ற அஸ்வின் தனது யூடியூப் சேனல் மூலம், கிரிக்கெட் குறித்த ஆழமான விஷயங்களை பேசி வருகிறார். இந்நிலையில் அஸ்வின் பயிற்சியாளராக மாறினால், அது எந்த அணிக்கு பெரும் பலமாக அமையும் என்ற விவாதம் தற்போது எழுந்துள்ளது.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

அஸ்வின் 2022 முதல் 2024 வரை மூன்று சீசன்களுக்கு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடியுள்ளார். அந்த அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக இருந்த ராகுல் டிராவிட், தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ள நிலையில், அந்த இடத்திற்கு அஸ்வின் ஒரு பொருத்தமான தேர்வாக இருப்பார் என்று கருதப்படுகிறது. அணியின் வீரர்களான வனிந்து ஹசரங்கா, மஹீஷ் தீக்ஷனா போன்ற சுழற்பந்த வீச்சாளர்களுக்கு அஸ்வினின் வழிகாட்டுதல் பெரும் பயனளிக்கும்.

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

கொல்கத்தா அணிக்காக அஸ்வின் விளையாடியதில்லை என்றாலும், அந்த அணியின் முன்னாள் பயிற்சியாளர் சந்திரகாந்த் பண்டிட், 2025 ஐபிஎல் தொடருக்கு பிறகு விலகியுள்ளார். சிறந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர்களை கொண்டிருப்பதில் பெயர் பெற்ற கேகேஆர் அணிக்கு, அஸ்வினின் வரவு மேலும் வலு சேர்க்கும். குறிப்பாக கேகேஆர் வீரர் வருண் சக்கரவர்த்தியுடன், தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக்கில் இணைந்து பணியாற்றிய அனுபவம் அஸ்வினுக்கு உள்ளது. இது அணி நிர்வாகத்தில் அவர் எளிதாக பொருந்துவதற்கு உதவும்.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

அஸ்வினின் ஐபிஎல் பயணத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு உண்டு. 2009 முதல் 2015 வரை சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடிய அவர், 2010 மற்றும் 2011ம் ஆண்டுகளில் அணி கோப்பையை வெல்வதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தார். கடந்த இரண்டு சீசன்களாக சிஎஸ்கே அணி ப்ளேஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெறாததாலும், 2025ல் புள்ளிப் பட்டியலில் கடைசி இடத்தை பிடித்ததாலும், அணியில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நிர்வாகம் எதிர்பார்க்கலாம். நீண்டகால பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் ஃபிளெமிங்கிற்கு மாற்றாக, அணியின் கலாச்சாரத்தை நன்கு அறிந்த அஸ்வின் தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது.

