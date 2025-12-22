CSK-வின் பிளேயிங் 12... லிஸ்ட் போட்ட அஸ்வின் - தோனி இருக்காரா இல்லையா?

IPL 2026, CSK Playing 12 Ravichandran Ashwin Predictions: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இதுவரை 5 முறை ஐபிஎல் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருக்கிறது. ஐந்து முறையும் தோனியின் கேப்டன்ஸியின் கீழ்தான் சிஎஸ்கே கோப்பையை வென்றிருக்கிறது, கடைசியாக 2023ஆம் ஆண்டு சிஎஸ்கே கோப்பையை தட்டித்தூக்கியது.
2024ஆம் ஆண்டில் கேப்டன்ஸி ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு கைமாறியது. அந்த சீசனில் ஓரளவு சிஎஸ்கே சிறப்பாக விளையாடினாலும், பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெறாமல் 5வது இடத்தில் நிறைவு செய்தது. மெகா ஏலத்தில் பெரிய மாறுதல்களுடன் வந்த சிஎஸ்கே கடந்த 2025 சீசனில் படுமோசமான சொதப்பியது. அதுவும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு தொடக்க கட்ட போட்டிகளிலேயே காயம் ஏற்பட்டு, தொடரில் இருந்து விலகினார். இதனால்தான் தோனிதான் (பொறுப்பு) கேப்டனாக இருந்துவந்தார்.
Chennai Super Kings: 2025இல் சொதப்பிய சிஎஸ்கே
தோனியால் கூட கடந்த வருடம் சென்னையின் மோசமான ஆட்டத்தை தடுக்க முடியவில்லை. ஓரிரு போட்டிகளை கடைசிக் கட்டத்திற்கு சென்று கோட்டைவிட்டது. இதனால், சிஎஸ்கே கடந்தாண்டு 10வது இடத்தில் நிறைவுசெய்தது. சிஎஸ்கே அதற்கு முன் விளையாடியிருந்த 15 ஐபிஎல் சீசன்களில் ஒருமுறை கூட கடைசி இடத்தில் நிறைவு செய்தது இல்லை, கடந்தாண்டுதான் முதல்முறையாக கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது.
IPL 2026 CSK: அணுகுமுறையை மாற்றி சிஎஸ்கே
சிஎஸ்கேவின் அணுகுமுறை காலாவதியாகவிட்டது என்றும் இளம் வீரர்கள் மேல் சிஎஸ்கே நம்பிக்கை வைக்கவில்லை என்றும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன. இதனால், கடந்த சீசனின் பாதிலேயே பல இளம் வீரர்களை அணிக்குள் அள்ளிப்போட்டுக்கொண்டது. பந்துவீச்சில் அன்சுல் கம்போஜ் ஏற்கெனவே ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டார். அடுத்து காயம் காரணமாக சில வீரர்கள் தொடரில் இருந்து விலக, ஆயுஷ் மாத்ரே, டெவால்ட் பிரெவிஸ், உர்வில் பட்டேல் என அடுத்தகட்டத்திற்கான வீரர்களை சிஎஸ்கே தேர்வு செய்தது.
IPL 2026 CSK: சிஎஸ்கே அணி கழட்டிவிட்ட வீரர்கள்
கடந்த மெகா ஏலத்தில் ரூ.9.75 கோடிக்கு எடுக்கப்பட்ட ரவிசந்திரன் அஸ்வின் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்தே ஓய்வை அறிவித்தார். ஜடேஜா மற்றும் சாம் கர்ரண் டிரேட் செய்யப்பட்டு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸிடம் இருந்து சஞ்சு சாம்சனை சிஎஸ்கே தேர்ந்தெடுத்தது. டாப் ஆர்டர் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர், கேப்டன்ஸி அனுபவம் கொண்டவர் என்பதால் சிஎஸ்கேவுக்கு சஞ்சு சாம்சன் பலமாக அமைந்தார். இதையடுத்து, மினி ஏலத்தில் சிஎஸ்கே அணி மதீஷா பதிரானா, ராகுல் திரிபாதி, விஜய் சங்கர், தீபக் ஹூடா, கமலேஷ் நாகர்கோட்டி, ஆன்ட்ரே சித்தார்த், ஷேக் ரஷீத், வன்ஷ் பேடி உள்ளிட்ட வீரர்களை விடுவித்தது.
IPL 2026 CSK: சிஎஸ்கே அணி ஏலத்தில் எடுத்த வீரர்கள்
இதன்பின் சிஎஸ்கே ரூ.43.4 கோடியுடன் களமிறங்கி, 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள் உள்பட மொத்தம் 9 வீரர்களை தட்டித்தூக்கியது. அதிகபட்சமாக இந்திய Uncapped வீரர்களான பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா ஆகியோரை தலா ரூ.14.20 கோடிக்கு சிஎஸ்கே எடுத்தது. அடுத்து ராகுல் சஹார் (ரூ.5.20 கோடி), மேட் ஹென்றி (ரூ.2 கோடி), அகெல் ஹோசைன் (ரூ.2 கோடி), மேத்யூ ஷார்ட் (ரூ.1.50 கோடி), ஜாக் ஃபோல்க்ஸ் (ரூ.75 லட்சம்), சர்பராஸ் கான் (ரூ.75 லட்சம்), அமான் கான் (ரூ.40 லட்சம்) உள்ளிட்டோரையும் சிஎஸ்கே எடுத்தது. ஜேசன் ஹோல்டர் அல்லது அனுபவம் வாய்ந்த வெளிநாட்டு ஆல்-ரவுண்டரை சிஎஸ்கே எடுக்காதது பெரியளவில் விமர்சிக்கப்பட்டது.
IPL 2026 CSK: சிஎஸ்கே அணி கேட்ட கேள்வி
இதுமட்டுமின்றி, சஞ்சு சாம்சன், உர்வில் பட்டேல், தோனி என மூன்று விக்கெட் கீப்பர் அணியில் இருக்க சிஎஸ்கே நான்காவது விக்கெட் கீப்பர் பேட்டராக கார்த்திக் சர்மா எடுத்த காரணம் என்ன?, ரூ.14.20 கோடிக்கு எடுத்த நிலையில் அவர் பிளேயிங் லெவனில் விளையாடுவாரா? கார்த்திக் சர்மா பிளேயிங் லெவனில் விளையாடினால் தோனிக்கு இடமில்லையா? போன்ற அடுக்கடுக்கான கேள்விகள் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் மனதில் எழுந்திருக்கிறது. இதையொட்டி, சிஎஸ்கே அணியின் சமூக ஊடக பக்கங்களில், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் போட்டிகளில் சிஎஸ்கே அணியில் விளையாடக்கூடிய முதன்மையான 12 வீரர்கள் யார் யார் என கேள்வி எழுப்பியிருந்தது.
IPL 2026 CSK: ரசிகர்களின் இரு வேறு முடிவுகள்
இதற்கு பல்வேறு ரசிகர்கள் தங்களுக்கு பிடித்த பட்டியலை கமெண்ட்ஸ் பிரிவில் பதிவிட்டனர். பலரும் தோனியை பிளேயிங் லெவனில் வைத்திருந்தனர், ஒரு சிலரோ தோனியை இம்பாக்ட் சப் லிஸ்டில் வைத்திருந்தனர். தோனி இல்லாமலும் சிஎஸ்கே பலமாக இருக்கிறது என்றும் சிலர் கருத்து பதிவிட்டனர். இந்நிலையில், சிஎஸ்கேவின் இந்த கேள்விக்கு முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரரும், மூத்த இந்திய வீரருமான ரவிசந்திரன் அஸ்வினும் பதிலளித்துள்ளார். அவர் கமெண்ட்ஸ் பிரிவில் தனது பட்டியலை பதிவிட்டுள்ளார்.
IPL 2026 CSK: அஸ்வினின் அணியில் தோனிக்கு இடமிருக்கா?
டாப் ஆர்டர் அனைவரும் கணித்தது போலவே சஞ்சு சாம்சன் - ஆயுஷ் மாத்ரே ஓபனிங் என்றும், நம்பர் 3இல் ருதுராஜ் கெயக்வாட் என்றும் அஸ்வினின் பிளேயிங் லெவனும் அமைந்திருக்கிறது. அதேபோல், அடுத்தடுத்து சிவம் தூபே, டெவால்ட் பிரெவிஸ் ஆகியோர் இருந்தனர். நம்பர் 6 இடத்தில் பிரசாந்த் வீர் விளையாடுவார் என அஸ்வின் கணித்துள்ளார். அஸ்வினின் பிளேயிங் லெவனில் தோனி இடம்பிடித்திருக்கிறார்.
Ayush
Sanju
Rutu
Dube
Brevis
Prashant
MS
Akeal/Matt Henry
Khaleel
Ellis
Noor
Impact: Anshul/Karthik Sharma/Shreyas Gopal/Sarfraz based on combination/situation https://t.co/hF04Qj9kZP
— Ashw (@ashwinravi99) December 21, 2025
பந்துவீச்சில் கலீல் அகமது, நேதன் எல்லிஸ், நூர் அகமது இருக்கிறார்கள். பிளேயிங் லெவனில் நம்பர் 8 இடத்தில் அகெல் ஹோசன் அல்லது மேட் ஹென்றி ஆகியோரில் ஒருவர் இடம்பெறுவார்கள் என தெரிவித்துள்ளார். மேலும், காம்பினேஷன் மற்றும் சூழ்நிலையை பொறுத்து அன்சுல் கம்போஜ் அல்லது கார்த்திக் சர்மா அல்லது ஷ்ரேயாஸ் கோபால் அல்லது சர்பராஸ் கான் ஆகியோரை இம்பாக்ட் பிளேயராக களமிறக்கலாம் என அஸ்வின் கருதுகிறார். இவரது பிளேயிங் 12-இல் ஜேமி ஓவர்டன் இடம்பெறவில்லை. ஜேமி ஓவர்டன் இல்லாமல் நம்பர் 8 வரை பேட்டிங் இருக்காது என்றும் அகெல் ஹோசைனை பேட்டிங்கில் நம்ப முடியாது என்றும் ரசிகர்கள் கருத்திட்டு வருகின்றனர்.
IPL 2026 CSK: சிஎஸ்கேவின் பிளேயிங் 12 (அஸ்வின் கணிப்பு)
பிளேயிங் 11: சஞ்சு சாம்சன், ஆயுஷ் மாத்ரே, ருதுராஜ் கெயக்வாட், சிவம் தூபே, டெவால்ட் பிரெவிஸ், பிரசாந்த் வீர், எம்எஸ் தோனி, அகெல் ஹோசைன் / மேட் ஹென்றி, கலீல் அகமது, நேதன் எல்லிஸ், நூர் அகமது.
இம்பாக்ட் வீரர்கள்: அன்சுல் கம்போஜ்/ கார்த்திக் சர்மா/ ஷ்ரேயாஸ் கோபால் / சர்பராஸ் கான்
