IPL 2026: பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் 4 அணிகள்.. CSKவுக்கு இடமில்லையா? அஸ்வின் கொடுத்த ஷாக்!

IPL Playoffs Prediction: 2026 ஐபிஎல் தொடர் தொடங்க உள்ள நிலையில், இத்தொடரின் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ள 4 அணிகளை முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கணித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 28, 2026, 07:41 AM IST

Ravichandran Ashwin Predicts 2026 IPL Playoffs Teams: 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் தொடர் (19TH IPL Season) இன்று (மார்ச் 28) பெங்களூருவில் கோலாகலமாக தொடங்குகிறது. தொடரின் முதல் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு  அணி மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி (RCB vs SRH) மோதுகின்றன. ரசிகர்களின் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பில் இருக்கும் ஐபிஎல் தொடர் இன்று தொடங்குவது அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்கு அவர்களை கொண்டாட்டத்தில் வைத்திருக்கும். 

ஐபிஎல் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெறும் அணிகள் - ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கணிப்பு  

இந்த நிலையில், இத்தொடரின் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு நுழைய வாய்ப்பு இருக்கும் 4 அணிகளை முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கணித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவரது யூடியூப் சேனலில் பேசிய அவர், மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI), ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் (PBKS) ஆகிய 3 அணிகள் கண்டிப்பாக பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெறும் என்றார். இருப்பினும் ஜோஷ் ஹெசில்வுட் (Josh Hazlewood) சில போட்டியிகளில் விளையாட முடியாமல் போனால் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியால் பிளே ஆஃப் சுற்ற்க்கு முன்னேற முடியாமல் போகலாம். அது அவர்களுக்கு கடினமாக மாறலாம். ஏனென்றால் அவர் ஆர்சிபி அணிக்கு மிகவும் முக்கியமான முக்கியமான மற்றும் பலமான வீரர் என்றார். 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முன்னேறுமா? 

தொடர்ந்து பேசிய அவர், நான்காவது இடத்திற்கு கடுமையான போட்டி நிலவும். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK), சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH), டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC), ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR), குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT) ஆகிய அணிகள் அந்த 4வது இடத்திற்காக முடி மோதும் என ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கூறினார். 

கடந்த 2025 ஐபிஎல்லை வென்ற ஆர்சிபி அணி 

ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கூறிய முதல் மூன்று அணிகளான மும்பை இந்தியன்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரின் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறின. இதில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறிய நிலையில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்று முதன் முறையாக கோப்பையை  கைப்பற்றியது. 

சிஎஸ்கே, ஆர்ஆர் அணிகளுக்கு மோசமான சீசன் 

அதேபோல் நான்காவது இடத்திற்கு முடிமோதும் என அஸ்வின் குறிப்பிட்ட குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி கடந்த முறை பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு போனது. டெல்லி கேபிடல்ஸ் தொடரை 5வது இடத்தில் முடித்தது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR) அணிக்கு 2025 ஐபிஎல் சீசனானது மிகவும் ஒரு மோசமானதாக மாறியது. குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே 2025 ஐபிஎல்தான் மிகவும் மோசமானது. தொடரை விட்டு முதல் அணியாக சிஎஸ்கே வெளியேறியது. 

கொல்கத்தா, லக்னோ அணிகளுக்கு வாய்ப்பில்லையா? 

இரண்டு முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) அணி மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG) அணியை ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் குறிப்பிடவில்லை. இந்த இரண்டு அணிகளும் கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரில் 8 மற்றும் 7வது இடத்தில் முடித்தனர். அதாவது கேகேஆர் அணி 14 போட்டிகளில் 5ல் மட்டுமே வெற்றி பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் 8வது இடத்தில் முடித்தது. லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 14 லீக் ஆட்டங்களில் 6ல் வெற்றி பெற்று 7வது இடத்தில் முடித்தது. இம்முறை இந்த இரண்டு அணிகளின் செயல்பாடு எப்படி? பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறுவார்களா என்பதை பொருத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். 

2026 ஐபிஎல்லை தீர்மானிக்கும் 2 அணிகள் 

மேலும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH) மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC) அணியின் செயல்பாடு 2026 ஐபிஎல்லின் இறுதி வடிவத்தை நிர்ணயிக்கும் என ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் குறிப்பிட்டார். இந்த இரண்டு அணிகளும் கடந்த முறை பிளே ஆஃப் சுற்ற்க்கு முன்னேற வில்லை. டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி 14 போட்டிகளில் 7ல் வெற்றி பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் 5வது இடத்தையும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் 14ல்ல் 6 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் 6வது இடத்தை பிடித்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

