English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ashwin : வெளிநாட்டு டி20 லீக் போட்டிகளில் விளையாடப்போகும் அஸ்வின்

Ravichandran Ashwin : ஐபிஎல் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வுபெற்ற ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் வெளிநாடுகளில் நடக்கும் டி20 கிரிக்கெட் லீக் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளார்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 27, 2025, 05:57 PM IST
  • ஐபிஎல் போட்டிகளில் அஸ்வின் ஓய்வு
  • அஸ்வின் ஓய்வு முடிவுக்கான காரணம்
  • அவரே தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் சொன்ன பதில்

Trending Photos

மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. வரப்போகும் பெரிய விடுமுறை!
camera icon6
Holiday Announcement
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. வரப்போகும் பெரிய விடுமுறை!
2025 ஆசிய கோப்பையில் இந்தியாவுக்காக அறிமுகமாகும் ஐபிஎல் வீரர்கள்!
camera icon7
Asia Cup
2025 ஆசிய கோப்பையில் இந்தியாவுக்காக அறிமுகமாகும் ஐபிஎல் வீரர்கள்!
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு மகிழச்சி, அதிர்ஷ்டம், செல்வம், செழிப்பு
camera icon8
Guru Peyarchi
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு மகிழச்சி, அதிர்ஷ்டம், செல்வம், செழிப்பு
ரஜினிக்கு ஜோடியாகவும், அம்மாவாகவும் நடித்த 3 நடிகைகள்.. யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினிக்கு ஜோடியாகவும், அம்மாவாகவும் நடித்த 3 நடிகைகள்.. யார் யார் தெரியுமா?
Ashwin : வெளிநாட்டு டி20 லீக் போட்டிகளில் விளையாடப்போகும் அஸ்வின்

Ravichandran Ashwin : இந்திய கிரிக்கெட்டின் முன்னணி வீரர்களில் ஒருவரான ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், யாரும் எதிர்பாராத வகையில், ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்த அவர், இனி வெளிநாட்டு டி20 லீக் போட்டிகளில் களமிறங்கவிருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார். ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினின் இந்த திடீர் ஓய்வு முடிவு, கிரிக்கெட் வட்டாரங்களில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏனெனில், 2026 ஐபிஎல் சீசனில் அவர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்குத் திரும்புவார் எனச் செய்திகள் வெளியாகி வந்த நிலையில், இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

வெளிநாட்டு லீக்குகளுக்காக ஓய்வா?

அஸ்வின், கடந்த டிசம்பர் 2024-லேயே சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்றிருந்தார். இப்போது, ஐபிஎல்-லிருந்தும் ஓய்வு பெறுவதன் மூலம், வெளிநாட்டு லீக் போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்கான தனது விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இது குறித்து தனது எக்ஸ் (X) பக்கத்தில் பதிவிட்ட அஸ்வின், "ஒவ்வொரு முடிவும் ஒரு புதிய தொடக்கத்தைக் கொண்டு வரும். எனது ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டர் வாழ்க்கை இன்றுடன் முடிவடைகிறது. ஆனால், உலகெங்கிலும் உள்ள பல்வேறு லீக் போட்டிகளில் விளையாடும் எனது புதிய அத்தியாயம் இன்று தொடங்குகிறது," என்று கூறியுள்ளார். மேலும், தனது ஐபிஎல் பயணத்தில் உறுதுணையாக இருந்த அணிகளுக்கும், பிசிசிஐ மற்றும் ஐபிஎல் நிர்வாகத்திற்கும் அவர் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

வெளிநாட்டு லீக்குகளுக்கான பிசிசிஐ விதிகள் என்ன?

இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (BCCI) விதிகளின்படி, ஒரு இந்திய வீரர் வெளிநாட்டு டி20 லீக் போட்டிகளில் பங்கேற்க வேண்டுமென்றால், அவர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்தும், ஐபிஎல் தொடரிலிருந்தும் முழுமையாக ஓய்வு பெற்றிருக்க வேண்டும். அஸ்வின் இந்த விதிமுறைகளை முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்துள்ளதால், ஆஸ்திரேலியாவின் பிக் பாஷ் லீக் (BBL), தென்னாப்பிரிக்காவின் SA20, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ILT20 போன்ற வெளிநாட்டு லீக் போட்டிகளில் விளையாடுவதற்கு அவருக்கு தற்போது எந்தத் தடையும் இல்லை.

முன்னதாக, யுவராஜ் சிங், ராபின் உத்தப்பா, அம்பதி ராயுடு, யூசுப் பதான், தினேஷ் கார்த்திக் போன்ற பல இந்திய வீரர்கள் இந்த விதிகளின் கீழ் வெளிநாட்டு லீக் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அஸ்வினின் சாதனைகள்

2009-ஆம் ஆண்டு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக தனது ஐபிஎல் பயணத்தைத் தொடங்கிய அஸ்வின், தனது 16 ஆண்டுகால வாழ்க்கையில் பல சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார். 221 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 187 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியுள்ளார். அவரது சிறந்த பந்துவீச்சு 4/34 ஆகும். பந்துவீச்சில் மட்டுமல்லாமல், பேட்டிங்கிலும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு, 833 ரன்களையும், ஒரு அரை சதத்தையும் பதிவு செய்துள்ளார்.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் எனப் பல்வேறு அணிகளுக்காக விளையாடிய அஸ்வின், 2010 மற்றும் 2011-ஆம் ஆண்டுகளில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கோப்பைகளை வெல்ல முக்கியக் காரணமாக இருந்தார். இப்போது, ஐபிஎல் தொடரை விட்டு வெளியேறியுள்ள அஸ்வின், புதிய லீக் போட்டிகளில் எப்படிச் சாதிக்கப்போகிறார் என்பதைப் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

மேலும் படிக்க | ஒட்டுமொத்த ஐபிஎல்லில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுகிறேன் - அஸ்வின் திடீர் அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க | பிசிசிஐ தோனிக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கொடுக்கிறது தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ravichandran AshwinAshwin IPL RetirementAshwin T20 LeagueOverseas T20 LeaguesBBL SA20 ILT20 Ashwin

Trending News