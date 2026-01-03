'டி20 உலகக் கோப்பையை யாருமே பார்க்கப்போவதில்லை' - அஸ்வின் சொல்வது என்ன?

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை வரும் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கிறது. இது 10வது டி20 உலகக் கோப்பை தொடராகும். இந்தியா மற்றும் இலங்கை நாடுகளில் மொத்தம் 7 நகரங்களில் உள்ள 8 மைதானங்களில் போட்டிகள் நடைபெறும். இலங்கை, பாகிஸ்தான் விளையாடும் போட்டிகள் மட்டும் இலங்கையில் நடைபெறும். பாகிஸ்தான் இறுதிப்போட்டிக்கு வந்தாலும் இலங்கையில்தான் நடக்கும்.
ICC T20 World Cup 2026: 20 அணிகள் பங்கேற்பு
மொத்தம் 20 அணிகள் மோதும் இத்தொடரில் 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு பிரிவிலும் 5 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், நமீபியா, நெதர்லாந்து, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. அடுத்து பி பிரிவில் ஆஸ்திரேலியா, அயர்லாந்து, ஓமன், இலங்கை, ஜிம்பாப்வே அணிகளும்; சி பிரிவில் வங்கதேசம், இங்கிலாந்து, இத்தாலி, நேபாளம், மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிகளும்; டி பிரிவில் ஆப்கானிஸ்தான், கனடா, நியூசிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.
ICC T20 World Cup 2026: ஒன்றரை வருடத்தில் அடுத்த உலகக் கோப்பையா?
2024ஆம் ஆண்டில்தான் கடந்த டி20 உலகக் கோப்பை நடந்து முடிந்தது. 2024ஆம் ஆண்டு ஜூலை 29ஆம் தேதி இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றது, தற்போது 2026ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி அடுத்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடங்குகிறது. அதாவது, சரியாக ஒரு வருடம் ஆறு மாதம் ஒன்பது நாள்கள் மட்டுமே இந்த இரண்டு டி20 உலகக் கோப்பைக்கு இடையிலான காலகட்டமாக இருக்கிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐசிசி தொடரும், அடுத்தடுத்து டி20 உலகக் கோப்பையும் நடைபெறுவது ரசிகர்களுக்கு டி20 உலகக் கோப்பை மீதான ஆர்வத்தை போக்கிவிடும் என பலரும் கருத்து கூறி வருகின்றனர். இதே கருத்தை இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் ரவிசந்திரன் அஸ்வினும் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
ICC T20 World Cup 2026: டி20 உலகக் கோப்பை குறித்து அஸ்வின்
அவரது Ash Ki Baat இந்தி யூ-ட்யூப் சேனலில் இதுகுறித்து பேசிய அவர், "இந்த முறை ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையை யாருமே பார்க்கப் போவதில்லை. இந்தியா - அமெரிக்கா, இந்தியா - நமீபியா உள்ளிட்ட போட்டிகள் உலகக் கோப்பை மீதான உங்களின் ஆர்வத்தை குறைக்கும். உலகக் கோப்பை தொடர் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை முன்பு நடக்கும். அதனால்தான், அவை ஆர்வத்தை கிளப்பின. இந்தியா முதல் சுற்றில் இங்கிலாந்தையோ அல்லது இலங்கையுடனோ விளையாடினால்தான் அது சுவாரஸ்யமாக இருக்கும்.
1996, 1999 மற்றும் 2003 ஆகிய ஆண்டுகளில், நான் பள்ளியில் படித்த காலங்களில், ஐசிசி உலகக் கோப்பை நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையே நடந்தது. நாங்கள் உலகக் கோப்பை கார்டுகளை சேகரித்து, அட்டவணையை அச்சிட்டு, போட்டிகளை பார்க்க காத்திருந்தோம். அந்த எதிர்பார்ப்பு இயல்பாகவே உருவாகி வந்தது" என கூறும் அவர் தற்போது டி20 உலகக் கோப்பை மீதான எதிர்பார்ப்பு இயல்பாக வருவதில்லை என்கிறார்.
மேலும் படிக்க | கம்பேக் கொடுக்கும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்... ஆனால் இதை செய்யணும் - இந்திய ஸ்குவாட் இதுதான்!
மேலும் படிக்க | IND vs NZ: நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி.. உள்ளே வரும் முகமது ஷமி?
மேலும் படிக்க | விராட், ரோஹித் 2026இல் எத்தனை போட்டிகளில் விளையாடுவார்கள்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ