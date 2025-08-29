தோனியால் மட்டும் எப்படி முடிகிறது... என்னால் முடியவில்லை - மனம் திறந்த அஸ்வின்!

இந்திய அணியின் முக்கிய சுழற்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவராக திகழ்ந்தவர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின். இவர் ஏற்கனவே சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்திருந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் புதன்கிழமை (ஆகஸ்ட் 27) தான் ஐபிஎல் (IPL) தொடரில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்து ரசிகர்களையும் கிரிக்கெட் உலகையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினார். 2009 ஆம் ஆண்டில் தன் ஐபிஎல் வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய அஸ்வின், 15 வருட காலத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், ரைசிங் புனே சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஆகிய ஐந்து அணிகளுக்காக மொத்தம் 221 போட்டிகளில் விளையாடி 187 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
தோனியால் எப்படி முடிகிறது என தெரியவில்லை
அஸ்வின் தனது யூடியூப் சேனலில் வெளியிட்ட உருக்கமான பதிவில், தனது ஓய்வு முடிவுக்கான முக்கிய காரணமாக நீண்ட கால IPL தொடரின் மூன்று மாத கால அட்டவணையை குறிப்பிட்டுக் கூறியுள்ளார். "எனது சக்தி முழுமைக்கொள்ள இந்த மூன்று மாத IPL தொடரால் முழுமையாக உறிஞ்சிவிடுகிறது" என்று கூறியுள்ளார். அவர் மேலும், பெரிய போட்டிகளில் விளையாடும் போது தோனி போன்ற வீரரின் ஆற்றல் மற்றும் பொறுமைக்கு வியப்பாக இருப்பதாகவும், அந்த அளவுக்கு தனக்கு இல்லை என்பதால்தான் ஓய்வு எடுத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
ஓய்வு அறிவிப்பு பின்னான திருப்பங்கள்
இந்த ஆண்டில், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு திரும்பி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் 9 போட்டிகளில் 7 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே வீழ்த்திய அஸ்வினின் ஆட்டம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அளவை பூர்த்தி செய்யவில்லை. இதனால் அவர் அணியிலிருந்து நீக்கப்படுவார் என்ற தகவல்கள் பரவியது. இந்த சூழலில் அவர் ஓய்வை அறிவித்தது அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.
தனது ஓய்வு அறிக்கையில், "ஒரு கிரிக்கெட் ஆராய்ச்சியாளராக என் பயணம் இங்கே ஆரம்பிக்கிறது" என்றார் அஸ்வின், இதன் மூலம் அவருடைய எதிர்கால திட்டங்களை மறைமுகமாகப் பதிவு செய்தார். இதற்கிடையே, இங்கிலாந்தின் 'தி ஹன்ட்ரட்' மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவின் 'எஸ்ஏ20' போன்ற வெளிநாட்டு பிரமுக லீக்குகளில் பங்கேற்க வாய்ப்பு வாய்க்கப்படுவதாக சுலபமாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அஸ்வினின் சாதனைகள் மற்றும் புகழ்ச்சி
அஸ்வின், IPL தொடரில் விளையாடிய 221 போட்டிகளில் 187 விக்கெட்டுகளுடன், ஒரு அரைசதத்துடன் 833 ரன்களை பெற்றுள்ளார். பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை 28 போட்டிகளில் கேப்டனாக வழிநடத்திய அனுபவமும் கொண்டுள்ளார். இந்திய அணியின் முக்கிய சூழ்நிலையாளர் என்று அழைக்கப்படும் இவர் இன்னும் பல்லாயிரம் ரசிகர்கள் மனதில் மேலான இடத்தை பெற்றிருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட ஓய்வு அறிவிப்பு, அஸ்வின் போன்ற ரசிகர் விரும்பிய வீரரின் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய துவக்கம் என்பதை உணர்த்துகிறது. வெளிநாட்டு லீக்குகளில் அவரது பங்கு மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர் என்ற புதிய பாதை தமிழக கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
மேலும் படிக்க: சிஎஸ்கே, மும்பையை பின்னுக்கு தள்ளிய ஆர்சிபி.. எகிறிய மவுசு!
மேலும் படிக்க: CSK இந்த வீரர்களை கழட்டிவிட்டால்... கேம்ரூன் கிரீனை ஈஸியாக எடுக்கலாம் - பர்ஸ் தொகை விவரம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ