மீண்டும் இந்திய அணியில் அஸ்வின்... இப்போ புதிய அவதாரம் - யாருமே எதிர்பார்க்கல!

Ravichandran Ashwin: ரவிசந்திரன் அஸ்வின் கடந்தாண்டு இறுதியில் சர்வேதச போட்டிகளில் இருந்தும், கடந்த மாதம் ஐபிஎல் தொடரிலும் இருந்தும் ஓய்வை அறிவித்தார். இந்நிலையில் தற்போது ஹாங் காங் சிக்சஸ் 2025 தொடரில் இந்திய அணிக்காக விளையாட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.
Legendary Indian spinner Ravichandran Ashwin ( @ashwinravi99 ) is set to light up Hong Kong!
He’ll be a key part of Team India at the @hongkongsixes 2025, happening from 7–9 November.
Fans will get the rare chance to watch Ashwin’s wizardry in the fastest, most entertaining… pic.twitter.com/erpz6BQDnl
— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) September 18, 2025
