English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மீண்டும் இந்திய அணியில் அஸ்வின்... இப்போ புதிய அவதாரம் - யாருமே எதிர்பார்க்கல!

Ravichandran Ashwin: கடந்த மாதம் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற ரவிசந்திரன் அஸ்வின், தற்போது மீண்டும் இந்திய அணியின் ஜெர்ஸியை அணிந்து விளையாட உள்ளார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 18, 2025, 07:25 PM IST

Trending Photos

CheeseBurger பிரியர்களுக்கு அல்டிமேட் நாள் இது! செலிப்ரேட் பண்ணுவோமா?
camera icon7
Cheeseburger Day
CheeseBurger பிரியர்களுக்கு அல்டிமேட் நாள் இது! செலிப்ரேட் பண்ணுவோமா?
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இது இந்த 4 ராசிளின் நேரம், கனவுகள் அனைத்தும் நிஜமாகும்
camera icon10
Lord Shani
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இது இந்த 4 ராசிளின் நேரம், கனவுகள் அனைத்தும் நிஜமாகும்
பிரதமர் மோடியின் வாழ்கை வரலாறு: ஹீரோவாக நடிக்கும் பிரபல ஹீரோ! யார் தெரியுமா?
camera icon7
PM Narendra Modi
பிரதமர் மோடியின் வாழ்கை வரலாறு: ஹீரோவாக நடிக்கும் பிரபல ஹீரோ! யார் தெரியுமா?
அக்டோபரில் டூர் போகணுமா? தென்னிந்தியாவில் கண்டிப்பாக இந்த 7 இடங்களுக்கு போங்க!
camera icon8
அக்டோபரில் டூர் போகணுமா? தென்னிந்தியாவில் கண்டிப்பாக இந்த 7 இடங்களுக்கு போங்க!
மீண்டும் இந்திய அணியில் அஸ்வின்... இப்போ புதிய அவதாரம் - யாருமே எதிர்பார்க்கல!

Ravichandran Ashwin: ரவிசந்திரன் அஸ்வின் கடந்தாண்டு இறுதியில் சர்வேதச போட்டிகளில் இருந்தும், கடந்த மாதம் ஐபிஎல் தொடரிலும் இருந்தும் ஓய்வை அறிவித்தார். இந்நிலையில் தற்போது ஹாங் காங் சிக்சஸ் 2025 தொடரில் இந்திய அணிக்காக விளையாட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
AshwinRavichandran AshwinTeam IndiaHong Kong SixesIPL

Trending News