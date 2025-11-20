English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஜடேஜா, ஹர்திக் கிடையாது... யார் யாருக்கு வாய்ப்பு? - இந்திய ஓடிஐ ஸ்குவாட் எப்படி இருக்கும்?

ஜடேஜா, ஹர்திக் கிடையாது... யார் யாருக்கு வாய்ப்பு? - இந்திய ஓடிஐ ஸ்குவாட் எப்படி இருக்கும்?

IND vs SA: தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான ஓடிஐ தொடரில் இந்திய அணியின் ஸ்குவாடில் இடம்பெறப்போவது யார் யார் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 20, 2025, 07:21 AM IST
  • வரும் நவ. 30ஆம் தேதி ஓடிஐ தொடர் தொடங்கும்.
  • இதற்கான இந்திய ஸ்குவாட் விரைவில் அரிவிக்கப்படலாம்.
  • சுப்மான் கில் இடம்பெறுவதும் கேள்விக்குறிதான்.

ஜடேஜா, ஹர்திக் கிடையாது... யார் யாருக்கு வாய்ப்பு? - இந்திய ஓடிஐ ஸ்குவாட் எப்படி இருக்கும்?

IND vs SA, Team India ODI Squad: இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா டெஸ்ட் தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. முதல் டெஸ்ட் போட்டி நிறைவடைந்த நிலையில், வரும் நவ. 22ஆம் தேதி இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி தொடங்குகிறது. டெஸ்ட் தொடரை தொடர்ந்து மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரும், ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ போட்டிகள் தொடரும் நடைபெற இருக்கிறது.

IND vs SA: ஸ்குவாடில் வரப்போகும் பெரிய மாற்றம்

அந்த வகையில், வரும் நவ. 30ஆம் தேதி ஓடிஐ தொடர் தொடங்க இருக்கும் சூழலில், இந்த வாரத்தின் இறுதிக்குள் இந்த தொடருக்கான இந்திய ஸ்குவாட் அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. கடந்த ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்ட இந்திய ஓடிஐ ஸ்குவாடுக்கும், தற்போது தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ள இந்திய ஸ்குவாடுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. கேப்டன் சுப்மான் கில், துணை கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோருக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் அவர்களுக்கு மாற்று வீரர்களை தேர்வு செய்யப்பட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு பிசிசிஐ தள்ளப்பட்டுள்ளது. யாரை கேப்டனாக நியமிப்பார்கள் என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. சுப்மான் கில் தற்போது அணியுடன் பயணிக்கிறார் என்றாலும் அவர் ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடுவாரா அல்லது டி20ஐ தொடருக்கு நேரடியாக வருவாரா என்பதும் கேள்வியாக உள்ளது. 

IND vs SA: ஓடிஐயில் யார் கேப்டன்...? 

ஹர்திக் பாண்டியா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோர் டி20ஐ தொடரில் விளையாடுவதற்காக ஓடிஐ தொடரில் விளையாட மாட்டார்கள் என கூறப்படுகிறது. அடுத்து ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைதான் நடைபெறும் என்பதால் டி20ஐ அணிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடர் 2027ஆம் ஆண்டில்தான் நடைபெறுகிறது. இதனால், ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, கேஎல் ராகுல் ஆகியோர்தான் ஓடிஐ ஸ்குவாடில் சீனியர் வீரர்களாக இருப்பார்கள். இவர்களில் கேஎல் ராகுல் கேப்டனாக அதிக வாய்ப்புள்ளது.

IND vs SA: பேட்டிங் ஆர்டரில் வரும் மாற்றம்

அதே நேரத்தில், சுப்மான் கில்லுக்கு பதில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு ஸ்குவாடில் வாய்ப்பளிக்கப்படலாம். இருப்பினும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு கிடைப்பது கடினம்தான். ரோஹித் சர்மா உடன் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் களமிறங்க வாய்ப்புள்ளளது. தொடர்ந்து ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு பதில் இடது கை பேட்டர் திலக் வர்மாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேநேரத்தில், கடந்த ஸ்குவாடில் இடம்பெற்ற துருவ் ஜூரேலுக்கு பதில் ரிஷப் பண்டுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம். ஒருவேளை மிடில் ஆர்டரில் அனுபவம் வாய்ந்த வீரர் தேவைப்பட்டால் ரிஷப் பண்ட் கூட நம்பர் 4 இடத்தில் களமிறக்கப்படலாம்.

IND vs SA: பந்துவீச்சு படை எப்படி இருக்கும்?

ஹர்திக் பாண்டியா இல்லாத காரணத்தால் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி நிச்சயம் விளையாடுவார். இதன் காரணமாகவே, இந்தியா ஏ - தென்னாப்பிரிக்கா ஏ தொடரில் அவர் விளையாடியிருந்தார். சுழற்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டர்களாக அக்சர் பட்டேல், வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோர் இருப்பார்கள். இவர்களுடன் ரியான் பராக் அல்லது ஆயுஷ் பதோனி ஆகியோரில் ஒருவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். எனவே, இந்த தொடரிலும் ஜடேஜாவுக்கு வாய்ப்பு கிடைப்பது கடினம் எனலாம். 

சுழற்பந்துவீச்சாளராக குல்தீப் யாதவ் தொடர்வார். வேகப்பந்துவீச்சு பிரிவில் ஹர்ஷித் ராணா, முகமது சிராஜ், அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோர் இடம்பெறுவார்கள். ஆஸ்திரேலியாவில் பிரசித் கிருஷ்ணா இடம்பெற்றாலும், இந்த தொடர் இந்தியாவில் நடப்பதால் அவருக்கு பதில் கூடுதல் சுழற்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டருக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். குல்தீப் யாதவ் இருப்பதால் வருண் சக்ரவர்த்திக்கு வாய்ப்பில்லை.

IND vs SA: இந்திய அணி ஸ்குவாட் கணிப்பு

ரோஹித் சர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், விராட் கோலி, திலக் வர்மா, கேஎல் ராகுல், ரிஷப் பண்ட், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் பட்டேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, முகமது சிராஜ், அர்ஷ்தீப் சிங், ரியான் பராக்/ஆயுஷ் பதோனி.

மேலும் படிக்க | 46 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு... ஐசிசி தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்த நியூசிலாந்து வீரர்!

மேலும் படிக்க | சுப்மான் கில் கழுத்து காயம் இப்போ எப்படி இருக்கு? - 2வது போட்டியில் விளையாடுவாரா?

மேலும் படிக்க | மீண்டும் கேப்டனாகும் ரோஹித் சர்மா?; கில், ஷ்ரேயாஸ் இல்லை - ஓடிஐ ஸ்குவாட் அறிவிப்பு எப்போது?

