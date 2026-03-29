கேப்டனாவதற்கு முன் அதிக ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடிய பிளேயர் யார் தெரியுமா?

Ravindra Jadeja : ஐபிஎல் தொடரில் விநோத சாதனைகள் பட்டியலில் இருக்கும் ரவீந்திர ஜடேஜாவின் வித்தியாசமான சாதனை பற்றி இங்கே பார்க்கலாம். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 29, 2026, 06:18 PM IST
Ravindra Jadeja : சர்வதேச கிரிக்கெட் மற்றும் ஐபிஎல் தொடர்களில் உலகின் தலைசிறந்த ஆல் ரவுண்டர்களில் ஒருவராக ரவீந்திர ஜடேஜா திகழ்கிறார். பேட்டிங், பந்துவீச்சு மற்றும் பீல்டிங் என மூன்றிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஜடேஜா, தான் இருக்கும் அணியில் தவிர்க்க முடியாத பிளேயராக இருப்பவர். இத்தனை திறமைகள் இருந்தபோதிலும், இந்திய அணிக்கோ அல்லது ஐபிஎல் அணிகளுக்கோ தலைமை தாங்கும் வாய்ப்பு இவருக்கு நீண்ட காலம் கிடைக்கவில்லை.

ஜடேஜாவின் தனித்துவமான சாதனை

ஐபிஎல் தொடரில் ஒரு அணியின் கேப்டனாகப் பொறுப்பேற்பதற்கு முன்பு, மிக அதிக எண்ணிக்கையிலான போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர் என்ற அரிய சாதனையை ஜடேஜா வைத்துள்ளார். பொதுவாக ஒரு வீரர் சிறப்பாக விளையாடினால் ஓரிரு சீசன்களிலேயே கேப்டன் பொறுப்பு தேடி வரும். ஆனால், ஜடேஜா தனது முதல் கேப்டன் வாய்ப்பைப் பெறுவதற்கு முன்பு சுமார் 200 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி முடித்திருந்தார். 2022 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் ஜடேஜாவை கேப்டனாக அறிவித்தது. அதுவரை ஐபிஎல் வரலாற்றில் எந்தவொரு அணிக்கும் அவர் தலைமை தாங்கியதில்லை. 200 போட்டிகளுக்குப் பிறகு கேப்டன் ஆனவர் என்ற பெருமை இவருக்கு மட்டுமே உண்டு.

இந்த பட்டியலில் உள்ள பிற வீரர்கள்

கேப்டன் பொறுப்பு கிடைப்பதற்கு முன் அதிக போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர்களின் பட்டியலில் ஜடேஜாவிற்கு அடுத்தபடியாக இருப்பவர்கள்:

மனிஷ் பாண்டே: 153 போட்டிகள்

அக்சர் படேல்: 148 போட்டிகள்

பொல்லார்ட்: 137 போட்டிகள்

சூர்யகுமார் யாதவ்: 126 போட்டிகள்

இஷான் கிஷன்: 119 போட்டிகள்

சிஎஸ்கே கேப்டன்ஸி

2022ல் எம்.எஸ் தோனி கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகியபோது, ஜடேஜாவிடம் அந்தப் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டது. ஆனால், அந்த சீசனில் சிஎஸ்கே அணியின் செயல்பாடு திருப்திகரமாக இல்லை. கேப்டன் என்ற கூடுதல் சுமை ஜடேஜாவின் தனிப்பட்ட ஆட்டத்தையும் பாதித்தது. இதனால் தொடரின் பாதியிலேயே அவர் கேப்டன் பதவியிலிருந்து விலக, மீண்டும் தோனியிடமே தலைமைப் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது.

புதிய அணியில் ஜடேஜா

தற்போது நடைபெற்று வரும் 2026 ஐபிஎல் சீசனில் சில முக்கிய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. பல ஆண்டுகளாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தூணாக விளங்கிய ரவீந்திர ஜடேஜா, அந்த அணியிலிருந்து வெளியேறியுள்ளார். இந்த சீசனில் அவர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் வீரராகக் களம் இறங்குகிறார். 2008 ஆம் ஆண்டு ஜடேஜா தனது ஐபிஎல் பயணத்தை ராஜஸ்தான் அணியில் தான் தொடங்கினார் என்பது குறிப்பிட வேண்டிய அம்சம். அதேபோல், இந்தப் பட்டியலில் உள்ள மற்ற வீரர்களான மனிஷ் பாண்டே மற்றும் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோர் அந்தந்த அணிகளில் பேட்டர்களாகத் தொடர்ந்து விளையாடி வருகின்றனர். பொல்லார்ட் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். அதனால், ஜடேஜாவின் இந்த சாதனையை வேறொரு பிளேயர் முறியடிப்பது என்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவே.

