கிங் எப்பவும் கிங்தான்.. IPLல் விராட் கோலியின் அசத்தலான 10 சாதனைகள்!

IPL 2026 Latest News: ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான 19வது ஐபிஎல் சீசன் வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கிறது. இத்தொடருக்கான தற்போது அனைத்து அணி வீரர்களும் தங்களின் பயிற்சி முகாம்களில் பயிற்சி பெற்றி வருகின்றனர். டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இல்லாதவர்கள் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாகவே தங்களின் பயிற்சியை தொடங்கி விட்டார்கள். மற்றவர்கள் விரைவில் பயிற்சி முகாமில் இணைய இருக்கின்றனர்.
கடந்த 2026 ஐபிஎல் தொடரை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி கைப்பற்றியது. இது அந்த அணி ரசிகர்களை மட்டும் மகிழ்ச்சிபடுத்தியது மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களையுமே சந்தோஷப்படுத்தியது. காரணம், 17 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் முதல் முறையாக ஆர்சிபி அணி கோப்பையை வென்றதுதான். அந்த அணியின் பிரபல வீரர் விராட் கோலி, முன்னாள் வீரர்கள் ஏபிடி வில்லியர்ஸ், கிறிஸ் கெயில் ஆகியோரின் கனவாக ஐபிஎல் கோப்பை இருந்ததுதான்.
Virat Kohli IPL Records: விராட் கோலியின் ஐபிஎல் சாதனைகள்
இந்த சூழலில், வரும் 2026 ஐபிஎல் தொடரையும் வென்று கோப்பையை தக்கவைக்கும் முனைப்பில் ஆர்சிபி அணி வீரர்கள் தற்போது தங்களது பயிற்சியை தொடங்கி உள்ளது. பிரபல வீரர் விராட் கோலி பயிற்சி மேற்கொண்டு வரும் வீடியோவும் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இந்த நிலையில், ஆர்சிபி அணியின் அடையாளமாக இருக்கும் விராட் கோலி, 18 ஆண்டுகால ஐபிஎல்லில் செய்த பல்வேறு சாதனைகள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
Only Player On The Same Team: ஒரே அணியில் இருக்கும் ஒரே வீரர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் விராட் கோலி மட்டுமே ஒரே அணியில் பயணித்து வருகிறார். 2008ஆம் ஆண்டில் இருந்து விளையாடும் இவர், ஆர்சிபி அணிக்காக மட்டுமே விளையாடி இருக்கிறார்.
Highest Run Scorer In IPL: ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்
ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்களின் பட்டியலில் விராட் கோலி முதல் இடத்தில் உள்ளார். அவர் மொத்தமாக 267 போட்டிகளில் விளையாடி 8600 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இவரை தொடர்ந்து இந்த பட்டியலில் ரோகித் சர்மா 7046 ரன்கள் அடித்து இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார்.
Most Runs Scored In A Season: ஒரு சீசனில் அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்
விராட் கோலி 2016 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் சீசனில் அதிக ரன்கள் அடித்து ஆரஞ்சு கேப்பை வென்றார். அப்போதில் இருந்து ஒரு சீசனில் அதிக ரன் அடித்த வீரராக விராட் கோலி மட்டுமே உள்ளார். இந்த சாதனி இதுவரை எந்த வீரராலும் முறியடிக்கப்படவில்லை. இந்த பட்டியலில் இவரை தொடர்ந்து இரண்டாவது இடத்தில் சுப்மன் கில் 890 ரன்களுடன் உள்ளார். அவர் 2023 ஐபிஎல் தொடரில் இந்த ரன்களை அடித்தார்.
Most Centuries In A Season: ஒரு சீசனில் அதிக சதம்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு சீசனில் அதிக சதம் அடித்த வீரராக விராட் கோலி உள்ளார். அவர் 2016ஆம் ஆண்டு 4 சதங்கள் அடித்து அசத்தினார். இவரை தொடர்ந்து இந்த பட்டியலில் ஜோஸ் பட்லர் உள்ளார். அவர் 2022ஆம் ஆண்டில் 4 சதங்கள் அடித்தார்.
Most Centuries In IPL: ஐபிஎல்லில் அதிக சதங்கள்
ஐபிஎல்லில் அதிக விராட் கோலி அதிக சதங்கள் அடித்த வீரராக இருக்கிறார். அவர் மொத்தமாக 8 சதங்கள் அடித்து முதல் இடத்தில் உள்ளார். இவரை தொடர்ந்து ஜோஸ் பட்லர் 7 சதங்கள் அடித்து இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார்.
Most 500+ Run Scorers: அதிக முறை 500 ரன்களை கடந்த வீரர்
ஐபிஎல்லில் சீசனில் அதிக முறை 500 ரன்களுக்கு மேல் அடித்த வீரர்களின் பட்டியலில் விராட் கோலி முதல் இடத்தில் உள்ளார். இவர் 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2023, 2024, 2025 என 8 சீசன்களில் 500க்கு மேற்பட்ட ரன்களை அடித்திருக்கிறார். இவரை தொடர்ந்து டேவிட் வார்னர் 7 முறை 500 ரன்களுக்கு மேல் அடித்து இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார்.
Most Sixes Hit By A Player In A Single Match: ஒரு மைதானத்தில் அதிக சிக்சர் அடித்த வீரர்
ஐபிஎல்லில் ஒரு மைதானத்தில் அதிக சிக்சர் அடித்த வீரராக விராட் கோலி முதல் இடத்தில் உள்ளார். இவர் பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் 154 சிக்சர்கள் அடித்திருக்கிறார்.
Most Sixes For A Team: ஒரு அணிக்காக அதிக சிக்சர்கள்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரே அணிக்காக 300 சிக்ஸர்கள் அடித்த முதல் வீரர் என்ற பெருமையை விராட் கோலி பெற்றார், இந்த மைல்கல்லை கடந்த 2025 ஐபிஎல் சீசனின் போது விராட் கோலி எட்டினார்.
Player Who Scored Most Runs Against A Team: ஒரு அணிக்கு எதிராக அதிக ரன்கள் அடித்த வீரர்
ஐபிஎல்லில் ஒரு அணிக்கு எதிராக அதிக ரன்கள் அடித்த வீரராக விராட் கோலி உள்ளார். அவர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக 1146 ரன்கள் அடித்து இருக்கிறார். இவருக்கு அடுத்தபடியாக டேவிட் வார்னர் பஞ்சாப் அணிக்கு எதிராக 1134 ரன்கள் அடித்திருக்கிறார்.
Most Half-Centuries In IPL: ஐபிஎல்லில் அதிக அரைசதம் அடித்த வீரர்
ஐபிஎல்லில் அதிக அரைசதம் அடித்த வீரராக விராட் கோலி முதல் இடத்தில் உள்ளார். இவர் 67 அரைசதங்களை அடித்திருக்கிறார். இவருக்கு அடுத்தபடியாக டேவிட் வார்னர் 66 அரைசதங்கள் அடித்திருக்கிறார்.
