RCB IPL 2026: ஆர்சிபி அணிக்கு அடுத்த அதிர்ச்சி! விலகிய மற்றொரு முக்கிய பவுலர்!

இந்தியன் பிரீமியர் லீக் 2026ம் ஆண்டுக்கான டி20 தொடர் வரும் மார்ச் 28ம் தேதி பெங்களூருவில் உள்ள சின்னசாமி மைதானத்தில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. முதல் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் மோதுகின்றன. ரஜத் பட்டிதார் தலைமையிலான ஆர்சிபி அணி, இந்த முறையும் தங்களது கோப்பையை தக்கவைத்துக்கொள்ள கடுமையான பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் ஆர்சிபி அணிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அணியின் முக்கிய இடது கை வேகப்பந்து வீச்சாளரான யாஷ் தயாள் இந்த ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளார். இது ஆர்சிபி ரசிகர் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும் படிக்க: 2018 போல முரட்டு ஃபார்முக்கு மாறுவாரா ரிஷப் பண்ட்.. பேட்டிங் வரிசையை மாற்ற பிளான்!
NO YASH DAYAL FOR IPL 2026
- RCB sidelined Yash Dayal for #IPL2026 due to the ongoing situation. pic.twitter.com/fvvYbBW95L
— RCBIANS OFFICIAL (@RcbianOfficial) March 20, 2026
யாஷ் தயாள் விலகியது ஏன்?
கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே யாஷ் தயாள் ஆர்சிபி அணிக்காக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். குறிப்பாக, கடந்த ஆண்டு ஆர்சிபி அணி கோப்பையை வெல்வதற்கு முக்கிய காரணமாகவும் அவர் இருந்தார். அதனால் மினி ஏலத்திற்கு முன்பாகவே ஆர்சிபி அணியால் அவர் மீண்டும் தக்கவைக்கப்பட்டார். ஆனால், அவர் மீது இரண்டு வெவ்வேறு மாநிலங்களில் பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் மிக கடுமையான கிரிமினல் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதற்கான விசாரணையும் நீதிமன்றங்களில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த குற்றச்சாட்டுகள் காரணமாக, கடந்த ஜூன் மாதம் முதலே யாஷ் தயாள் எந்தவொரு தொழில்முறை கிரிக்கெட் போட்டியிலும் விளையாடவில்லை. சமீபத்தில் ஆர்சிபி அணி ஐபிஎல் 2026 தொடருக்காக பயிற்சி முகாம்களை தொடங்கியது. அதிலும் யாஷ் தயாள் கலந்துகொள்ளவில்லை. மேலும், ஆர்சிபி அணியின் அதிகாரப்பூர்வ போஸ்டர்கள் மற்றும் பேருந்துகளிலும் அவரது புகைப்படம் இடம்பெறவில்லை. அவர் மீதுள்ள கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் காரணமாகவே அவரது புகைப்படங்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று பலரும் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வந்தனர்.
ஆர்சிபி அணி விளக்கம்
இந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், ஆர்சிபி அணி நிர்வாகம் தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. "நாங்கள் யாஷ் தயாளிடம் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தோம். அவர் தற்போது எதிர்கொண்டு வரும் கடுமையான தனிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் காரணமாக, அவர் ஆர்சிபி அணியுடன் இணைந்து விளையாடுவது அவருக்கும் சரி, அணி நிர்வாகத்திற்கும் சரி நல்லதல்ல என்று நாங்கள் கூட்டாக முடிவெடுத்துள்ளோம். எனவே, இந்த ஐபிஎல் 2026 சீசனில் இருந்து அவர் முழுவதுமாக விலகியுள்ளார்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ஆர்சிபி அணியின் ஒப்பந்தத்தில் யாஷ் தயாள் தொடர்ந்து நீடிப்பார் என்றும், அவர் அணியிலிருந்து விடுவிக்கப்படவில்லை என்றும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஆர்சிபி அணிக்கு ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்
யாஷ் தயாள் இந்த ஆண்டு விளையாடாமல் போனது ஆர்சிபி அணியின் பந்துவீச்சு படையை பெரிதும் பாதித்துள்ளது என்று சொல்லலாம். கடந்த சீசனில் புவனேஷ்வர் குமாருடன் இணைந்து டெத் ஓவர்களில் யாஷ் தயாள் மிக சிறப்பாக பந்துவீசினார். மறுபுறம், அணியின் மற்றொரு முக்கிய ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஜோஷ் ஹேசில்வுட் காயத்தால் அவதிப்பட்டு வருகிறார். அவரும் இந்த தொடரின் முதல் சில போட்டிகளில் விளையாடுவது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது; அவர் சமீபத்திய டி20 உலகக் கோப்பையிலும் விளையாடவில்லை.
இப்படி தொடர்ந்து அணியின் முக்கிய பந்துவீச்சாளர்கள் இல்லாமல் இருப்பது ஆர்சிபி அணிக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வலுவான பேட்டிங் லைன்-அப்பை வைத்திருந்தாலும், பவுலிங்கில் முக்கிய வீரர்கள் இல்லாமல் இருப்பது ஆர்சிபி அணிக்கு பின்னடைவாகவே பார்க்கப்படுகிறது. முதல் போட்டியில் அவர்கள் எப்படி விளையாடப் போகிறார்கள் என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
ஐபிஎல் 2026க்கான ஆர்சிபியின் முழு அணி
ரஜத் படிதார், விராட் கோலி, யாஷ் தயாள், டிம் டேவிட், ஜேக்கப் பெத்தேல், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், நுவான் துஷாரா, தேவ்தத் படிக்கல், ஜிதேஷ் ஷர்மா, க்ருனால் பாண்டியா, ரசிக் தார், புவனேஷ்வர் குமார், ஜோர்டான் காக்ஸ், சுயாஷ் சிங் டி.சி ஷர்மா, ஜார்டான் காக்ஸ், சுயாஷ் சிங் டி. சௌஹான், அபிநந்தன் சிங், மங்கேஷ் யாதவ், பில் சால்ட், சாத்விக் தேஸ்வால், விக்கி ஓஸ்ட்வால், விஹான் மல்ஹோத்ரா.
மேலும் படிக்க: IPL வரலாற்றில் அதிக முறை ஆட்ட நாயகன் வென்றது யார்?
