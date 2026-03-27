RCBக்கு இன்னொரு பெரிய அடி.. முதலில் ஹெசில்வுட்.. இப்போ? ஐபிஎல்லில் இருந்து விலகிய முக்கிய வீரர்!

RCB Bowler Nuwan Thushara Ruled Out From IPL 2026: 2026 ஐபிஎல் தொடர் நாளை மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இத்தொடரின் முதல் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இப்போட்டி பெங்களூருவின் சின்னசாமி மைதானத்தில் மிகவும் கோலாகலாமாக தொடங்குகிறது. இந்த நிலையில், ஆர்சிபி அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் நுவான் துஷாரா ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளார். இது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
உடற்தகுதியில் தோல்வியடைந்த RCB பவுலர் நுவான் துஷாரா
அதாவது, சமீபத்தில் இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம், ஐபிஎல் போன்ற வெளிநாட்டு லீக் தொடர்களில் கலந்துகொள்ளும் வீரர்களுக்கான உடற்தகுதி கொள்கையை அமல்படுத்தியது. இந்த விதியின்படி, வீரர்கள் கட்டாயம் உடற்தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்த உடற்தகுதி தேர்வில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே இலங்கை வீரர்களால் வெளிநாட்டு லீக் தொடர்களில் பங்கேற்க முடியும். இந்த நிலையில்தான், இந்த உடற்தகுதி தேர்வில், நுவான் துஷாரா தோல்வி அடைந்துள்ளார். அவருக்கு எந்த காயமும் இல்லாத நிலையிலும், அவர் தேர்ச்சி பெறவில்லை. இதனால் நுவான் துஷாராவுக்கு இலங்கை கிரிக்கெட் கட்டுபாட்டு வாரியம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
நுவான் துஷாரா விலகல்
இதன் காரணமாக நுவான் துஷாரா 2026 ஐபிஎல்லில் இருந்து விலகி இருக்கிறார். அதேசமயம் மற்ற இலங்கை வீரர்களான தசுன் ஷனகா, பதும் நிஸங்கா, கமிந்து மெண்டிஸ், துஷ்மந்தா சமீரா ஆகியோர் இந்த உடற்தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுவிட்டனர். இதனால், அவர்களுக்கு ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் அனுமதி அளித்துவிட்டது. ஆர்சிபி வீரரான நுவான் துஷாராவுக்கு மட்டும் கிடைக்காதது அந்த அணியின் ரசிகர்கள் மத்தியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. நுவான் துஷாரா கடந்த ஐபிஎல் சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக விளையாடினார். இதுவரை 8 போட்டிகளில் விளையாடி 9 விக்கெட்களை வீழ்த்தி உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஏற்கனவே ஜோஷ் ஹெசில்வுட், யாஷ் தயாள்
ஏற்கனவே ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளர்களான ஜோஸ் ஹெசில்வுட் காயம் காரணமாகவும் யாஷ் தயாள் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காகவும் 2026 ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகினர் இதுவே அந்த அணிக்கு பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது. காரணம் இந்த இரண்டு பந்து வீச்சாளர்களுமே ஆர்சிபி அணி கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரை வெல்ல முக்கிய காரணமாக இருந்ததுதான். இந்த நிலையில், நுவான் துஷாரா அவர்கள் இல்லாத இடத்தை தனது பந்து வீச்சின் மூலம் நிறப்புவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அவரும் தொடரில் இருந்து விலகி இருப்பது ஆர்சிபி அணியின் வேகப்பந்து வீச்சு வரிசையை கேள்விக்குறியாக்கி உள்ளது.
நுவான் துஷாராவுக்கு பதில் யார்?
ஏற்கனவே ஜோஸ் ஹெசில்வுட் மற்றும் யாஷ் தயாள் இல்லாத இடத்தை ஜேக்கப் டஃபி மறும் நுவான் துஷாரா ஆகியோர் நிறப்புவர் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இந்த சூழலில், நுவான் துஷாரா விலகிய நிலையில், வேறு பவுலிங் ஆஃப்ஷன் ஆர்சிபி அணிக்கு இல்லை. அதனால், ஆர்சிபி அணி வேறு சில வெளிநாட்டு வேகப்பந்து வீச்சாளர்களை ஒப்பந்தம் செய்ய வாய்ப்புள்ளது. அவர்கள் தென்னாப்பிரிக்கா வேக பந்து வீச்சாளர்களான ஜெரால்ட் கோட்ஸி, ஓட்னெய்ல் பார்ட்மேன் மற்றும் இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் டங் ஆக இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.
ஆர்சிபி அணியால் சமாளிக்க முடியுமா?
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியில் ஹெசில்வுட், யாஷ் தயாள், நுவான் துஷாரா ஆகியோர் விலகிய பின்னர், வேகப்பந்து வீச்சில் புவனேஷவர் குமார், மங்கேஷ் யாதவ், அபிநந்தன் சிங் என இந்திய வீரர்களே உள்ளனர். போட்டியில் புவனேஷ்வர் குமார் பந்து வீச்சை வழிநடத்த, அபிநந்தன் சிங்,ரோமாரியோ ஷெஃபெர்ட் ஆகியோர் அவருக்கு உதவலாம். ஆனால் இது அவர்களுக்கு ஒரு பலமான பந்து வீச்சாக இருக்காது. எனவே ஆர்சிபி அணிக்கு ஒரு வெளிநாட்டு வேகபந்து வீச்சாளர் பிளேயிங் 11ல் இருந்தால் மட்டுமே சமாளிக்க முடியும் என்பது தற்போதைய நிலையாக உள்ளது.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி வீரர்கள் விவரம்
ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), விராட் கோலி, யாஷ் தயாள், டிம் டேவிட், ஜேக்கப் பெத்தேல், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், நுவான் துஷாரா, தேவ்தத் படிக்கல், ஜிதேஷ் ஷர்மா, க்ருனால் பாண்டியா, ரசிக் தார், புவனேஷ்வர் குமார், ஜோர்டான் காக்ஸ், சுயாஷ் சிங் ஷர்மா, வெங்கடேஷ் டி. கனிஷ்க் சௌஹான், அபிநந்தன் சிங், மங்கேஷ் யாதவ், பில் சால்ட், சாத்விக் தேஸ்வால், விக்கி ஓஸ்ட்வால், விஹான் மல்ஹோத்ரா.
