  • Tamil News
  • Sports
  • RCB அணி ரொம்ப பாவம்... டி20 உலகக் கோப்பையில் பெரிய சொதப்பல் - முழு விவரம்

RCB அணி ரொம்ப பாவம்... டி20 உலகக் கோப்பையில் பெரிய சொதப்பல் - முழு விவரம்

RCB: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் விளையாடிய, ஆர்சிபி வீரர்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 9, 2026, 09:25 PM IST
  • ஆர்சிபி அணியில் 5 வீரர்கள் இந்த தொடரில் விளையாடினர்.
  • இந்திய வீரர்கள் ஒருவரும் இல்லை.
  • ஆனால் அந்த அணியின் நிலை கவலையளிக்கிறது.

RCB அணி ரொம்ப பாவம்... டி20 உலகக் கோப்பையில் பெரிய சொதப்பல் - முழு விவரம்

RCB Players In ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் கடந்த பிப். 7ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8ஆம் தேதிவரை நடைபெற்றது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்ற இத்தொடரில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. நியூசிலாந்து அணி இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியை தழுவியது. 

தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் அரையிறுதியில் தோல்வியடைந்தன. பாகிஸ்தான், இலங்கை, ஜிம்பாப்வே, மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றோடு வெளியேறின. ஆஸ்திரேலியா, ஆப்கானிஸ்தான் உள்ளிட்ட 12 அணிகள் குரூப் சுற்றோடு வெளியேறியுள்ளன.

5 ஆர்சிபி வீரர்கள்

இது ஒருபுறம், ஒவ்வொரு ஐபிஎல் அணி ரசிகர்களும், தங்கள் அணி வீரர்களின் பார்ம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை உற்றுநோக்குவார்கள். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை பொருத்தவரை இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சன், சிவம் தூபே; நியூசிலாந்தில் மேட் ஹென்றி, மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணியில் அகேல் ஹொசைன், ஆஸ்திரேலிய அணியில் நாதன் எல்லிஸ், தென்னாப்பிரிக்க அணியில் டிவால்ட் பிரெவிஸ், இங்கிலாந்து அணியில் ஜேமி ஓவர்டன், ஆப்கானிஸ்தான் அணியில் நூர் அகமது என எக்கச்சக்க வீரர்களும் இருந்தார்கள், அவர்களில் பலரும் சிறப்பாக செயல்பட்டனர். 

அந்த வகையில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியில் இடம்பெற்றுள்ள வீரர்கள், ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் எவ்வாறு செயல்பட்டுள்ளனர் என்பதை இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம். ஆர்சிபியில் இருந்து 5 வீரர்கள் மட்டுமே டி20 உலகக் கோப்பையில் விளையாடினர், அதில் இந்திய வீரர்கள் ஒருவர் கூட இல்லை. 

பில் சால்ட்

இங்கிலாந்து அணியின் ஓப்பனரான பில் சால்டுக்கு இது பெரும் சொதப்பலான தொடராக அமைந்தது. 4 இன்னிங்ஸில் 130 ரன்களை மட்டுமே அடித்தார். அதில் ஒரே ஒரு அரைசதம் அடக்கம். இவரை கடந்த 2025 மெகா ஏலத்தில் ரூ.11.50 கோடிக்கு ஆர்சிபி எடுத்தது. 

டிம் டேவிட்

ஆஸ்திரேலிய அதிரடி வீரரான டிம் டேவிட் பெரியளவில் இந்த தொடரில் விளையாடவே இல்லை. அவர் காயத்தில் இருந்து மீண்டும் வந்த 2 இன்னிங்ஸில் மட்டுமே பேட்டிங் செய்தார். அதிலும் அவர் 6 ரன்களை மட்டுமே அடித்தார். இவருக்கும் இது மிக சொதப்பலான தொடராகவே அமைந்தது. ஆஸ்திரேலிய அணி குரூப் சுற்றோடு வெளியேறியது. இவரை வெறும் ரூ.3 கோடிக்கு 2025 மெகா ஏலத்தில் ஆர்சிபி எடுத்தது. 

ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட்

மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி வீரரான இவர் 4 இன்னிங்ஸில் 80 ரன்களை அடித்தார், 1 அரைசதம் அடக்கம். 6 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தியிருந்தார். மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி சூப்பர் 8 சுற்றோடு வெளியேறியது. இத்தொடர் இவர் பெரியளவில் சிறப்பாக செயல்படவில்லை. இவரை கடந்த 2025 மெகா ஏலத்தில் ரூ.1.50 கோடிக்கு ஆர்சிபி எடுத்தது. 

ஜேக்கப் டஃபி

பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நியூசிலாந்து வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர் 6 போட்டிகளில் வெறும் 4 விக்கெட்டை மட்டுமே எடுத்தார். அதிக ரன்களையும் விட்டுக்கொடுத்தார். இவரை ரூ.2 கோடிக்கு இந்தாண்டு மினி ஏலத்தில் ஆர்சிபி எடுத்தது. 

ஜேக்கப் பெத்தல்

இங்கிலாந்து மிடில் ஆர்டர் வீரரான இவர் 8 இன்னிங்ஸில் 280 ரன்களை அடித்தார். அதிலும் அரையிறுதியில், 256 ரன்களை சேஸிங் செய்யும்போது 48 பந்துகளில் 8 பவுண்டரி, 7 சிக்ஸர் என 105 ரன்களை குவித்தார். ஆர்சிபி அணிக்கு நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய வீரராக இவர் மட்டுமே உள்ளார்.

மேலும் படிக்க | CSKக்கு செம ஜாக்பாட்.. இந்த 4 வீரர்கள் வெறி ஆட்டம்! இவங்க இல்லாம பிளேயிங் 11 இல்ல

மேலும் படிக்க | இந்திய அணிக்கு அடிச்சது லக்... எகிறிய பரிசுத்தொகை... காரணம் டிரம்ப் - ஏன் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | சஞ்சுவின் எழுச்சிக்கு... காரணம் இந்த சீனியர் வீரர் தான்... யார் தெரியுமா?

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

RCBIPL 2026ICC T20 World Cup 2026IPL

