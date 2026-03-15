ஆர்சிபி விற்பனை: 17,500 கோடி ரூபாய் கொட்டிக் கொடுத்து வாங்கப்போகும் நிறுவனம் எது?

RCB : ஐபிஎல் தொடரில் நடப்பு சாம்பயினாக இருக்கும் ஆர்சிபி அணி, விரைவில் விற்பனை செய்யப்பட இருக்கிறது. இதற்கான வர்த்தக பேச்சுகள் மும்முரமாக திரைமறைவில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. விராட் கோலி அங்கம் வகிக்கும் இந்த அணியை வாங்குவதற்கு இந்திய நிறுவனங்கள் முதல் சர்வதேச முதலீட்டு நிறுவனங்கள் வரை போட்டி போட்டு வருகின்றன.
ஏன் விற்பனைக்கு வருகிறது ஆர்சிபி?
ஆர்சிபி அணியின் தற்போதைய உரிமையாளராக யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனம் உள்ளது. இதன் தாய் நிறுவனம் உலகப்புகழ் பெற்ற மதுபான நிறுவனமான டியாஜியோ ஆகும். நவம்பர் 2025ல் டியாஜியோ நிறுவனம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டது. தங்களது முக்கிய வணிகமான மதுபான உற்பத்தித் துறையில் அதிக கவனம் செலுத்த விரும்புவதாகவும், அதனால் ஆர்சிபி அணியை விற்பனை செய்வது குறித்து ஆலோசித்து வருவதாகவும் தெரிவித்தது. மேலும், இந்த ஆண்டு மார்ச் 31க்குள் விற்பனையை முடிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரேஸில் முன்னணியில் இருக்கும் EQT குழுமம்
இந்த விற்பனைப் போட்டியில் ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த தனியார் பங்கு முதலீட்டு நிறுவனமான EQT குழுமம் முதலிடத்தில் உள்ளது. இந்த நிறுவனம் சுமார் 2 பில்லியன் முதல் 2.1 பில்லியன் டாலர் வரை, அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.17,500 கோடி ஏலம் கேட்கத் தயாராக இருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தத் தொகை உறுதியானால், உலகில் உள்ள விளையாட்டு அணிகளில், குறிப்பாக கால்பந்து அணிகளுக்கு நிகரான அதிக மதிப்பு உள்ள அணியாக ஆர்சிபி ஒரு வரலாற்றை படைக்கும்.
யார் யார் ஆர்சிபி அணியை வாங்க ஆர்வம் காட்டுகின்றன?
ஆர்சிபி அணியைக் கைப்பற்ற EQT குழுமத்திற்குப் போட்டியாகப் பல சர்வதேச மற்றும் இந்திய நிறுவனங்கள் வரிசைகட்டி நிற்கின்றன.
லேசர் கேபிடல்: மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் உரிமையாளரான அவராம் கிளேசரின் லேசர் கேபிடல் நிறுவனம், ஏற்கனவே 1.8 பில்லியன் டாலர் ஆரம்ப ஏலத் தொகையை முன்மொழிந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்திய முதலீட்டாளர்கள்: இந்தியாவின் முன்னணி தொழிலதிபர்களான அடார் பூனாவாலா (சிரம் இன்ஸ்டிடியூட்) மற்றும் ரஞ்சன் பை போன்றவர்களும் இந்த ஏலப் போட்டியில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
சர்வதேச நிறுவனங்கள்: பிளாக்ஸ்டோன் மற்றும் கேகேஆர் போன்ற உலகளாவிய முதலீட்டு நிறுவனங்களும் ஐபிஎல் சந்தையை ஒரு லாபகரமான ஊடக-விளையாட்டு வணிகமாகப் பார்ப்பதால், போட்டியில் குதித்துள்ளன.
ஏன் இவ்வளவு பெரிய விலை?
1. விராட் கோலி ஆர்சிபி அணியின் அடையாளமாக உள்ளார். அவர் விளையாடும் வரை அந்த அணியின் விளம்பர வருவாய் மற்றும் சமூக ஊடகத் தாக்கம் மற்ற அணிகளை விடப் பல மடங்கு அதிகமாகவே இருக்கும்.
2. 2024-ல் ஆர்சிபி பெண்கள் அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது, அந்தப் பிராண்டின் மதிப்பை மேலும் உயர்த்தியது. தற்போது அவர்கள் 'டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்' அந்தஸ்தில் உள்ளனர்.
3. ஐபிஎல் தொடரின் ஒளிபரப்பு உரிமம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல்லாயிரம் கோடிகளை ஈட்டித் தருவதால், அணியை வாங்குபவர்களுக்குத் தொடர்ச்சியான வருமானம் உறுதி செய்யப்படுகிறது.
காலக்கெடு
இந்த மெகா டீலுக்கான இறுதி ஏலத்தைச் சமர்ப்பிக்க மார்ச் 16, 2026 கடைசி நாளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான முழுமையான சட்டப்பூர்வ மற்றும் நிதி சார்ந்த நடைமுறைகள் மார்ச் இறுதிக்குள் முடிவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஐபிஎல் 2026 தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பே ஆர்சிபி அணிக்கு புதிய உரிமையாளர் கிடைத்துவிடுவார். இது வெறும் ஒரு கிரிக்கெட் அணியின் விற்பனை மட்டுமல்ல, இந்திய விளையாட்டுத் துறை உலக அரங்கில் எவ்வளவு பெரிய வணிகச் சந்தையாக மாறியுள்ளது என்பதற்கான சான்றாக ஆர்சிபி அணியின் விற்பனை இருக்கும்.
