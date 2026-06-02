/ஐபிஎல் 2027ல் விளையாட ஆர்சிபி பிளேயருக்கு தடை! ஒரு போட்டியில் ஆட முடியாது

Tim David : ஐபிஎல் 2026 இறுதிப்போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஆர்சிபி அணி கொண்டாட்டங்களை கூட இன்னும் முழுமையாக கொண்டாடி முடிக்காத நிலையில், அந்த அணி பிளேயர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணியின் நட்சத்திர அதிரடி ஆட்டக்காரர் டிம் டேவிட், ஐபிஎல் நடத்தை விதிமுறைகளை மீறியதற்காக அடுத்த சீசனின் முதல் போட்டியில் விளையாட அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்,
கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான இறுதிப்போட்டியின் போதுதான் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது. ஆர்சிபி இன்னிங்ஸின் 10வது ஓவர் நடந்து கொண்டிருந்தபோது, ஏதோ ஒரு விரக்தியில் டிம் டேவிட், அங்கிருந்த ஐஸ் பையை எடுத்து, கள நடுவர் நிதின் மேனனை நோக்கி மிகவும் ஆக்ரோஷமாக வீசியுள்ளார். டிம் டேவிட்டின் இந்த முதிர்ச்சியற்ற செயல், மைதானத்தில் இருந்தவர்களையும், போட்டி அதிகாரிகளையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. நடுவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையில் நடந்துகொண்டது கேமராக்களிலும் பதிவாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
நடுவர் மீது பொருளை வீசியது, ஐபிஎல் நடத்தை விதிமுறைகளின் நிலை 1 (Level 1) குற்றத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஐபிஎல் விதிகளின் பிரிவு 2.9-ஐ டிம் டேவிட் மீறியுள்ளார்.
போட்டியின் போது எந்தவொரு வீரரும் சக வீரர்கள், எதிரணி அதிகாரிகள், நடுவர்கள் அல்லது மைதானத்தில் இருக்கும் வேறு எவர் மீதும் பந்தையோ, தண்ணீர் பாட்டில்களையோ அல்லது எந்தவொரு கிரிக்கெட் உபகரணங்களையோ ஆபத்தான மற்றும் அநாகரீகமான முறையில் வீசக்கூடாது. இந்த விதியை மீறியதற்காக, டிம் டேவிட்டிற்கு அவரது இறுதிப்போட்டி ஊதியத்தில் இருந்து 50 சதவீதம் அதிரடி அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் அவரது கணக்கில் 2 டிமெரிட் புள்ளிகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
டிம் டேவிட்டிற்கு விதிக்கப்பட்ட இந்தத் தடைக்கு, இந்த ஒரே சீசனில் அவர் செய்த முந்தைய தவறுகளும் முக்கியக் காரணமாக அமைந்துவிட்டன. இந்த சீசனில் அவர் செய்த ஹாட்ரிக் தவறுகளின் விவரம்:
முதல் தவறு (போட்டி 20): சீசனின் தொடக்கத்திலேயே ஒரு விதிமீறலில் ஈடுபட்டு 1 டிமெரிட் புள்ளி பெற்றார்.
இரண்டாவது தவறு (போட்டி 54): லீக் சுற்றின் பிற்பகுதியில் மீண்டும் ஒருமுறை ஒழுங்கீனமாக நடந்து 2 டிமெரிட் புள்ளிகளை வாங்கினார்.
மூன்றாவது தவறு (இறுதிப்போட்டி): தற்போது நடுவர் மீது ஐஸ் பை வீசி மேலும் 2 டிமெரிட் புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளார்.
இதன் மூலம், இந்த ஒரே சீசனில் மட்டும் டிம் டேவிட் மொத்தம் 5 டிமெரிட் புள்ளிகளைச் சேர்த்து, ரெட் கார்டு வாங்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளார்.
ஐபிஎல் விதிகளின்படி, குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் டிமெரிட் புள்ளிகள் குவிந்ததால், அடுத்த ஆண்டின் ஐபிஎல் 2027 சீசனின் முதல் போட்டியில் விளையாட டிம் டேவிட்டிற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அடுத்த சீசனில் அவர் ஆர்சிபி அணியிலேயே நீடித்தாலும் சரி, அல்லது மெகா ஏலத்தில் வேறு ஏதேனும் ஒரு புதிய அணிக்கு மாறினாலும் சரி—அவர் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அணியின் 2027 சீசன் முதல் போட்டியில் டக்அவுட்டில் மட்டுமே உட்கார முடியும். ஆர்சிபி அணியின் மிடில் ஆர்டர் தூணாக இருக்கும் டிம் டேவிட்டின் இந்த ஒழுங்கீனச் செயல், அவரது அணிக்கு அடுத்த சீசனின் தொடக்கத்திலேயே ஒரு பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.