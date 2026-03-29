பிளையிங் கிஸ் கொடுத்துக் விராட் கோலி! ஷாக் ஆன ஸ்மிருதி மந்தனா! வைரல் வீடியோ!

கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்த ஐபிஎல் 2026 கிரிக்கெட் திருவிழா, பெங்களூருவில் உள்ள சின்னசாமி மைதானத்தில் கோலாகலமாக தொடங்கியுள்ளது. நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் இந்த முதல் போட்டியில் மோதின. சொந்த மண்ணில் நடைபெற்ற தங்களது முதல் போட்டியிலேயே ஆர்சிபி அணி அபார வெற்றி பெற்று, நடப்பு தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான பரபரப்பான இந்த போட்டியில் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற ஆர்சிபி அணி, தங்களது அதிரடியை தொடர்ந்து வருகிறது. பந்துவீச்சு, பேட்டிங் என அனைத்திலும் அசத்திய ஆர்சிபி அணி, விராட் கோலியின் சிறப்பான பேட்டிங்கால் இந்த மாபெரும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
விராட் கோலியின் பிளையிங் கிஸ்
கிட்டத்தட்ட 10 மாதங்களுக்கு பிறகு டி20 கிரிக்கெட்டிற்கு விராட் கோலி மீண்டும் திரும்பியுள்ளார். முதல் போட்டியிலேயே தனது அதிரடியான ஆட்டத்தால் ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளார். 202 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை மிக சாதாரணமாக சேஸ் செய்து காட்டினார் விராட் கோலி. அவர் அடித்த ஒவ்வொரு சிக்ஸருக்கும் மைதானத்தில் ரசிகர்களின் சத்தம் காதைக் கிழிக்கும் அளவிற்கு இருந்தது. ஆர்சிபி அணியின் இந்த போட்டியை நேரில் காண்பதற்காக விராட் கோலியின் மனைவியும் பாலிவுட் நடிகையுமான அனுஷ்கா ஷர்மாவும் மைதானத்திற்கு வந்திருந்தார். விராட் கோலி ஆர்சிபி அணியை வெற்றி பெற செய்ததும், விஐபி அரங்கில் நின்றிருந்த அனுஷ்கா ஷர்மாவுக்கு பிளையிங் கிஸ் கொடுத்தார். தனது கணவரின் இந்த அன்பான செயலை கண்ட அனுஷ்கா ஷர்மாவும் வெட்கத்தில் சிரித்து மகிழ்ந்தார். அந்த சமயத்தில், அனுஷ்கா ஷர்மாவுடன் ஆர்சிபி மகளிர் அணியின் கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் சில வீராங்கனைகள் உடனிருந்தனர். விராட் கோலியின் இந்த செயலை பார்த்த ஸ்மிருதி மந்தனா ஷாக் ஆன புகைப்படம் தற்போது இணையத்தில் வெளியாகி பலரால் பகிரப்பட்டு வைரலாகி வருகிறது.
Smriti Mandhana’s look of surprise steals the moment
When Virat Kohli & Anushka Sharma exchange a flying kiss pic.twitter.com/160UytG5MB
— Cricket Buzz (@arshdeep3444) March 28, 2026
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பேட்டிங்
பரபரப்பான ஐபிஎல் 2026ன் முதல் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பெங்களூரு அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. வலுவான பேட்டிங் ஆர்டரை கொண்ட சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 250 ரன்களுக்கு மேல் குவிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. ஆனால், ஆர்சிபி அணியின் பந்துவீச்சாளர் ஜேக்கப் டஃபி மிக சிறப்பாகப் பந்துவீசி, பவர்பிளே முடிவதற்குள் சன்ரைசர்ஸ் அணியின் முதல் மூன்று விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினார். ட்ராவிஸ் ஹெட், அபிஷேக் ஷர்மா, நிதிஷ்குமார் ரெட்டி ஆகிய முக்கியமான வீரர்கள் அனைவரும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.
அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஹென்ரிச் கிளாசென் 31 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். இருப்பினும், நிதானமாக விளையாடிய கேப்டன் இஷான் கிஷன் 38 பந்துகளில் 80 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார். மேலும், கடைசி கட்டத்தில் அதிரடி காட்டிய இளம் வீரர் அனிகேத் வர்மா 43 ரன்கள் விளாசினார். இவர்களின் அதிரடியால் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 201 ரன்கள் குவித்தது. ஆர்சிபி அணியின் தரப்பில் ஜேக்கப் டஃபி மற்றும் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
பெங்களூரு அணியின் சிறப்பான பேட்டிங்
202 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடினமான இலக்குடன் களமிறங்கிய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு ஆரம்பமே சிறப்பாக அமைந்தது. தொடக்க வீரர் பில் சால்ட் 8 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தாலும், விராட் கோலி மற்றும் தேவ்தத் படிக்கல் ஆகியோர் சிறப்பாக விளையாடி அணிக்கு எளிதான வெற்றியை பெற்று தந்தனர். இம்பேக்ட் பிளேயராக வந்து அதிரடி காட்டிய தேவ்தத் படிக்கல் வெறும் 26 பந்துகளில் 61 ரன்களைக் குவித்தார். மறுபுறம் விராட் கோலி கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் 38 பந்துகளில் 69 ரன்கள் அடித்தார். அணியின் கேப்டனான ரஜத் படிதார் தன் பங்கிற்கு 12 பந்துகளில் 31 ரன்கள் விளாசினார். இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி வெறும் 15.4 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டி அபார வெற்றியைப் பெற்றது.
நடப்பு சீசனின் முதல் போட்டியிலேயே, அதுவும் சொந்த மண்ணில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி பிரம்மாண்ட வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளதால் அந்த அணியின் ரசிகர்கள் எல்லையில்லா உற்சாகத்தில் உள்ளனர். மிகப்பெரிய இலக்கை குறைந்த ஓவர்களிலேயே சேஸ் செய்து, தாங்கள் பலமான பேட்டிங் ஆர்டர் கொண்ட அணி என்பதை மற்ற அணிகளுக்குச் சவாலாக முன்வைத்துள்ளது ஆர்சிபி. இதே ஃபார்மில் அடுத்தடுத்த போட்டிகளிலும் ஆர்சிபி வெற்றி பெறுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
