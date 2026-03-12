RCB அணிக்கு சிக்கல்.. சின்னசாமி மைதானத்தில் விளையாடாது? என்ன பிரச்சனை?

IPL 2026 Latest News: 2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெறுகிறது. இத்தொடருக்கான முதல் 20 போட்டிகளின் அட்டவணையை நேற்று (மார்ச் 11) ஐபிஎல் நிர்வாகம் வெளியிட்டது. மீதமுள்ள போட்டிகளின் அட்டவணை தேர்தல் தேதி அறிவித்த பின்னர் வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
RCB: ஆர்சிபி சின்னசாமி மைதானத்தில் விளையாடுவதில் சிக்கல்
கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரை ரஜத் பட்டிதர் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (Royal Challengers Bengaluru) அணி வென்றது. 18 ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக கோப்பையை வென்ற அந்த அணி வரும் 2026 ஐபிஎல்லில் அதனை தக்கவைக்க முனைப்புடன் இருந்து வருகிறது. அந்த அணி வீரர்கள் அனைவரும் அவர்களது முகாமில் பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கடந்த ஐபிஎல் தொடர் முடிந்த பின்னர் ஆர்சிபி அணி பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் விளையாடுமா என்ற சந்தேகம் இருந்த நிலையில், நேற்றைய அறிவிப்பில் தொடர்ந்து அந்த மைதானத்தில் விளையாடும் என உறுதியானது. இந்த நிலையில், ஆர்சிபி அணி பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் விளையாடுவதில் மேலும் ஒரு சிக்கல் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
RCB Stampede: 11 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம்
2025 ஐபிஎல் கோப்பையை வென்ற ஆர்சிபி அணி மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் இருந்தது. இந்த மகிழ்ச்சியை ரசிகர்களுடன் கொண்டாட நினைத்த ஆர்சிபி அணி, அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தது. அதன்படி ரசிகர்கள் சின்னசாமி மைதானத்தில் குவிந்தனர். ஆனால் எதிர்பார்க்காத விதமாக ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 11 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகுதான் ஆர்சிபி அணி அங்கு தொடர்ந்து விளையாடுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது.
Chinnaswamy Stadium, Bengaluru: மார்ச் 13 ஆம் தேதி ஆய்வு
அதாவது, சின்னசாமி மைதானத்தில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அம்மாநில அரசு ஒரு குழுவை அமைத்துள்ளது. இந்த குழு முழுமையாக ஆய்வுகளை ந்டத்தி அறிக்கை சமர்பித்த பின்னரே சின்னசாமி மைதானத்தில் போட்டிகள் நடத்துவது குறித்து பிசிசிஐ அனுமதி வழங்கும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு குழு வரும் நாளை (மார்ச் 13) சின்னசாமி மைதானத்திற்கு நேரில் சென்று ஆய்வு செய்ய இருக்கிறது. அந்த ஆய்வில் வரும் ரசிகர் கூட்டத்தை எப்படி கையாளப்போகிறார்கள் என்ற ஒத்திகை செய்து பார்க்க இருக்கின்றனர்.
Chinnaswamy Stadium, Bengaluru: சின்னசாமி மைதானத்தில் கூடுதல் வசதிகள்
சின்னசாமி மைதானத்தில் 13 புதிய நுழைவு வாயில்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கர்நாடக மாநில கிரிக்கெட் சங்க தலைவர் வெங்கடேஷ் பிரசாத் தெரிவித்திருக்கிறார். அதேபோல் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு தனி வழி அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
RCB Matches IPL 2026: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி விளையாடும் போட்டிகள்
1) மார்ச் 28 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை, ஐபிஎல் தொடரின் முதல் போட்டியில் ஆர்சிபி vs சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி பெங்களூருவில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
2) ஏப்ரல் 05 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுகிழமை, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி பெங்களூருவில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.
3) ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி கெளகாத்தியில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
4) ஏப்ரல் 12 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை, மும்பை இந்தியன்ஸ் vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரூ அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி மும்பையில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி வீரர்கள்
விராட் கோலி, பில் சால்ட், தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), டிம் டேவிட், க்ருனால் பாண்டியா, ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், ஜிதேஷ் ஷர்மா, புவனேஷ்வர் குமார், யாஷ் தயாள், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், சுயாஷ் சர்மா, அபிநந்தன் சிங், ஜேக்கப் பெத்தேல், நுவான் ஸ்வாப் சிங், ரசிக் தார், வெங்கடேஷ் துஷாரா, ரசிக் தார், சாத்விக் தேஸ்வால், மங்கேஷ் யாதவ், ஜோர்டான் காக்ஸ், விக்கி ஓட்ஸ்வால், விஹான் மல்ஹோத்ரா, கனிஷ்க் சவுகான்.
