/CSK, MI சாதனையை சமன் செய்த RCB... ஆரஞ்சு கேப், பர்பிள் கேப், MVP பரிசு யார் யாருக்கு?

RCB Won 2nd Championship : ஐபிஎல் 2026 சீசனின் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை வென்று, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணி தொடர்ந்து 2வது முறையாக கோப்பையை வென்றுள்ளது. இதன்மூலம், சிஎஸ்கே, மும்பை சாதனை ஆர்சிபி அணியால் சமன் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த சீசனில் ஆரஞ்சு கேப், பர்பிள் கேப், மிகவும் மதிப்புமிக்க வீரர் உள்ளிட்ட முக்கிய பரிசுகளை வென்றது யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
IPL 2026 RCB Won 2nd Championship : ஐபிஎல் 2026 இறுதிப்போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி கோப்பையை தக்கவைத்துள்ளது. 17 ஆண்டுகளாக கோப்பைக்காக தவம் இருந்த ஆர்சிபி அணி, ரஜத் பட்டிதர் தலைமையில் 2025, 2026 என தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறை ஐபிஎல் கோப்பையை ஆர்சிபி வென்றுள்ளது.
இதற்கு முன் 2010, 2011 சீசன்களில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்; 2019, 2020 சீசன்களில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் மட்டுமே தொடர்ந்து இரண்டு முறை ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றுள்ளன. அதன் வரிசையில் ஆர்சிபி அணியும் தற்போது இணைந்துள்ளது. குறிப்பாக, தோனி மற்றும் ரோஹித் சர்மாவின் வரிசையில் ரஜத் பட்டிதார் இணைந்திருக்கிறார் எனலாம்.