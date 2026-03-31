சிஎஸ்கே அணியில் இருந்து வெளியேறியது ஏன்? முதல் முறையாக சொன்ன ஜடேஜா!

ஐபிஎல் 2026 தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தங்களது முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இருந்த ஜடேஜா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிலும், அங்கிருந்த சஞ்சு சாம்சன் சென்னை அணியிலும் விளையாடியதால் இந்த போட்டியின் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால், சென்னை அணி தோல்வி அடைந்தது ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2023ம் ஆண்டு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கோப்பை வெல்வதற்கு முக்கிய வீரராக இருந்தவர் ஜடேஜா. அப்படிப்பட்ட வீரர் இன்னொரு அணிக்கு டிரேடிங் மூலம் சென்றது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. சென்னை நிர்வாகத்துடன் ஜடேஜாவிற்கு சண்டையா அல்லது வேறு ஏதும் காரணமா என்று பலரும் கேள்விகளை எழுப்பினர். இந்நிலையில் ராஜஸ்தான் அணிக்கு மாறியது குறித்து ஜடேஜா முதல்முறையாக பேசியுள்ளார்.
மேலும் படிக்க: ராஜஸ்தான் போட்டியை தோற்றாலும்.. சிஎஸ்கே அணிக்கு நடந்த நல்ல விஷயம்!
12 வருட பந்தம் முடிவு
2012ம் ஆண்டு முதல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வந்தவர் ரவீந்திர ஜடேஜா. மகேந்திர சிங் தோனியின் நெருங்கிய நண்பராக இருக்கக்கூடிய ஜடேஜா, இந்திய அணிக்காகவும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காகவும் பல்வேறு போட்டிகளை தனி ஒருவராக வென்று கொடுத்துள்ளார். சிஎஸ்கே அணி தடை செய்யப்பட்டிருந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மற்றொரு அணிக்காக விளையாடிய ஜடேஜா, பின்பு மீண்டும் சென்னை அணியில் இணைந்தார். 2023ம் ஆண்டு ஐபிஎல் இறுதிப்போட்டியின் கடைசி இரண்டு பந்துகளில் 10 ரன்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில், பவுண்டரிகள் அடித்து சென்னை அணிக்கு ஐந்தாவது கோப்பையை பெற்று தந்தார். இதுபோன்று பல்வேறு சாதனைகளை செய்திருந்தாலும், அவர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு டிரேடிங் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
உணர்ச்சிபூர்வமாக பேசிய ஜடேஜா
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான வெற்றிக்கப் பிறகு பேசிய ஜடேஜா, சென்னை அணியில் இருந்து பிரிந்தது குறித்து மிகவும் உணர்ச்சிவசப்பட்டு பேசியுள்ளார். "சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இருந்து வெளியேறியது எனக்கு மிகவும் உணர்ச்சிபூர்வமான ஒரு தருணம். பல ஆண்டுகளாக மஞ்சள் நிற ஜெர்சியை அணிந்து விளையாடியது என் வாழ்வின் ஒரு முக்கியமான அங்கம். ஆனால், தற்போது அந்த மஞ்சள் நிறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் பிங்க் நிறமாக மாறியுள்ளது. அது எனக்கு பிடிக்கவும் தொடங்கியுள்ளது. இது ஒரு புதிய பயணம்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
சிஎஸ்கே நிர்வாகம் சொன்ன விளக்கம்
ஜடேஜா சென்னை அணியில் இருந்து வெளியேறியது குறித்து சென்னை அணியின் சிஇஓ காசி விஸ்வநாதன் கூறுகையில், "இது அணி நிர்வாகத்தால் எடுக்கப்பட்ட மிகவும் கடினமான முடிவுகளில் ஒன்று. பல ஆண்டுகளாக சென்னை அணியின் வெற்றிக்கு முக்கியமான வீரராக இருந்த ஒருவரை விடுவிப்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. ஆனால், அணியின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு தான் இந்த முடிவை எடுக்க வேண்டியிருந்தது. ஜடேஜாவுடனும் இது குறித்து நாங்கள் ஆலோசித்தோம். அவர் தனது கெரியரின் இறுதிக்கட்டத்தில் இருப்பதை உணர்ந்தார். அவர் சிஎஸ்கேவில் இருந்து ஒரு சிறிய பிரேக் எடுத்துக்கொண்டு வேறு அணிக்கு செல்ல விரும்பினார். இது இரு தரப்பிலும் பேசி எடுக்கப்பட்ட சுமுகமான முடிவுதான்" என்று விளக்கமளித்துள்ளார்.
தோனியின் ஓய்வு முடிவு
ஜடேஜா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இருந்து வெளியேறியதற்கு தோனியும் முக்கியமான ஒரு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த ஐபிஎல் 2026 தொடருடன் தோனி ஓய்வு பெறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இந்த சீசனில் அனைத்துப் போட்டிகளிலும் அவர் விளையாட மாட்டார் என்றும் கூறப்பட்டது. தற்போது அவர் காயம் காரணமாக முதல் சில போட்டிகளில் விளையாடாமல் இருக்கும் சூழ்நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது. தோனி இல்லாத நிலையில் சென்னை அணியில் எப்படி இருப்பது என்ற குழப்பமும் ஜடேஜாவிற்கு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அதே சமயம் புதிய இளம் வீரர்களை அணிக்குள் கொண்டு வரும் திட்டமும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு இருந்தது. இவை அனைத்தும் சேர்ந்துதான் ஜடேஜாவை இன்னொரு அணிக்கு மாறும் முடிவை எடுக்கச் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
ராஜஸ்தான் அணியில் மீண்டும் ஜடேஜா
ரவீந்திர ஜடேஜா ஐபிஎல் தொடரில் முதல்முறையாக அறிமுகமானது ராஜஸ்தான் அணிக்காகத்தான். 2008ம் ஆண்டு ஷேன் வார்னே தலைமையில் ராஜஸ்தான் அணியில் ஒரு இளம் வீரராக ஜடேஜா விளையாடியிருந்தார். அந்த சீசனில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கோப்பையையும் வென்றிருந்தது. தனது ஐபிஎல் பயணத்தை எங்கிருந்து தொடங்கினாரோ, தற்போது அங்கேயே மீண்டும் சென்றுள்ளார். 2022ம் ஆண்டு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாகவும் ஜடேஜா நியமிக்கப்பட்டார். ஆனால் அவர் தலைமையில் சென்னை அணி தொடர் தோல்விகளை சந்தித்தது. அதன்பிறகு மீண்டும் தோனி கேப்டன்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார். அந்த சமயத்தில் இது பெரும் விவாதமாக இருந்தது. தற்போது அவர் ஒட்டுமொத்தமாக அணியை விட்டு வெளியேறுவதற்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க: ரியான் பராக் கேப்டனாக இதுதான் காரணம்.. உண்மையை உடைத்த குமார் சங்கக்காரா!
