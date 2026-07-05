/வீரர்களை தூங்கவிடாத ரசிகர்கள்... கலக்கத்தில் இங்கிலாந்து - மேஜிக் செய்யுமா மெக்ஸிகோ!

FIFA World Cup 2026 : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் அமெரிக்கா, மெக்ஸிகோ, கனடா ஆகிய நாடுகளில் நடைபெற்று வருகிறது. குரூப் சுற்று போட்டிகள், ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்று போட்டிகள் நிறைவடைந்துவிட்டன.
பிபா உலகக் கோப்பைக்கு மொத்தம் தகுதிபெற்ற 48 அணிகளில் 34 அணிகள் வெளியேறிவிட்டன. ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்று நேற்று (ஜூலை 4) தொடங்கியிருக்கிறது. பிரான்ஸ், மொராக்கோ அணிகள் இதுவரை காலிறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றிருக்கின்றன.
அமெரிக்கா - பெல்ஜியம், போர்ச்சுகல் - ஸ்பெயின், பிரேசில் - நார்வே, இங்கிலாந்து - மெக்ஸிகோ, சுவிட்சர்லாந்து - கொலம்பியா, அர்ஜென்டினா - எகிப்து அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டிகள் இச்சுற்றில் நடைபெற இருக்கின்றன.
இதில் இந்திய நேரப்படி நாளை (ஜூலை 6) அதிகாலை 5.30 மணிக்கு இங்கிலாந்து - மெக்ஸிகோ அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டியில் மெக்ஸிகோ சிட்டி மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த போட்டியைச் சுற்றிதான் பெரும் பரபரப்பே சுழன்று வருகிறது.
மெக்ஸிகோ அணி ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றபோது, மெக்ஸிகோ சிட்டியில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டதே பெரும் கவனத்திற்கு உள்ளானது. ஒரு முறை சாம்பியனான இங்கிலாந்து அணி, மெக்ஸிகோ அணியை எதிர்கொள்கிறது.
மெக்ஸிகோ அணி 18 முறை பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் தகுதிபெற்றுள்ளது. 1970, 1984 பிபா உலகக் கோப்பை தொடர்களில் மெக்ஸிகோ அணி காலிறுதிவரை தகுதிபெற்றது. இந்த இரண்டு தொடருமே மெக்ஸிகோ நாடு நடத்தியவை. எனவே, இந்தாண்டும் மெக்ஸிகோ காலிறுதி செல்லும் என கருதப்படுகிறது.
குரூப் சுற்றில் மூன்று அணிகளை வீழ்த்தி 9 புள்ளிகளுடன் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றது. ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில் ஈக்வடார் அணியை எதிர்கொண்டு 2-0 என்ற கணக்கில் வென்றது. இந்த போட்டிக்கு முந்தைய நாள், ஈக்வடார் அணி வீரர்கள் தங்கியிருந்த ஹோட்டலுக்கு வெளியே பட்டாசு வெடித்து, ஒலி எழுப்பி மெக்ஸிகோ ரசிகர்கள், எதிரணி வீரர்களை தூங்கவிடாமல் தொந்தரவு செய்தனர்.
தற்போது அதே பாணியை இங்கிலாந்து அணி வீரர்களிடம் செய்கிறார்கள், அவர்களை தூங்கவிடாமல் செய்தால் போட்டியில் இங்கிலாந்து வீரர்களால் முழு கவனம் செலுத்த முடியாது என்பது ரசிகர்களின் பிளானாக உள்ளது. அதேபோல், மெக்ஸிகோ சிட்டியில் இங்கிலாந்து - மெக்ஸிகோ விளையாடும் Estadio Azteca மைதானம் கடல் மட்டத்தில் இருந்து சுமார் 7,220 அடி (2,240 மீட்டர்) உயரத்தில் இருப்பது, இங்கிலாந்து வீரர்களுக்கு பெரும் சவாலை அளிக்கிறது.
இங்கு காற்று மெலிதாக இருக்கும் என்பதால் ஆக்ஸிசன் அளவும் குறைவாகவே இருக்கும். இதனால் பந்து இயக்கம் வேகமாக இருக்கும். ஆனால் அதேநேரத்தில் வீரர்களுக்கு பெரும் சோர்வை ஏற்படுத்தும். இந்தச் சூழல் மெக்ஸிகோ வீரர்களுக்கு அதிகம் சாதகமாகும். ஏற்கெனவே உள்ளூர் ரசிகர்களின் அட்டூழியம் ஒரு பக்கம் தலைவலியை கொடுக்க, சூழலும் இங்கிலாந்து அணி வீரர்களுக்கு முற்றிலும் எதிராகவே உள்ளது. எனவே இப்போட்டியின் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.