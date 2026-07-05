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வீரர்களை தூங்கவிடாத ரசிகர்கள்... கலக்கத்தில் இங்கிலாந்து - மேஜிக் செய்யுமா மெக்ஸிகோ!

FIFA World Cup 2026 : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இங்கிலாந்து - மெக்ஸிகோ அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டிக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. ஏன் இந்த போட்டிக்கு திடீர் எதிர்பார்ப்பு என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 05, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:24 PM IST
வீரர்களை தூங்கவிடாத ரசிகர்கள்... கலக்கத்தில் இங்கிலாந்து - மேஜிக் செய்யுமா மெக்ஸிகோ!
Image Credit: Image Credit : FIFA World Cup 2026 | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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