இலவச டிக்கெட்... பெங்களூருவில் ஐபிஎல் பைனல் நடக்காதது ஏன்? - பிசிசிஐ ஷாக் விளக்கம்

IPL 2026 Final: ஐபிஎல் 2026 சீசனின் இறுதிப்போட்டி அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், நடப்பு சாம்பியன் ஆர்சிபியின் ஹோம் மைதானமான பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில்தான் இறுதிப்போட்டி நடைபெற்றிருக்க வேண்டும். அங்கு ஏன் நடத்தப்படவில்லை என்பது குறித்து பிசிசிஐ விரிவாக விளக்கம் அளித்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 8, 2026, 07:04 AM IST
  • மே 24இல் லீக் போட்டிகள் நிறைவடைகின்றன.
  • மே 26ஆம் தேதி பிளே ஆப் போட்டிகள் தொடங்குகின்றன.
  • மே 31இல் இறுதிப்போட்டி நடைபெற இருக்கிறது.

IPL 2026 Final: ஐபிஎல் 2026 சீசன் பரபரப்பான கட்டத்தில் இருக்கிறது. பஞ்சாப் அணி ஹாட்ரிக் தோல்வியை தழுவி நீண்ட நாளுக்கு பின் முதலிடத்தை பறிகொடுத்திருக்கிறது. புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசயில் இருக்கும் அணியுடன் ஆர்சிபி தோல்வியடைந்திருக்கிறது.

இதன் காரணமாக, பிளே ஆப் சுற்றுக்கு யார் யார் தகுதிப்பெறப் போகிறார்கள் என்பது இன்னும் உறுதியாக தெரியவில்லை. வரும் மே 24ஆம் தேதி வரை லீக் போட்டிகள் நடைபெறும்.

இன்னும் எத்தனை போட்டிகள் இருக்கு?

ஒவ்வொரு அணியும் தலா 14 லீக் போட்டிகளை நிறைவு செய்ததும் புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் நான்கு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகளே பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெறும். ஒரே புள்ளியில் பல அணிகள் இருக்கும்பட்சத்தில் நெட் ரன்ரேட் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவர். 

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு இன்னும் 3 லீக் போட்டிகளே உள்ளன. கேகேஆர் அணிக்கு இன்றைய போட்டியைச் (கேகேஆர் vs டெல்லி) சேர்த்து 5 லீக் போட்டிகள் உள்ளன. மற்ற அனைத்து அணிகளுக்கும் இன்னும் 4 போட்டிகளே உள்ளன.

அனைத்து போட்டிகளும் முக்கியம்

இனிமேல் ஒவ்வொரு போட்டியிலும் வெற்றி, தோல்விகள் பிளே ஆப் வாய்ப்பில் கணிசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். பெரும்பாலான அணிகள் தாங்கள் விளையாடும் அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றிபெறுவதையே நோக்கமாக வைத்திருப்பார்கள். டாப்பில் இருக்கும் அணிகள் அதிக நெட் ரன்ரேட் உடன் வெற்றிபெற திட்டமிடுவார்கள்.

பிளே ஆப் போட்டிகளின் அட்டவணை

இவை அனைத்தும் ஒருபுறம் இருக்க, ஐபிஎல் தொடரின் பிளே ஆப் அட்டவணை நேற்று முன்தினம் (மே 6) அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

போட்டிகள் தேதி மைதானம்
குவாலிபயர் 1 மே 26 தரம்சாலா HPCA மைதானம்
எலிமினேட்டர் மே 27 நியூ சண்டிகர் மகாராஜா யுத்வீர் சிங் PCA மைதானம்
குவாலிபயர் 2 மே 29 நியூ சண்டிகர் மகாராஜா யுத்வீர் சிங் PCA மைதானம்
இறுதிப்போட்டி மே 31 அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானம்

பெங்களூருவில் போட்டியில்லை

வழக்கமாக, பிளே ஆப் போட்டிகள் கடந்த சீசனில் இறுதிப்போட்டிகளில் விளையாடிய அணிகளின் ஹாம் மைதானங்களிலேயே நடைபெறும். அதன்படி, ஆர்சிபி மற்றும் பஞ்சாப் அணிகளின் மைதானங்களில் பிளே ஆப் போட்டிகள் திட்டமிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். 

பஞ்சாப் அணிகளின் இரண்டு ஹோம் மைதானங்களிலும் பிளே ஆப் நடைபெறும் நிலையில், ஆர்சிபியின் சின்னசாமி மைதானத்தில் போட்டிகள் திட்டமிடப்படவில்லை. இதனால், ஆர்சிபி ரசிகர்கள் கடும் சோகத்தில் ஆழ்ந்தனர்.

பாதுகாப்பு பிரச்னைகள் ஏதுமில்லை

கடந்தாண்டு இறுதிப்போட்டியும் அகமதாபாத் நகரிலேயே நடைபெற்றது. ஆனால், அப்போது இந்தியா - பாகிஸ்தான் போர் பதற்றம் நிலவியதை கருத்தில் கொண்டு அகமதாபாத் நகரில் இறுதிப்போட்டி நடத்தப்பட்டது. தற்போதைய சூழலில், அதுபோன்ற பாதுகாப்பு சார்ந்த பிரச்னைகள் ஏதுமில்லை.

நடப்பு சீசனிலேயே ஆர்சிபியின் 5 போட்டிகள் பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெற்றன. அப்படியிருக்க இந்த முறை ஏன் இறுதிப்போட்டி சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறவில்லை என்ற எழுவது இயல்பான ஒன்றுதான்.

பிசிசிஐ சொன்ன காரணம் 

இந்த கேள்விக்கு பிசிசிஐயின் கௌரவ செயலாளர் தேவ்ஜித் சைக்கியா நேற்று (மே 7) அளித்த விளக்கம் பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியிருக்கிறது. ANI ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "ஐபிஎல் நெறிமுறைகளின்படி, ஒரு போட்டியை நடத்தும் மாநில சங்கத்திற்கு மொத்த இருக்கையின் எண்ணிக்கையில் 15% மட்டுமே இலவச டிக்கெட்டுகளாக வழங்க வேண்டும். நெறிமுறைகளின்படி இதை வழக்கமாக அனைத்து சங்கங்களும் பெறுகின்றன.

15% இலவச டிக்கெட் 

இருப்பினும், ஐபிஎல் லீக் போட்டிகளை நடத்தும்போது, கர்நாடக மாநில சங்கம், நெறிமுறையின்படி நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட 15% விட மிக அதிகமாக, கணிசமான அளவில் இலலவச டிக்கெட்டுகளை கோரி வருவதாக பல்வேறு தரப்பில் இருந்து எங்களுக்கு தகவல்கள் கிடைத்தன. 

அதனால், இதுதொடர்பாக அனைத்து விவரங்களை கேட்டு, கர்நாடக மாநில கிரிக்கெட் சங்கத்திற்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பினோம். அதற்கு மே 2ஆம் தேதி மின்னஞ்சல் வழியாக பதில் அளித்தார்கள், அந்த பதிலால் நாங்கள் அதிர்ச்சியடைந்தோம்.

எம்எல்ஏக்களுக்கு அதிக இலவச டிக்கெட் 

அந்த மின்னஞ்சலில், 15% இலவச டிக்கெட் ஒதுக்கீட்டிற்கும் மேலாக, தங்களின் சங்க உறுப்பினர்கள், இணைக்கப்பட்ட கிரிக்கெட் கிளப்புகள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினருக்காக கணிசமான அளவில் கூடுதல் அளவு டிக்கெட்டுகள் தேவைப்படும் என தெரிவித்திருந்தார்கள். 

அதிலும் உள்ளூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும், உள்ளாட்சி தலைவர்களுக்கும் டிக்கெட்டுகளை கோரியிருந்தது எங்களுக்கு ஆச்சர்யத்தை அளித்தது. கர்நாடக அரசுக்கு மட்டும் 700 இலவச டிக்கெட்டுகள். இது 15% ஒதுக்கீட்டுக்கும் மேலானது. அவர்கள் கூடுதலாக 10 ஆயிரம் டிக்கெட்டுகளை கோரினர்" என தெரிவித்துள்ளார். 

இதுதான் காரணம்

நெறிமுறையை தாண்டி அதிகளவில் இலவச டிக்கெட்டுகளை கோரியதன் காரணமாகவே, இறுதிப்போட்டியை நடத்த பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தை தேர்வு செய்யவில்லை என்பதை தேவஜித் சைக்கியா விரிவாக விளக்கினார்.

துணை முதல்வரின் பேச்சு

கர்நாடகாவின் ஒவ்வொரு எம்எல்ஏக்களுக்கும் ஐபிஎல் போட்டிகளுக்கு 3 இலவச டிக்கெட்டுகளும், சர்வதேச போட்டிகளுக்கு இரண்டு இலவச டிக்கெட்டுகளும் வழங்கப்படும் என்றும் கூடுதலாக இரண்டு டிக்கெட்டுகளை வாங்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என கடந்த மார்ச் மாதத்தில் கர்நாடகாவின் துணை முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் தெரிவித்தார். கர்நாடக கிரிக்கெட் சங்க பிரதிநிதிகளுடனான உரையாடல்களை தொடர்ந்து இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

பிசிசிஐயின் இந்த விளக்கத்திற்கு கர்நாடக அரசு தரப்பிலோ அல்லது கர்நாடக கிரிக்கெட் சங்கம் தரப்பிலோ இதுவரை விளக்கம் ஏதும் தரப்படவில்லை. 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

