நேற்று தோனி விளையாடாதது ஏன்? மீண்டும் அணியில் இணைவது எப்போது?

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான முக்கியமான போட்டியிலாவது தோனி விளையாடுவார் என்று ஆவலோடு காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு ஏமாற்றமே மிஞ்சியுள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 19, 2026, 06:35 AM IST
இதுவரை விளையாடாத 5 முக்கிய வீரர்கள்... காத்திருக்கும் அணிகள் - எப்போது வருவார்கள்?
camera icon10
IPL
இதுவரை விளையாடாத 5 முக்கிய வீரர்கள்... காத்திருக்கும் அணிகள் - எப்போது வருவார்கள்?
தென் மாவட்ட மக்களே... சம்மர் லீவுக்கு சிறப்பு ரயில் - எங்கெல்லாம் நிற்கும்?
camera icon8
Southern Railway
தென் மாவட்ட மக்களே... சம்மர் லீவுக்கு சிறப்பு ரயில் - எங்கெல்லாம் நிற்கும்?
ஒரே நேரத்தில் கேது, சனி, சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொட்டதெல்லாம் செல்வம், அதிர்ஷ்டம்
camera icon7
Ketu Peyarchi
ஒரே நேரத்தில் கேது, சனி, சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொட்டதெல்லாம் செல்வம், அதிர்ஷ்டம்
மெட்ரோ ரயிலில் சத்தமாக பேசினால் அபராதம்.. இவ்வளவா? பயணிகளுக்கு ஷாக்கான அறிவிப்பு
camera icon7
Chennai Metro
மெட்ரோ ரயிலில் சத்தமாக பேசினால் அபராதம்.. இவ்வளவா? பயணிகளுக்கு ஷாக்கான அறிவிப்பு
ஐபிஎல் 2026 சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ்.தோனி இந்த சீசனில் இதுவரை ஒரு போட்டியில்கூட களமிறங்காதது சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. நடப்பு சீசனின் 27ஆவது லீக் போட்டியில் ஏப்ரல் 18 அன்று சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை சிஎஸ்கே எதிர்கொண்டது. இந்த முக்கியமான போட்டியிலாவது தோனி விளையாடுவார் என்று ஆவலோடு காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு ஏமாற்றமே மிஞ்சியுள்ளது. இந்த ஐபிஎல் சீசன் தொடங்குவதற்கு முன்பாக நடைபெற்ற வலைப்பயிற்சியின் போது, தோனிக்கு வலது காலின் தசைநாரில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக, ஐபிஎல் தொடரின் முதல் இரண்டு வாரங்களில் அவர் விளையாட மாட்டார் என்று சிஎஸ்கே நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தது. 

மேலும் படிக்க | RCB செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... சின்னசாமி கோட்டையை டெல்லி உடைத்தது எப்படி?

தோனி தீவிரமாக பேட்டிங்

தற்போது அவர் காயத்திலிருந்து மெல்ல மெல்ல குணமடைந்து வருகிறார். ஹைதராபாத் ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற வலைப்பயிற்சியில் தோனி தீவிரமாக பேட்டிங் செய்ததோடு, பல இமாலய சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டு தனது பழைய ஃபார்மை வெளிப்படுத்தினார். அவர் அணியினரோடு ஹைதராபாத் பயணித்ததால், இன்றைய போட்டியில் அவர் களமிறங்குவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது. ஆனால், விக்கெட் கீப்பிங் பயிற்சியில் அவர் முழுமையாக ஈடுபடவில்லை.

20 ஓவர்கள் முழுவதும் விக்கெட் கீப்பிங் செய்வதற்கான முழுமையான உடற்தகுதியை அவர் இன்னும் எட்டவில்லை என்பதால், அவரை அவசரப்படுத்த வேண்டாம் என்று தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங் மற்றும் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளன. இதன் விளைவாக, தொடர்ந்து 6ஆவது போட்டியாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியிலும் தோனி ஆடும் லெவனில் இடம்பெறவில்லை. தற்போது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிலிருந்து டிரேடிங் மூலம் வந்த சஞ்சு சாம்சன் தான் விக்கெட் கீப்பராக களமிறங்கி வருகிறார்.

தோனியின் கம்பேக் எப்போது?

தோனியின் வருகை குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டிக்கு பிறகு, சிஎஸ்கே அணிக்கு 5 நாட்கள் ஓய்வு கிடைக்கிறது. இதை தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 23ம் தேதி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெறும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான மிகப் பெரிய எல் கிளாசிகோ போட்டியில் தோனி தனது முதல் ரீ-என்ட்ரியை கொடுக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிரான போட்டி

மறுபுறம், தோனியின் உடற்தகுதியை கருத்தில் கொண்டு அவருக்கு கூடுதல் ஓய்வு அளிக்க சிஎஸ்கே நிர்வாகம் முடிவு செய்தால், அவர் ஏப்ரல் 26ம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெறும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் களமிறங்குவார் என்றும் சில நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதுவரை ரசிகர்கள் பொறுமையுடன் காத்திருக்க வேண்டும்.

ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக தோல்வி

சொந்த மண்ணில் விளையாடிய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 10 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சென்னை அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். முதலில் பேட்டிங் செய்யக் களமிறங்கிய சன்ரைசர்ஸ் அணிக்கு, தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுத்தார். வெறும் 15 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்து சாதனை படைத்தார். அவர் மொத்தம் 22 பந்துகளில் 4 சிக்ஸர்கள், 6 பவுண்டரிகளுடன் 59 ரன்களைக் குவித்து ஆட்டமிழந்தார். மற்றொரு தொடக்க வீரரான டிராவிஸ் ஹெட் 23 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, கேப்டன் இஷான் கிஷன் தான் சந்தித்த முதல் பந்திலேயே (0) டக் அவுட் ஆகி ஏமாற்றமளித்தார். 

இதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த விக்கெட் கீப்பர் ஹென்ரிச் கிளாசென் பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். சிறப்பாக விளையாடிய அவர் 39 பந்துகளில் 2 சிக்ஸர்கள், 6 பவுண்டரிகளுடன் 59 ரன்கள் எடுத்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். 20 ஓவர்கள் முடிவில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 194 ரன்கள் என்ற வலுவான ஸ்கோரை பதிவு செய்தது. 195 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடினமான இலக்குடன் களமிறங்கிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, பவர்பிளே ஓவர்களில் அதிரடியாக விளையாடி 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 76 ரன்களை குவித்தது. மிடில் ஆர்டரில் கணிசமான ரன்களை சேர்த்தாலும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் சிறப்பான பந்துவீச்சால் சிஎஸ்கே-வின் ரன் வேகம் மந்தமானது. டெத் ஓவர்களில் ஹைதராபாத் மிக கச்சிதமாக பந்துவீசி சிஎஸ்கே பேட்ஸ்மேன்களுக்கு நெருக்கடி கொடுத்தனர். இறுதியில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 184 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இதன்மூலம், 10 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஹைதராபாத் அணி வெற்றியை தழுவியது. 

மேலும் படிக்க | வரலாற்றில் இல்லாத சாதனை! கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி செய்யுமா?

மேலும் படிக்க |  மும்பை பவுலரை தட்டித்தூக்கும் சிஎஸ்கே! விரைவில் வெளியாகும் அறிவிப்பு!

