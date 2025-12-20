சுப்மான் கில் நீக்கப்பட்டது ஏன்? டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணியின் பிளான் என்ன?

Shubman Gill Removal, ICC T20 World Cup 2026: 2024 டி20 உலகக் கோப்பை இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டபோது, சுப்மான் கில் பிரதான ஸ்குவாடில் இல்லை. அதன்பின் பல டி20ஐ தொடர்களில் சுப்மான் கில் விளையாடவில்லை.
Sanju Samson: சஞ்சு சாம்சன் ஓபனர்
அபிஷேக் சர்மா ஓபனிங்கில் கலக்கிவந்த நிலையில், அவருடன் கடந்தாண்டு வங்கதேச அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரில் சஞ்சு சாம்சன் ஓபனிங்கில் இறங்கி சதம் அடித்து மிரட்டினார். அடுத்து தென்னாப்பிரிக்காவில் நடந்த நான்கு போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடரில் இரண்டு சதம் அடித்தும் மிரட்டினார். இப்படி இந்திய அணி சீராக பயணித்துக்கொண்டிருந்தது.
Shubman Gill: குறுக்கே வந்த சுப்மான் கில்
ஆனால், கடந்த செப்டம்பர் மாதம் பெரிய மாற்றமே இந்திய டி20ஐ அணியில் நிகழ்ந்தது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடந்த டி20ஐ வடிவிலான ஆசிய கோப்பை தொடரில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதில் சுப்மான் கில் ஓபனராக களமிறங்கியது மட்டுமின்றி, துணை கேப்டனாகவும் நியமித்தனர். தாங்கள் சுப்மான் கில்லை எப்போதுமே அனைத்து பார்மட்டுக்கான வீரராக பார்த்ததாகவும், அவர் இல்லாத இடத்தில்தான் சஞ்சு சாம்சன் விளையாடியதாகவும் அப்போது பிசிசிஐ தரப்பில் விளக்கங்கள் வந்துவிழுந்தன.
Shubman Gill: தொடர்ந்து சொதப்பிய கில்
ஜூலை - ஆகஸ்ட் மாதங்களில் நடந்த இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் சுப்மான் கில் சிறப்பான பேட்டிங்கை வெளிப்படுத்தினார். அந்த தொடரில்தான் அவருக்கு முதல்முறையாக டெஸ்ட் கேப்டன்ஸி வாய்ப்பும் கிடைத்தது. 2-2 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன் செய்ததால் சுப்மான் கில்லின் செல்வாக்கும் உயர்ந்தது. இதனால்தான் இந்திய டி20ஐ அணி துணை கேப்டன்ஸி கில்லை தேடிவந்தது. ஆசிய கோப்பையை இந்திய அணி வென்றது. ஆனால் அதில் சுப்மான் கில் பெரிதாக சோபிக்கவில்லை. சஞ்சு சாம்சன் வேறு இடங்களில் களமிறக்கப்பட்டார், அவரும் சோபிக்கவில்லை.
Sanju Samson: நீரூபித்த சஞ்சு சாம்சன்
அடுத்து ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்தில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு நிரந்தர இடம் கிடைக்கவில்லை. ஜித்தேஷ் சர்மா விக்கெட் கீப்பராக மிடில் ஆர்டரில் வர, சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை. சுப்மான் கில் தொடர்ச்சியாக மோசமான பார்மை வெளிக்காட்டினார். தற்போது தென்னாப்பிரிக்கா தொடரில் மூன்று போட்டிகளிலும் கில் பெரிதாக தன்னை வெளிப்படுத்திக்கொள்ளவில்லை. காயம் காரணமாக சுப்மான் கில் விலக, 5வது போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் விளையாடி ஓபனிங்கில் விளாசி தள்ளினார். அதாவது, கில் மூன்று போட்டிகளில் அடித்த ரன்களை சாம்சன் ஒரே போட்டியில் அடித்தார், ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் அவரை விட அதிகம்.
Shubman Gill: சுப்மான் கில் அதிரடி நீக்கம்
இந்தச் சூழலில், ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டது, அதில் துணை கேப்டனாக அக்சர் பட்டேல் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அதாவது, துணை கேப்டனாக இருந்த கில் அந்த பொறுப்பில் இருந்து மட்டும் விடுவிக்கப்படவில்லை, ஸ்குவாடில் இருந்தே நீக்கப்பட்டிருக்கிறார். இதனால், சஞ்சு சாம்சன் ஓபனிங்கில் விளையாடுவது உறுதியாகி உள்ளது. சஞ்சு சாம்சனுக்கு பேக்-அப்பாக இஷான் கிஷன் அணிக்குள் வந்துள்ளார், ஜித்தேஷ் சர்மா நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தேர்வுக்குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர் மற்றும் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். சுப்மான் கில் இந்திய அணியின் ஸ்குவாடில் இருந்து நீக்கப்பட்டது குறித்து அஜித் அகர்கர், சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோர் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.
Shubman Gill: அஜித் அகர்கர் விளக்கம்
அஜித் அகர்கர் கூறுகையில், "சுப்மான் கில்லின் தரம் குறித்து எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. சமீபத்தில் அவர் அவ்வளவு ரன்களை எடுத்திருக்க மாட்டார், ஆனால் இது நாங்கள் அவரை எவ்வளவு உயர்வாக மதிப்பிடுகிறோம் என்பதை மாற்றாது. கடந்த உலகக் கோப்பையில் நாங்கள் வேறு ஒரு காம்பினேஷனை தேர்ந்தெடுத்தோம், அப்போதும் அவர் இல்லாமல் போனது துரதிர்ஷ்டவசமானது. மீண்டும் ஒருமுறை கூற வேண்டும் என்றால், இது வீரரின் தனிப்பட்ட திறனை விட, அணியின் சமநிலையைப் பற்றியதாகும். குறிப்பாக இரண்டு விக்கெட் கீப்பர்கள் டாப் ஆர்டரில் இருப்பதே எங்களின் திட்டமாகும்" என்றார்.
Shubman Gill: ரிங்கு சிங் தேவைப்பட்டார் - சூர்யகுமார்
இதை ஆமோதித்து பேசிய சூர்யகுமார் யாதவ், "இது அவரது (சுப்மான் கில்) ஃபார்மைப் பற்றியது அல்ல. இது காம்பினேஷனை பற்றியது மட்டுமே. நாங்கள் ஒரு கீப்பரை டாப் ஆர்டரில் வைத்திருக்க விரும்பினோம். அது அவரது ஃபார்மைப் பற்றியது அல்ல. அவரது தரம் குறித்து எந்த பேச்சும் இல்லை. அவர் ஒரு சிறந்த வீரர். எங்களுக்கு ரிங்கு சிங் தேவைப்பட்டார். எங்களிடம் வாஷிங்டன் சுந்தரும் இருக்கிறார். எனவே, பல காம்பினேஷன்களைக் கொண்டிருக்க நாங்கள் அணியை நெகிழ்வாக வைத்திருக்க வேண்டியிருந்தது. அதனால்தான் நாங்கள் இந்த ஸ்குவாடை தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம். சுப்மான் கில்லின் பேட்டிங் பற்றி எந்த கேள்வியும் இல்லை" என்றார்.
Shubman Gill: ராசியில்லாத சுப்மான் கில்
இதற்கு முன் சுப்மான் கில் 2024 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பையிலும் கடைசி நேரத்தில் இந்திய அணியில் சேர்க்கப்படவில்லை. அப்போது ஓபனிங்கில் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோர் இருந்தார்கள். பேக்-அப்பாக கூட யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இருந்தார். இதனால் அப்போது சுப்மான் கில் ஸ்குவாடில் தேர்வாகமால் போனார். அதேபோல், தற்போதும் சுப்மான் கில் கடைசி நேரத்தில் ஸ்குவாடில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
