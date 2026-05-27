/ஐபிஎல் 2026ல் ஏன் விளையாடவில்லை? முதல் முறையாக சொன்ன யாஷ் தயாள்!

யாஷ் தயாள் தற்போது இரண்டு தனித்தனி சட்ட வழக்குகளை எதிர்கொண்டு வருகிறார். இதனால் அவரால் இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட முடியாமல் போனது.
ஆர்சிபி அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் யாஷ் தயாள், ஐபிஎல் 2026 தொடரில் விளையாடாத காரணம் குறித்து நீண்ட நாட்கள் மெளனம் காத்துவந்தார். தற்போது ஒரு நிகழ்ச்சியில் நேரடியாக பேசி, அனைவரையும் திடுக்கிட வைக்கும் தகவல்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். ஐபிஎல் 2026 தொடரில் தன்னை விலக்கிக்கொண்டது தனிப்பட்ட முடிவா என்று கேட்கப்பட்டதற்கு, யாஷ் தயாள், "இந்த ஐபிஎல் சீஸனில் நான் விளையாடாமல் போனது என் தனிப்பட்ட முடிவு மட்டுமே இல்லை. இது சர்ச்சையான கருத்தாக தோன்றலாம், ஆனால் அதிகாரிகளே இந்த முடிவை எடுத்தனர். ஏன் என்று இன்னும் எனக்கு முழுமையாக தெரியவில்லை" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
"நான் ஆர்சிபியை மிகவும் மிஸ் செய்கிறேன். ஆனால் அணி என்னை நீக்கவில்லை. ரிட்டன் பட்டியலில் என்னை வைத்தார்கள், மாற்று வீரரை கோரவில்லை. இது அவர்கள் என்னை இன்னும் முக்கியமாக கருதுகிறார்கள் என்பதற்கான அறிகுறி" என்று யாஷ் தெரிவித்துள்ளார். ஆர்சிபி அணியுடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருப்பதாகவும், இயக்குநர் போபாட், கோச் மற்றும் தினேஷ் கார்த்திக் ஆகியோருடன் பேசியதாகவும் யாஷ் தயாள் தெரிவித்தார்.
யாஷ் தயாள் தற்போது இரண்டு தனித்தனி சட்ட வழக்குகளை எதிர்கொண்டு வருகிறார். 2025-ம் ஆண்டில் காசியாபாத்தில் திருமண வாக்குறுதி அளித்து பாலியல் தொந்தரவு செய்ததாக முதல் வழக்கு பதிவானது. இரண்டாவதாக, ஜெய்ப்பூரில் 17 வயது சிறுமி சார்பில் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இரண்டு வழக்குகளும் தற்போது விசாரணையில் உள்ளன. யாஷ் தயாள் கடந்த ஐபிஎல் 2025 தொடரில் 15 போட்டிகளில் 13 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி, ஆர்சிபியின் சாம்பியன் வெற்றியில் முக்கிய பங்காற்றினார். 2025 ஜூன் 3ம் தேதி இறுதிப்போட்டியிலேயே அவர் கடைசியாக விளையாடினார். அதற்கு பிறகு நடந்த சட்ட பிரச்சினைகள் அவரது கிரிக்கெட் வாழ்வில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
Yash Dayal : "It wasn't my decision to not play in IPL. RCB authorities took this decision but I'm glad that they've kept me in their retention list and hasn't announced the replacement as well. Director (Bobat) has kept me in touch through calls. I've talked to Coach and DK… pic.twitter.com/EnakLfguGZ— RCB Xtra (@Rcb_Xtra) May 25, 2026
யாஷ் தயாளின் ஒப்பந்தம் ஆர்சிபியுடன் இன்னும் தொடர்கிறது. வழக்குகளில் விசாரணை முடிவுகளை பொறுத்தே அவர் மீண்டும் கிரிக்கெட் களத்தில் காலடி வைக்கும் வாய்ப்பு அமையும் என்று கிரிக்கெட் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர். ஐபிஎல் 2025ல் அணியை சாம்பியன் ஆக்கிய ஒரு வீரர், ஒரு ஆண்டு கழித்து விளையாட முடியாத நிலையில் இருப்பது கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு மிகவும் வேதனையளிப்பதாக இருக்கிறது.
முக்கிய புள்ளிகள்
தனிப்பட்ட முடிவு அல்ல: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் ஆர்சிபி அணியில் தான் இடம் பெறாமல் போனது தனது சொந்த விருப்பத்தினால் எடுத்த முடிவு அல்ல என்பதை யாஷ் தயாள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
காயம் மற்றும் உடற்தகுதிப் பிரச்சனை: கடந்த சில மாதங்களாக ஏற்பட்ட காயம் மற்றும் அதன் தொடர்ச்சியான உடற்தகுதி (Fitness) குறைபாடு காரணமாகவே, அவரால் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்க முடியாமல் போயுள்ளது.
அணியை மிஸ் செய்யும் ஏக்கம்: ஆர்சிபி அணியின் சூழல், சக வீரர்கள் மற்றும் ரசிகர்களின் ஆதரவை இந்த சீசனில் மிகவும் மிஸ் செய்வதாக அவர் உருக்கமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மீண்டு வர தீவிரப் பயிற்சி: தற்போது தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் (NCA) அல்லது உடற்தகுதி மறுவாழ்வு முகாமில் தீவிரமாகப் பயிற்சி பெற்று வருவதாகவும், விரைவில் முழு உடற்தகுதியுடன் பந்துவீசத் தயாராகிவிடுவேன் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
அணிக்கு வாழ்த்து: தான் வெளியில் இருந்தாலும் ஆர்சிபி அணி இந்த சீசனில் சிறப்பாக விளையாடிப் கோப்பையைக் வெல்ல வேண்டும் என தனது முழு ஆதரவையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துள்ளார்.