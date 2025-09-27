கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு! இந்த 3 ஐபிஎல் அணிக்கு பயிற்சியாளராகும் புஜாரா?

இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டின் தடுப்பு சுவர் என்று அழைக்கப்படும் செத்தேஷ்வர் புஜாரா, தனது பேட்டிங் திறன், பொறுமை மற்றும் நிதானமான அணுகுமுறைக்கு பெயர் பெற்றவர். சமீபத்தில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற நிலையில், அவரது பரந்த கிரிக்கெட் அறிவையும், ஆட்ட நுணுக்கங்களையும் கருத்தில் கொண்டு, அவரை ஐபிஎல் அணிகளுக்கு தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கலாம் என்ற விவாதம் கிரிக்கெட் வட்டாரங்களில் எழுந்துள்ளது. டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஜாம்பவானாக திகழ்ந்த புஜாரா, டி20 உலகில் ஒரு பயிற்சியாளராக எப்படி ஜொலிப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
புஜாரா ஏன் ஒரு நல்ல பயிற்சியாளராக இருப்பார்?
புஜாராவின் டி20 ஆட்ட புள்ளிவிவரங்கள் சிறப்பாக இல்லை என்றாலும், ஒரு பயிற்சியாளராக அவர் வெற்றி பெறுவதற்கு பல சாதகமான அம்சங்கள் உள்ளன.
- இந்திய ஆடுகளங்களின் தன்மை மற்றும் சூழல்கள் குறித்து அவருக்கு ஆழமான புரிதல் உண்டு.
- அழுத்தம் நிறைந்த தருணங்களிலும் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்கும் அவரது குணம், இளம் வீரர்களுக்கு ஒரு சிறந்த வழிகாட்டுதலாக அமையும்.
- இந்திய அணியில் மிகவும் கடினமாக உழைக்கும் வீரர்களில் ஒருவராக புஜாரா அறியப்பட்டவர். அதே உழைப்பைத் தனது வீரர்களிடமும் அவர் எதிர்பார்ப்பார்.
- உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் அணிகளுக்குத் தலைமை தாங்கிய அனுபவமும், இளம் வீரர்களுக்கு வழிகாட்டிய அனுபவமும் அவருக்கு உண்டு.
புஜாராவை குறிவைக்கும் 3 அணிகள்
தற்போதைய சூழலில், மூன்று முக்கிய ஐபிஎல் அணிகள் செத்தேஷ்வர் புஜாராவை தங்களின் அடுத்த தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR)
இந்த அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக இருந்த ராகுல் டிராவிட், 2025 ஐபிஎல் தொடருக்கு பிறகு தனது பதவியிலிருந்து விலகியுள்ளார். இந்திய அணியில், டிராவிட்டின் 3ம் வரிசை பேட்டிங் இடத்தை புஜாரா நிரப்பியது போல, ராஜஸ்தான் அணியிலும் அவரது பயிற்சியாளர் இடத்தை புஜாரா நிரப்பலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ராஜஸ்தான் அணியில் உள்ள இளம் வீரர்களின் பேட்டிங் திறனை மெருகேற்ற புஜாராவின் அனுபவம் பெரிதும் உதவும்.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR)
2025 ஐபிஎல் தொடருக்கு பிறகு, கொல்கத்தா அணி தனது தலைமை பயிற்சியாளர் சந்திரகாந்த் பண்டிட்டை நீக்கியுள்ளது. ஆண்ட்ரே ரசல், சுனில் நரைன் போன்ற மூத்த வீரர்கள் தங்களது கிரிக்கெட் வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் இருப்பதால், கேகேஆர் அணி ஒரு மாற்றத்திற்கான காலகட்டத்தில் உள்ளது. இந்த சிக்கலான காலகட்டத்தில், அணியை வழிநடத்த புஜாரா ஒரு சரியான தேர்வாக இருப்பார் என்று கருதப்படுகிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK)
புஜாரா, ஒரு வீரராக கடைசியாக விளையாடிய ஐபிஎல் அணி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஆகும். அவர் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை என்றாலும், அந்த அணியின் செயல்பாடுகள் மற்றும் நிர்வாக முறைகள் குறித்து அவருக்கு நல்ல புரிதல் இருக்கும். கடந்த இரண்டு சீசன்களாக சிஎஸ்கே அணி ப்ளேஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற தவறியதால், நீண்டகால பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் ஃபிளெமிங்கிற்கு மாற்றாக, அணியின் கலாச்சாரத்தை நன்கு அறிந்த புஜாராவை நியமிக்க அணி நிர்வாகம் பரிசீலிக்கலாம். கிரிக்கெட் களத்தில் ஒரு வீரராக தனது முத்திரையை பதித்த செத்தேஷ்வர் புஜாரா, பயிற்சியாளராக புதிய இன்னிங்ஸை தொடங்குவாரா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
