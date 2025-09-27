English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு! இந்த 3 ஐபிஎல் அணிக்கு பயிற்சியாளராகும் புஜாரா?

Pujara Retirement: டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஜாம்பவானாக திகழ்ந்த புஜாரா, டி20 உலகில் ஒரு பயிற்சியாளராக எப்படி ஜொலிப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 27, 2025, 02:41 PM IST
  • ஐபிஎல் பயிற்சியாளராகும் புஜாரா?
  • இந்த 3 அணிகள் குறி வைக்கலாம்.
  • யார் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Trending Photos

பிரபல நடிகைக்கு திருமணம் கன்ஃபார்ம்..வெளியான அதிகரபூர்வ தகவல்!
camera icon7
Avika Gor
பிரபல நடிகைக்கு திருமணம் கன்ஃபார்ம்..வெளியான அதிகரபூர்வ தகவல்!
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 டு லெவல் 10 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்... யாருக்கு எவ்வளவு ஊதிய உயர்வு?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 டு லெவல் 10 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்... யாருக்கு எவ்வளவு ஊதிய உயர்வு?
புதுமைப் பெண் திட்டம் : ரூ.1000 பெற மாணவிகள் புதிதாக விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon9
pudhumai penn scheme
புதுமைப் பெண் திட்டம் : ரூ.1000 பெற மாணவிகள் புதிதாக விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
அக்டோபர் 18 முதல் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பெரும் நன்மைகள், வெற்றி மேல் வெற்றி
camera icon7
Guru Peyarchi
அக்டோபர் 18 முதல் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பெரும் நன்மைகள், வெற்றி மேல் வெற்றி
கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு! இந்த 3 ஐபிஎல் அணிக்கு பயிற்சியாளராகும் புஜாரா?

இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டின் தடுப்பு சுவர் என்று அழைக்கப்படும் செத்தேஷ்வர் புஜாரா, தனது பேட்டிங் திறன், பொறுமை மற்றும் நிதானமான அணுகுமுறைக்கு பெயர் பெற்றவர். சமீபத்தில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற நிலையில், அவரது பரந்த கிரிக்கெட் அறிவையும், ஆட்ட நுணுக்கங்களையும் கருத்தில் கொண்டு, அவரை ஐபிஎல் அணிகளுக்கு தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கலாம் என்ற விவாதம் கிரிக்கெட் வட்டாரங்களில் எழுந்துள்ளது. டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஜாம்பவானாக திகழ்ந்த புஜாரா, டி20 உலகில் ஒரு பயிற்சியாளராக எப்படி ஜொலிப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: இந்த வீரரை தூக்கினால் இந்தியா அவ்வளவுதான்.. பாகிஸ்தான் ஈசியா ஜெயிக்கும்!

புஜாரா ஏன் ஒரு நல்ல பயிற்சியாளராக இருப்பார்?

புஜாராவின் டி20 ஆட்ட புள்ளிவிவரங்கள் சிறப்பாக இல்லை என்றாலும், ஒரு பயிற்சியாளராக அவர் வெற்றி பெறுவதற்கு பல சாதகமான அம்சங்கள் உள்ளன. 

  • இந்திய ஆடுகளங்களின் தன்மை மற்றும் சூழல்கள் குறித்து அவருக்கு ஆழமான புரிதல் உண்டு.
  • அழுத்தம் நிறைந்த தருணங்களிலும் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்கும் அவரது குணம், இளம் வீரர்களுக்கு ஒரு சிறந்த வழிகாட்டுதலாக அமையும்.
  • இந்திய அணியில் மிகவும் கடினமாக உழைக்கும் வீரர்களில் ஒருவராக புஜாரா அறியப்பட்டவர். அதே உழைப்பைத் தனது வீரர்களிடமும் அவர் எதிர்பார்ப்பார்.
  • உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் அணிகளுக்குத் தலைமை தாங்கிய அனுபவமும், இளம் வீரர்களுக்கு வழிகாட்டிய அனுபவமும் அவருக்கு உண்டு.

புஜாராவை குறிவைக்கும் 3 அணிகள்

தற்போதைய சூழலில், மூன்று முக்கிய ஐபிஎல் அணிகள் செத்தேஷ்வர் புஜாராவை தங்களின் அடுத்த தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR)

இந்த அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக இருந்த ராகுல் டிராவிட், 2025 ஐபிஎல் தொடருக்கு பிறகு தனது பதவியிலிருந்து விலகியுள்ளார். இந்திய அணியில், டிராவிட்டின் 3ம் வரிசை பேட்டிங் இடத்தை புஜாரா நிரப்பியது போல, ராஜஸ்தான் அணியிலும் அவரது பயிற்சியாளர் இடத்தை புஜாரா நிரப்பலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ராஜஸ்தான் அணியில் உள்ள இளம் வீரர்களின் பேட்டிங் திறனை மெருகேற்ற புஜாராவின் அனுபவம் பெரிதும் உதவும்.

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR)

2025 ஐபிஎல் தொடருக்கு பிறகு, கொல்கத்தா அணி தனது தலைமை பயிற்சியாளர் சந்திரகாந்த் பண்டிட்டை நீக்கியுள்ளது. ஆண்ட்ரே ரசல், சுனில் நரைன் போன்ற மூத்த வீரர்கள் தங்களது கிரிக்கெட் வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் இருப்பதால், கேகேஆர் அணி ஒரு மாற்றத்திற்கான காலகட்டத்தில் உள்ளது. இந்த சிக்கலான காலகட்டத்தில், அணியை வழிநடத்த புஜாரா ஒரு சரியான தேர்வாக இருப்பார் என்று கருதப்படுகிறது.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK)

புஜாரா, ஒரு வீரராக கடைசியாக விளையாடிய ஐபிஎல் அணி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஆகும். அவர் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை என்றாலும், அந்த அணியின் செயல்பாடுகள் மற்றும் நிர்வாக முறைகள் குறித்து அவருக்கு நல்ல புரிதல் இருக்கும். கடந்த இரண்டு சீசன்களாக சிஎஸ்கே அணி ப்ளேஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற தவறியதால், நீண்டகால பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் ஃபிளெமிங்கிற்கு மாற்றாக, அணியின் கலாச்சாரத்தை நன்கு அறிந்த புஜாராவை நியமிக்க அணி நிர்வாகம் பரிசீலிக்கலாம். கிரிக்கெட் களத்தில் ஒரு வீரராக தனது முத்திரையை பதித்த செத்தேஷ்வர் புஜாரா, பயிற்சியாளராக புதிய இன்னிங்ஸை தொடங்குவாரா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க: ஆசிய கோப்பை இறுதி போட்டி: இந்தியாவை வீழ்த்துவோம்.. பாகிஸ்தான் கேப்டன் சொன்ன 2 காரணம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
PujaraRetirementInternational CrickeIPL TeamsCSK

Trending News