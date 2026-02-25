English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • IND vs ZIM: இந்திய அணியில் இருந்து விலகிய முக்கிய வீரர்.. என்ன காரணம்? மாற்று வீரர் இவர்தான்!

IND vs ZIM: இந்திய அணியில் இருந்து விலகிய முக்கிய வீரர்.. என்ன காரணம்? மாற்று வீரர் இவர்தான்!

Rinku Singh Leave From India Team Ahead Of Zimbabwe Match: நாளை (பிப்ரவரி 26) ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான சூப்பர் 8 போட்டி நடைபெற இருக்கும் நிலையில், இந்திய அணியில் இருந்து முக்கிய வீரர் ஒருவர் விலகி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 25, 2026, 03:31 PM IST
  • நாளை இந்தியா vs ஜிம்பாப்வே சூப்பர் 8 போட்டி நடைபெற இருக்கிறது
  • இந்த நிலையில், இந்திய முக்கிய வீரர் விலகி உள்ளார்
  • அவரது தந்தை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்

Trending Photos

IRCTC மெகா ஐரோப்பிய டூர்: 8 நாடுகள், 1 பயணம் - டிக்கெட் விலை மற்றும் திட்டங்கள் இதோ!
camera icon5
Italy tour
IRCTC மெகா ஐரோப்பிய டூர்: 8 நாடுகள், 1 பயணம் - டிக்கெட் விலை மற்றும் திட்டங்கள் இதோ!
மாசி 13 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 13 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! மார்ச் 4ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
School Holiday
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! மார்ச் 4ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு
IND vs ZIM: இந்திய அணியில் இருந்து விலகிய முக்கிய வீரர்.. என்ன காரணம்? மாற்று வீரர் இவர்தான்!

India vs Zimbabwe: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப்ரவரி 07ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், தற்போது இத்தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்று மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. நடப்பு சாம்பியனாக விளையாடி வரும் இந்திய அணி இம்முறையும் கோப்பையை வெல்லும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், அரையிறுதி போட்டிக்கே முன்னேறுமா? என்ற கேள்வி எழும்பி உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

நாளை (பிப்ரவரி 26) இந்தியா vs ஜிம்பாப்வே சூப்பர் 8 போட்டி 

லீக் ஆட்டங்களில் தோல்வியை தழுவாத இந்திய அணி சூப்பர் 8 சுற்றின் முதல் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிராக 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியை அடைந்தது. இந்த சூழலில், மீதமுள்ள இரண்டு போட்டிகளிலும் வலுவான வெற்றியை பெற்றாக வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் இருக்கும் இந்திய அணி நாளை (பிப்ரவரி 26) ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக சென்னை சேப்பாக்கத்தில் விளையாட இருக்கிறது. 

இந்திய அணியில் இருந்து வெளியேறிய ரிங்கு சிங் 

இதன் காரணமாக இரு அணி வீரர்களும் சென்னை சேப்பாக்கத்தை வந்தடைந்து பயிற்சியை மேற் கொண்டு வருகின்றனர். ஜிம்பாப்வே போட்டியில் மட்டுமல்லாமல் வெஸ்ட் இண்டீஸ் போட்டியிலும் இந்திய அணி நல்ல ரன் ரேட்டில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற இக்காட்டான சூழல் நிலையில் உள்ளது. இந்த நிலையில், அதிர்ச்சி தரும் விதமாக ஒரு விஷயம் நடத்திருக்கிறது. அதாவது, அதிரடி வீரர் ரிங்கு சிங் சென்னைக்கு வந்த நிலையில், தற்போது அவர் அவரது வீட்டிற்கு திரும்பி உள்ளார். 

ரிங்கு சிங் தந்தை மருத்துவமனையில் அனுமதி 

ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக விளையாட சென்னை சேப்பாக்கம் வந்த ரின்கு சிங் அவசர அவசரமாக இந்திய அணியில் இருந்து வெளியேறி அவரது வீட்டிற்கு திரும்பி இருக்கிறார். இதற்கு என்ன காரணம் என்றும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. அதன்படி ரிங்கு சிங்கின் தந்தை கான்சந்த் சிங்கின் உடல் நிலை மோசமானதால், மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதன் காரணமாக அவரை சந்திக்கவே ரிங்கு சிங் சென்னையில் இருந்து புறப்பட்டு சென்றதாக கூறப்படுகிறது. 

மாற்று வீரராக வாஷிங்டன் சுந்தர்? 

ரிங்கு சிங் தற்போது இந்திய அணியில் இருந்து வெளியேறி இருப்பதால், அவர் நாளைய ஜிம்பாப்வே போட்டியை தவற விடுவார் என தெரிகிறது. அவர் விளையாடாத நிலையில், அவருக்கு பதிலாக வாஷிங்டன் சுந்தர் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

மேலும் படிக்க: IND vs ZIM: இந்தியாவுக்கு எதிராக ஜிம்பாப்வே அணியின் பிளேன் இதுதான்! முழு விவரம்

மேலும் படிக்க: IND vs ZIM: இந்தியா பிளேயிங் 11.. மூன்று முக்கிய வீரர்கள் நீக்கம்! சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு? கம்பீரின் ரிஸ்கான முடிவு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Ind Vs ZimT20 World Cup 2026Rinku Singhsuper 8matches

Trending News