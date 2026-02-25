IND vs ZIM: இந்திய அணியில் இருந்து விலகிய முக்கிய வீரர்.. என்ன காரணம்? மாற்று வீரர் இவர்தான்!

India vs Zimbabwe: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப்ரவரி 07ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், தற்போது இத்தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்று மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. நடப்பு சாம்பியனாக விளையாடி வரும் இந்திய அணி இம்முறையும் கோப்பையை வெல்லும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், அரையிறுதி போட்டிக்கே முன்னேறுமா? என்ற கேள்வி எழும்பி உள்ளது.
நாளை (பிப்ரவரி 26) இந்தியா vs ஜிம்பாப்வே சூப்பர் 8 போட்டி
லீக் ஆட்டங்களில் தோல்வியை தழுவாத இந்திய அணி சூப்பர் 8 சுற்றின் முதல் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிராக 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியை அடைந்தது. இந்த சூழலில், மீதமுள்ள இரண்டு போட்டிகளிலும் வலுவான வெற்றியை பெற்றாக வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் இருக்கும் இந்திய அணி நாளை (பிப்ரவரி 26) ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக சென்னை சேப்பாக்கத்தில் விளையாட இருக்கிறது.
இந்திய அணியில் இருந்து வெளியேறிய ரிங்கு சிங்
இதன் காரணமாக இரு அணி வீரர்களும் சென்னை சேப்பாக்கத்தை வந்தடைந்து பயிற்சியை மேற் கொண்டு வருகின்றனர். ஜிம்பாப்வே போட்டியில் மட்டுமல்லாமல் வெஸ்ட் இண்டீஸ் போட்டியிலும் இந்திய அணி நல்ல ரன் ரேட்டில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற இக்காட்டான சூழல் நிலையில் உள்ளது. இந்த நிலையில், அதிர்ச்சி தரும் விதமாக ஒரு விஷயம் நடத்திருக்கிறது. அதாவது, அதிரடி வீரர் ரிங்கு சிங் சென்னைக்கு வந்த நிலையில், தற்போது அவர் அவரது வீட்டிற்கு திரும்பி உள்ளார்.
ரிங்கு சிங் தந்தை மருத்துவமனையில் அனுமதி
ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக விளையாட சென்னை சேப்பாக்கம் வந்த ரின்கு சிங் அவசர அவசரமாக இந்திய அணியில் இருந்து வெளியேறி அவரது வீட்டிற்கு திரும்பி இருக்கிறார். இதற்கு என்ன காரணம் என்றும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. அதன்படி ரிங்கு சிங்கின் தந்தை கான்சந்த் சிங்கின் உடல் நிலை மோசமானதால், மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதன் காரணமாக அவரை சந்திக்கவே ரிங்கு சிங் சென்னையில் இருந்து புறப்பட்டு சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
மாற்று வீரராக வாஷிங்டன் சுந்தர்?
ரிங்கு சிங் தற்போது இந்திய அணியில் இருந்து வெளியேறி இருப்பதால், அவர் நாளைய ஜிம்பாப்வே போட்டியை தவற விடுவார் என தெரிகிறது. அவர் விளையாடாத நிலையில், அவருக்கு பதிலாக வாஷிங்டன் சுந்தர் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க: IND vs ZIM: இந்தியாவுக்கு எதிராக ஜிம்பாப்வே அணியின் பிளேன் இதுதான்! முழு விவரம்
மேலும் படிக்க: IND vs ZIM: இந்தியா பிளேயிங் 11.. மூன்று முக்கிய வீரர்கள் நீக்கம்! சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு? கம்பீரின் ரிஸ்கான முடிவு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ