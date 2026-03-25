ரிங்கு சிங்கிற்கு புதிய பொறுப்பு.. 2026 ஐபிஎல் தொடரிலேயே மாற்றம்? KKR அணி கொடுத்த பெரிய வாய்ப்பு!

2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி மே 31 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இத்தொடருக்காக அனைத்து அணிகளும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. அந்த வகையில், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி அணியும் தயாராகி வருகிறது. இந்த அணியை அஜிங்க்யா ரஹானே தலைமை தாங்குகிறார். இந்த நிலையில், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறது.
ரிங்கு சிங்கிற்கு புதிய பொறுப்பு
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் துணை கேப்டனாக ரிங்கு சிங்கை அந்த அணி நிர்வாகம் நியமித்து உள்ளது. இது அனைவரது மத்தியிலும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இதன் மூலம் இந்த ஐபிஎல் சீசனில் அஜிங்க்யா ரஹானேவுக்கு ரிங்கு சிங் துணையாக நிற்பார் என்றும் முடிவுகள் எடுப்பதில் அவரது பங்கு இருக்கும் என்பது உறுதியாகி உள்ளது. இது தொடர்பான அறிவிக்கை வெளியிட்ட பின் பேசிய அந்த அணியின் சிஇஓ வெங்கி மைசூர், ரிங்கு சிங் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் கிட்டத்தட்ட 7 ஆண்டுகளாக கொல்கத்த நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் பயணித்து வருகிறார். அவரை துணை கேப்டனாக அறிவிப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் என கூறினார்.
2026ல் சொதப்பினாலே வாய்ப்பு
ரிங்கு சிங் துணை கேப்டனாக அறிவித்ததன் மூலம் அஜிங்க்யா ரஹானேவுக்கு பிறகு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியை ரிங்கு சிங் தலைமை தாங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல், 2026 ஐபிஎல்லில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி சொதப்பினால், ரிங்கு சிங்கை கேப்டனாக நியமிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.
எதிர்கால கேப்டன் ரிங்கு சிங்
நடந்து முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பையில் ரிங்கு சிங்கிற்கு இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11ல் பெரிதாக இடம் கிடைக்கவில்லை. அவர் பெரும்பாலான போட்டிகளில் பெஞ்சில் அமர்ந்திருந்தார். சில போட்டிகளில் பிளேயிங் 11ல் இருந்தாலும், பேட்டிங் செய்யும் வாய்ப்பு ஏற்படவில்லை. இருப்பினும் இந்திய அணியின் முக்கிய வீரராக தொடர்ந்து வருகிறார். அதேபோல் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியிலும் முக்கிய வீரராக இருந்து வரும் ரிங்கு சிங்கை எதிர்காலத்தை சிந்தித்து தற்போது துணை கேப்டனாக நியமித்து உள்ளனர்.
ரிங்கு சிங்கின் மறக்க முடியாத சம்பவம்
ரிங்கு சிங் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியால் ரூ. 13 கோடிக்கு தக்கவைப்பட்டார். இதுவரை ஐபிஎல்லில் 59ம் போட்டிகளில் விளையாடிய ரிங்கு சிங், 1099 ரன்கள் அடித்துள்ளார். அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 145 ஆக உள்ளது. சராசரி 30 ஆக உள்ளது. மேலும், கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டில் குஜராஜ் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக கடைசி ஓவரில் 5 சிக்சர்கள் அடித்து கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியை வெற்றி பெற செய்ததை எவராலும் மறக்க முடியாது.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி வீரர்கள் விவரம்
அஜிங்க்யா ரஹானே, ரிங்கு சிங், ஆங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி, மணீஷ் பாண்டே, ரோவ்மன் பவல், ராகுல் திரிபாதி, ஃபின் ஆலன், தேஜஸ்வி சிங், டிம் சீஃபர்ட், சுனில் நரைன், அனுகுல் ராய், ராமன்தீப் சிங், கேமரூன் கிரீன், சர்தக் ரஞ்சன், தக்ஷ் கம்ரா, ரச்சின் ரவீந்திரா, ஹர்ஷித் ராணா, வைபவ் அரோரா, உம்ரான் மாலிக், மதீஷ் பத்திரேப், சக் பத்திரேப், மதீஷா பத்திரேப், சா பிரசாந்த் சோலங்கி
