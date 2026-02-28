English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரிங்கு சிங் இந்திய அணியில் எப்போது இணைவார்? - பிளேயிங் லெவனில் இடமிருக்கா?

ரிங்கு சிங் இந்திய அணியில் எப்போது இணைவார்? - பிளேயிங் லெவனில் இடமிருக்கா?

Rinku Singh: தந்தையின் இறுதிச்சடங்கை முடித்துவிட்டு ரிங்கு சிங் எப்போது இந்திய அணியில் இணைவார் என்பதை பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 28, 2026, 09:25 AM IST
  • இந்தியா நாளை வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியுடன் மோதுகிறது.
  • போட்டியில் வென்றால் மட்டுமே செமி பைனல் போக முடியும்.
  • ரிங்கு சிங் தற்போது பிளேயிங் 11ல் இல்லை.

ரிங்கு சிங் இந்திய அணியில் எப்போது இணைவார்? - பிளேயிங் லெவனில் இடமிருக்கா?

Rinku Singh, ICC T20 World Cup 2026: இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரிங்கு சிங் தந்தை கச்சேந்திர சிங், கல்லீரல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அவர், நேற்று (பிப். 27) மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். ரிங்கு சிங்கின் தந்தை, நொய்டா 

தந்தையை மறைவையொட்டி, இறுதி மரியாதை செலுத்த ரிங்கு சிங், இந்திய அணியில் இருந்து விடுவித்துக்கொண்டு சென்னையில் இருந்து நேரடியாக அவரின் சொந்த ஊர் திரும்பினார். தற்போது ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ரிங்கு சிங் இந்திய அணியின் ஸ்குவாடில் இடம்பெற்றிருக்கிறார்.

பிளேயிங் 11ல் இல்லாத ரிங்கு சிங்

ரிங்கு சிங்கின் தந்தை காலமாகியிருக்கும் சூழலில், அவர் எப்போது இந்திய அணியில் இணைவார் என்ற கேள்வியும் இருந்தது. சென்னையில் கடந்த பிப். 26ஆம் தேதி நடந்த ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான போட்டியில், இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் ரிங்கு சிங் விளையாடவில்லை. அவர் அந்த போட்டிக்கு முந்தைய பயிற்சியிலும் பங்குபெறாத நிலையில், போட்டிக்கு முந்தைய நாள்தான் உடல்நலக்குறைவாக இருந்த தந்தையை பார்த்துவிட்டு சென்னை திரும்பினார்.

இந்திய அணிக்கு முக்கிய போட்டி

நாளை (மார்ச் 1) சூப்பர் 8 சுற்றின் கடைசிய போட்டியில் இந்தியா - மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி மோதும். இதுவரை முதல் பிரிவில் தென்னாப்பிரிக்க அணியும், 2வது பிரிவில் இங்கிலாந்து அணியும்தான் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றிருக்கின்றன. நாளைய போட்டியில் இந்திய அணி மேற்கு இந்திய தீவுகளை வென்றால் மட்டுமே அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற இயலும். எனவே, நாளைய போட்டி முக்கிய போட்டியாக பார்க்கப்படுகிறது.

பிளேயிங் 11ல் மாற்றமா?

அந்தச் சூழலில், ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணிக்கு அமைந்துவிட்ட வெற்றி காம்பினேஷனை மாற்ற கம்பீர் - சூர்யகுமார் விரும்பமாட்டார்கள். எனவே, ரிங்கு சிங்கிற்கு பிளேயிங் லெவனில் மீண்டும் கிடைக்காமல் போக அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஒருவேளை ரிங்கு சிங்கை பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கும்பட்சத்தில் திலக் வர்மாவையோ அல்லது சஞ்சு சாம்சனையோ நீக்க வேண்டிய சூழலும் வரலாம். 

மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணியில் ஆப் ஸ்பின்னர் ரோஸ்டன் சேஸ், இடது கை ஸ்பின்னர் அகேல் ஹொசைன் போன்றோர் இருப்பதால் டாப் ஆர்டர் வலது - இடது காம்பினேஷன் நிச்சயம் தேவைப்படும். இதனால் சஞ்சு சாம்சன் தொடர்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நம்பர் 6இல் களமிறங்கி திலக் வர்மா அசத்தலான ஆட்டத்தை விளையாடியிருந்தார். இதனால் அவரும் அணியில் தொடர்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ரிங்கு சிங் எப்போது இணைவார்?

இவை அனைத்தையும் வைத்து பரிசீலிக்கும்போது, ரிங்கு சிங்கிற்கு நாளைய போட்டியில் பிளேயிங் லெவனில் இடமிருக்காது என்பது ஓரளவு உறுதியாகிறது. அவர் நடப்பு தொடரில் 5 போட்டிகளில் விளையாடி 24 ரன்களை சேர்த்துள்ளார். இந்நிலையில், தந்தையின் இறுதிசடங்கை நிறைவு செய்துவிட்டு, ரிங்கு சிங் இன்று கொல்கத்தாவில் இந்திய அணியுடன் இணைவார் என பிசிசிஐ கௌரவ செயலாளர் தேவ்ஜித் சைக்கியா தெரிவித்துள்ளார். தந்தை இறந்த துக்கம் இருந்தாலும் கூட, நாட்டுக்காக உலகக் கோப்பையில் விளையாட வேண்டும் என்ற மன வலுவுடன் ரிங்கு சிங் இருப்பது இதில் இருந்தே தெரிகிறது.

