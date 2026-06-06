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தோனியை தொடர்ந்து ரிஷப் பண்ட் மெகா சாதனை.. இதுவரை 2 வீரர்கள் மட்டும் எட்டிய மைல்கல்! என்ன தெரியுமா?

IND vs AFG Rishabh Pant New Record: ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான இன்றைய போட்டியின் மூலம் 50 வது டெஸ்டில் களமிறங்கும் ரிஷப் பண்ட், சையத் கிர்மானி மற்றும் எம்.எஸ். தோனிக்கு அடுத்தபடியாக இச்சாதனையை எட்டும் 3 வது இந்திய விக்கெட் கீப்பர் என்ற பெருமையைப் பெறுகிறார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 06, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:08 PM IST
தோனியை தொடர்ந்து ரிஷப் பண்ட் மெகா சாதனை.. இதுவரை 2 வீரர்கள் மட்டும் எட்டிய மைல்கல்! என்ன தெரியுமா?
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R Balaji

R Balaji

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