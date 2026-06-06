/தோனியை தொடர்ந்து ரிஷப் பண்ட் மெகா சாதனை.. இதுவரை 2 வீரர்கள் மட்டும் எட்டிய மைல்கல்! என்ன தெரியுமா?

எம். எஸ். தோனி, சையத் கிர்மானி ஆகியோரை தொடர்ந்து இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரிஷப் பண்ட் ஓர் அபார சாதனையை நிகழ்த்த இருக்கிறார். அது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
இந்தியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான ஒரு டெஸ்ட் போட்டியானது இன்று (ஜூன் 06) நியூ சண்டிகர் மைதானத்தில் காலை 09.30 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்து விளையடி வருகிறது. தற்போது வரை இந்திய அணி ஒரு விக்கெட்டை மட்டும் இழந்து விளையாடி வருகிறது. யஷஸ்வி ஜெயஸ்வால் 24 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார். இதனைத் தொடர்ந்து சாய் சுதர்சன் கே.எல். ராகுலுடன் சேர்ந்து இந்திய அணிக்காக ரன்களை குவித்து வருகின்றனர்.
இதையடுத்து கேப்டன் சுப்மன் கில், அதிரடி வீரர் ரிஷப் பண்ட், துரூவ் ஜுரேல் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து களமிறங்கி விளையாட இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில்தான் இந்திய டெஸ்ட் அணியின் விக்கெட் கீப்பரும் அதிரடி பேட்ஸ்மேனுமான ரிஷப் பண்ட் சாதனை நிகழ்த்த உள்ளார்.
அதாவது, ரிஷப் பண்ட் இதுவரை 49 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 8 சதங்கள் மற்றும் 18 அரைசதங்கள் என மொத்தம் 3476 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இந்த சூழலில், தனது 50 வது டெஸ்ட் போட்டியை விளையாட இருக்கிறார். இதன் மூலம் இந்திய அணிக்காக 50 வது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடும் மூன்றாவது விக்கெட் கீப்பர், பேட்ஸ்மேன் என்ற சாதனையை நிகழ்த்த இருக்கிறார். இதற்கு முன்பாக சையத் கிர்மானி, எம்.எஸ். தோனி ஆகியோர் 50 டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கு மேல் விளையாடி இருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரிஷப் பண்ட் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடரில் மோசமான விளையாட்டை வெளிப்படுத்தினார். 14 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர் 312 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தார். அதேசமயம் லக்னோ அணியையும் அவர் சரியாக வழிநடத்தவில்லை. இதன் சூழலில்தான் அவர் இந்திய டெஸ்ட் அணியின் துணை கேப்டன் பதவில் இருந்து நீக்கப்பட்டார்.
ரிஷப் பண்ட் துணை கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டது குறித்து இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கெளதம் கம்பீர் விளக்கம் அளித்தார். அவர் கூறியதாவது, ரிஷப் பண்ட்டை பொறுத்தவரையில் அவர் அவரது பாணியிலேயே தொடர்ந்து விளையாட வேண்டும் என நினைக்கிறோம். அதேசமயம் ஆட்டத்தின் சூழலையையும் புரிந்து கொண்டு வீரர்கள் விளையாட வேண்டும். துணை கேப்டன் பதவியை பறித்ததற்கு காரணம் என்னவென்றால், அவர் பேட்டிங்கில் மட்டும் கவனம் செலுத்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகதான். அது மட்டுமே எங்களது எண்ணம் என கூறினார்.
ரிஷப் பண்ட் இதுவரை இந்திய அணிக்காக 49 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 3476 ரன்கள் குவித்துள்ளார். அதேபோல் 31 டெஸ்ட் போட்டிகளில்; விளையாடி 871 ரன்களும் 76 டி20 போட்டிகள் விளையாடி 1209 ரன்களையும் குவித்துள்ளார். மேலும், மொத்தமாக 9 சதங்கள் மற்றும் 26 அரைசதங்களும் அடித்துள்ளார்.