/ரிஷப் பண்ட்டின் கேப்டன் பதவி பறிபோகிறதா? LSG அணியில் அதிரடி மாற்றம்!

ரிஷப் பண்ட்டின் கேப்டன் பதவி பறிபோகிறதா? ஐபிஎல் 2026 படுதோல்விக்குப் பின் அதிரடி அடிமட்ட மாற்றத்திற்கு தயாராகும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்!
ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே மிக அதிகபட்சத் தொகையான 27 கோடி ரூபாய்க்கு ரிஷப் பண்ட்டை ஏலத்தில் எடுத்து ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகையும் திரும்பிப் பார்க்க வைத்த லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி, நடப்பு ஐபிஎல் 2026 சீசனில் படுமோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி புள்ளி பட்டியலில் கடைசி இடத்தை பிடித்துள்ளது. பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான இறுதி லீக் போட்டியிலும் லக்னோ அணி தோல்வியை தழுவியதை தொடர்ந்து, அணியின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து ரிஷப் பண்ட் அதிரடியாக நீக்கப்படலாம் என்ற பரபரப்பு தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனை லக்னோ அணியின் கிரிக்கெட் இயக்குநர் டாம் மூடி மறைமுகமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்திற்கு பிந்தைய செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய டாம் மூடி, அணியின் தற்போதைய நிலை மற்றும் ரிஷப் பண்ட்டின் கேப்டன்சி குறித்துப் பல அதிரடியான கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொண்டார். "இந்த சீசன் எங்களுக்கு மிகவும் கடினமான ஒன்றாக அமைந்துவிட்டது. நாங்கள் நினைத்த தரத்தையோ, எங்களின் இலக்குகளையோ எங்களால் எட்ட முடியவில்லை. கேப்டன்சி என்று வரும்போது, ரிஷப் பண்ட் களத்தில் பெரும் சவால்களை எதிர்கொண்டார் என்பதை முடிவுகள் தெளிவாக காட்டுகின்றன. கேப்டன்சியின் கூடுதல் அழுத்தம் தான் அவரது பேட்டிங் ஃபார்ம் சரிந்ததற்கு காரணமா? என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. எனவே, அணியின் எதிர்கால தலைமை பொறுப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து நாங்கள் மிகத் தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறோம். ஒட்டுமொத்தமாக அணியின் கட்டமைப்பையே மீண்டும் அடிமட்டத்திலிருந்து மாற்றியமைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம்" என்று டாம் மூடி தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 2024 மெகா ஏலத்தில் லக்னோ அணியின் உரிமையாளர் சஞ்சீவ் கோயங்கா, ரிஷப் பண்ட் மீது அசாத்திய நம்பிக்கை வைத்து 27 கோடி ரூபாய்க்கு அவரை வாங்கினார். அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் தோனி மற்றும் ரோஹித் சர்மா போன்ற ஒரு வெற்றிகரமான கேப்டனாக பண்ட் லக்னோ அணியை வழிநடத்துவார் என்று நிர்வாகம் எதிர்பார்த்தது. ஆனால், பண்ட் தலைமையிலான லக்னோ அணி கடந்த இரண்டு சீசன்களிலும் மிக மோசமான சாதனையையே பதிவு செய்துள்ளது. ரிஷப் பண்ட்டின் கேப்டன்சியில் லக்னோ அணி விளையாடிய 28 போட்டிகளில் வெறும் 10 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது; 18 போட்டிகளில் தோல்வியடைந்துள்ளது. 2025 சீசனில் 7-வது இடத்தை பிடித்த லக்னோ அணி, இந்த 2026 சீசனில் வெறும் 4 வெற்றிகளுடன் புள்ளி பட்டியலில் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டு wooden spoon பட்டத்தை பெற்றுள்ளது.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியில் இருந்தபோது 170+ ஸ்டிரைக் ரேட்டுடன் பந்துவீச்சாளர்களை அதிரடியாக மிரட்டிய ரிஷப் பண்ட், லக்னோ அணியின் மஞ்சள்-நீல சீருடையில் முற்றிலும் சோபிக்க தவறிவிட்டார். கடந்த இரண்டு சீசன்களிலும் சேர்த்து அவர் வெறும் 581 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார். இந்த 2026 சீசனில் 13 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடி 28.36 சராசரியுடன் ஒரே ஒரு அரைசதத்துடன் 312 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார். கேப்டன்சி சுமை அவரது இயல்பான அதிரடி ஆட்டத்தையே மழுங்கடித்து விட்டதாகக் கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
ஐபிஎல் தொடரின் பின்னடைவு ஒருபுறமிருக்க, இந்தியத் தேசிய அணியிலும் ரிஷப் பண்ட்டின் கிராஃப் சரிந்து வருகிறது. சமீபத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலிருந்து நீக்கப்பட்ட பண்ட், தற்போது இந்திய டெஸ்ட் அணியின் துணை கேப்டன் பதவியையும் இழந்துள்ளார். அவருக்கு பதிலாக லக்னோ அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கே.எல். ராகுல் இந்திய டெஸ்ட் அணியின் துணைக் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தொடர் சவால்களையும், விமர்சனங்களையும் எதிர்கொண்டு வரும் ரிஷப் பண்ட்டை அடுத்த சீசனில் லக்னோ அணி வெறும் சாதாரண வீரராக மட்டும் தக்கவைக்குமா அல்லது ஏலத்தில் விடுவிக்குமா என்பது வரும் மாதங்களில் தெரியவரும்.
|அணியின் செயல்பாடு
|IPL 2026-ல் LSG மோசமான நிலையில் இருந்தது
|தலைமைத்துவம்
|பண்ட்டின் கேப்டன்சியில் அணி ஒற்றுமையின்றி இருந்தது
|பேட்டிங் ஃபார்ம்
|ரிஷப் பண்ட் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ரன்கள் எடுக்கவில்லை
|நிர்வாக முடிவு
|அணியின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு மாற்றம்