கிறிஸ் வோக்ஸ் ஓய்வு.. கிண்டல் செய்த ரிஷப் பண்ட்!

இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் புகழ்பெற்ற வேகப்பந்து வீச்சாளர் கிறிஸ் ஓக்ஸ் அனைத்து விதமான சர்வதேச போட்டிகளிலும் இருந்து நிரந்தரமாக ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார். 2011ஆம் ஆண்டு தனது சர்வதேச பயணத்தைத் தொடங்கி 62 டெஸ்ட், 122 ஒருநாள், 33 டி20 போட்டிகளில் இவரது திறமையை வெளிப்படுத்தி மொத்தம் 396 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார். குறிப்பாக 2019 உலகக்கோப்பையைச் சேர்ந்த போட்டிகளில் இங்கிலாந்து அணியின் பல வெற்றிகளில் முக்கிய பங்கு வகித்தார்.
கடைசியாக இந்தியா அணிக்கு எதிரான ஆண்டர்சன்–டெண்டுல்கர் கோப்பைக்கான தொடரில் சிறந்த ஆட்டத்துடன் விளையாடி, இங்கிலாந்து அணியின் வெற்றியை சமமே செய்ய உதவினார். உடலுக்கு ஏற்பட்ட காயத்தை தாண்டி, ஓவல் மைதானத்தில் நடந்த கடைசி போட்டியில் ஃபீல்டிங்கில் கையை உடைத்த போதும், கடைசி நாளில் பேட்டிங் செய்ய கிளம்பியதன் மூலம் தோல்வியிலிருந்து அணியை காப்பாற்றிய வீரராய் நினைவுகூரப்படுகிறார்.
36 வயதான கிறிஸ் ஓக்ஸ் அடுத்த ஆஷஸ் தொடரில் விளையாட வாய்ப்பு பெறாததால் தனது வருங்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு ஓய்வு அறிவித்தார். இளைஞர்களுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் இவருடைய துணிச்சலும் அர்ப்பணிப்பும் பெரும் விழுமியமாக உள்ளது.
இந்த நிலையில், இந்திய விக்கெட் கீப்பர் ரிஷப் பண்ட், கிறிஸ் ஓக்ஸுக்கு கலகலப்பான வாழ்த்துகளை வெளியிட்டுள்ளார். 2021ஆம் ஆண்டு மான்செஸ்டரில் நடைபெற்ற 4வது ஆஷஸ் போட்டியில், பண்ட் அவர்களுக்கு எதிரான பந்துகளை ஸ்வீப்பாக அடிக்க முயற்சித்தபோது ஏற்பட்ட காயத்தின் பின்னிலும், அடுத்த நாள் காயத்தை பொருட்படுத்தாமல் இந்திய அணியின் வெற்றிக்காக விளையாடி நிரூபித்த வீரரின் தைரியம் பிறரை ஆச்சரியப்படுத்தியது.
ரிஷப் பண்ட் தனது ட்விட்டர் பதிவில், "உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான ஓய்வு கிடைக்க வாழ்த்துக்கள் ஓக்ஸி. நீங்கள் பந்துவீச்சிலும், ஆட்ட நெறியிலும் அற்புதமாக இருந்தீர்கள். உங்கள் ஒழுக்கமும் புன்னகையும் எப்போதும் நமக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. இப்போது நீங்கள் உங்கள் பந்துவீசி கைக்கு ஓய்வு கொடுத்துவிட்டீர்கள். எனது காலுக்கும் ஓய்வு கொடுத்தீர்கள். ஓய்வு பெறுவதற்கு முன், நீங்கள் நிச்சயமாக என் மேலே ஒரு கோட்டை விட்டு சென்றுள்ளீர்கள். எப்போதும் நல்ல பயணம் அமைய வாழ்த்துக்கள்." என பதிவிட்டார். கிரிஸ் ஓக்ஸ் மற்றும் ரிஷப் பண்ட் இருவரும் ஐபிஎல் தொடரில் டெல்லி அணிக்காக ஒரே நேரத்தில் விளையாடி நண்பர்களாக இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
