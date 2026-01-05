English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  IND vs NZ: இந்திய அணியில் இடம் பெற்றும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் விளையாட மாட்டார்? அவருக்கு பதில் யார்?

IND vs NZ: இந்திய அணியில் இடம் பெற்றும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் விளையாட மாட்டார்? அவருக்கு பதில் யார்?

Shreyas Iyer Latest News: நியூசிலாந்து தொடரின் மூலம் இந்திய அணிக்கு கம்பேக் கொடுத்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், முழு நேரம் பீல்டிங் செய்வாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 5, 2026, 10:10 AM IST
  • இந்தியா - நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடர்
  • ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு பதில் யார்?
  • முழு விவரம்

IND vs NZ: இந்திய அணியில் இடம் பெற்றும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் விளையாட மாட்டார்? அவருக்கு பதில் யார்?

India vs New Zealand ODI Series Latest News: இந்திய கிரிக்கெட் அணி டிசம்பர் மாதம் தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிராக விளையாடியது. டெஸ்ட் தொடரை இழந்த இந்திய அணி ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரை கைப்பற்றியது. இந்த சூழலில், தற்போது வரும் ஜனவரி 11ஆம் தேதி நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி விளையாட இருக்கிறது. முதலில் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடும் இந்திய அணி அதையடுத்து 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாட இருக்கிறது. 

Jasprit Bumrah & Hardik Pandya: ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு ஓய்வு 

இதில் டி20 தொடரில் உலகக் கோப்பைக்கு அறிவிக்கப்பட்ட அணியே விளையாடும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி நேற்று முன்தினம் (ஜனவரி 03) தேர்வு குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டது. சுப்மன் கில் தலைமையிலான 15 பேர் கொண்ட அணியில் முகமதி சீராஜ், ரிஷப் பண்ட் ஆகியோருக்கு இடம் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Shreyas Iyer: இந்திய அணிக்கு திரும்பிய ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 

கடந்த அக்டோபர் மாதம் நடைபெற்ற ஆஸ்திரேலியா தொடரின்போது காயத்தால் வெளியேறிய ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இத்தொடரின் மூலம் மீண்டும் இந்திய அணிக்கு திரும்பி உள்ளார். காயம் காரணமாக ஓய்வில் இருந்த அவர் தென்னாப்பிரிக்கா தொடரை மிஸ் செய்தார். இந்த நிலையில், அவர் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இடம் பெற்றுள்ளார். ஆனால் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 50 ஓவர் முழுமையாக பீல்டிங் செய்வாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. அப்படி அவர் 50 ஓவர் முழுவதும் பீல்டிங் செய்ய தயாராக இருந்தால் மட்டுமே இத்தொடரில் விளையாடுவார் என தெரிகிறது. 

Shreyas Iyer Fitness Update: முழு உடற்தகுதியுடன் உள்ளாரா? 

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் பேட்டிங்கில் சிரமத்தை சந்திக்காத நிலையில் 50 ஓவர்கள் பீல்டிங் நிற்பாரா என்ற கேள்வி உள்ளது. இந்த நிலையில், அவர் முழு உடற்தகுதியுடன் இல்லாமல் ஒருநாள் முழுவதும் பீல்டிங் செய்ய முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும் பட்சத்தில் அவருக்கு பதிலாக விளையாடப்போவது யார் என்றும் கேள்வி எழுகிறது. 

Rishabh Pant: ரிஷப் பண்ட்-க்கு வாய்ப்பு 

முன்னதாக தென்னாப்பிரிக்கா தொடரில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இடத்தில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் விளையாடினார். தற்போது நியூசிலாந்து தொடருக்கு ருதுராஜ் இடம் பெறவில்லை. இதனால் அவரது இடத்தில் யார் விளையாடுவார்? அணியில் இடம் பெற்றிருக்கும் ஜெய்ஸ்வால் தொடக்க வீரர் என்பதால் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் 4வது இடத்தில் விளையாட வைக்க முடியாது. அப்படி இருக்கையில், அந்த இடத்தில் ரிஷப் பண்ட் விளையாட வைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. 

தற்போது முதன்மை விக்கெட் கீப்பராக கே.எல். ராகுல் அணியில் இருக்கிறார். அவருக்கு கூடுதல் விக்கெட் கீப்பராக ரிஷப் பண்ட் சேர்க்கப்பட்டார். எனவே ஒருவேளை ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் விளையாடவில்லை என்றால், அவரது இடத்தில் ரிஷப் பண்ட் களமிறங்குவார் என தெரிகிறது. 

India Squad For New Zealand ODI Series: நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடருக்கு எதிரான இந்திய அணி

சுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, கே.எல். ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணை கேப்டன்)*, வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவீந்திர ஜடேஜா, முகமது சிராஜ், ஹர்ஷித் ராணா, பிரசித் கிருஷ்ணா, குல்தீப் யாதவ், ரிஷப் பந்த் (விக்கெட் கீப்பர்), நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அர்ஷ்தீப் சிங், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால். 

Shreyas Iyer, Rishabh Pant, India vs New Zealand, Team India

