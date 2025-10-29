English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • 3 மாதத்திற்கு பின் வரும் ரிஷப் பண்ட்... போட்டியை நேரலையில் எங்கு, எப்போது பார்ப்பது?

3 மாதத்திற்கு பின் வரும் ரிஷப் பண்ட்... போட்டியை நேரலையில் எங்கு, எப்போது பார்ப்பது?

IND A vs SA A: சுமார் மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு ரிஷப் பண்ட் விளையாடும் இந்தியா ஏ - தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டியை எங்கு, எப்போது பார்ப்பது என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 29, 2025, 06:45 PM IST
  • 2 அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன.
  • ரிஷப் பண்ட் கேப்டனாக செயல்படுகிறார்.
  • சாய் சுதர்சன் துணை கேப்டனாக செயல்படுகிறார்.

3 மாதத்திற்கு பின் வரும் ரிஷப் பண்ட்... போட்டியை நேரலையில் எங்கு, எப்போது பார்ப்பது?

India A vs South Africa A: இந்திய அணி தற்போது ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறது. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடர் இன்று தொடங்கியது. முதல் போட்டி மழை காரணமாக எவ்வித முடிவுமின்றி இன்று கைவிடப்பட்டது. 

Add Zee News as a Preferred Source

IND A vs SA A: 3 மாதத்திற்கு பின் ரிஷப் பண்ட்

வரும் நவம்பர் 8ஆம் தேதி வரை ஆஸ்திரேலிய டி20ஐ தொடர் நடைபெறும் நிலையில், நவம்பர் 14ஆம் தேதி முதல் இந்திய மண்ணில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் தொடங்குகிறது. இந்த டெஸ்ட் தொடரை முன்னிட்டு இந்தியா ஏ அணிக்கும், தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிக்கும் இடையிலான இரண்டு அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன.

முதல் அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டி நாளை (அக். 30) தொடங்கி, வரும் நவம்பர் 2ஆம் தேதிவரை நான்கு நாள் போட்டியாக நடைபெறுகிறது. பெங்களூரு நகரில் நடைபெறும் இருக்கும் இந்த போட்டியில் இந்திய அணிக்கு ரிஷப் பண்ட் தலைமை தாங்குகிறார். சாய் சுதர்சன் துணை கேப்டனாக செயல்படுகிறார். கடந்த ஜூலை மாதம் நடந்த இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான நான்காவது டெஸ்ட் போட்டியில் ரிஷப் பண்டுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. அதன்பின், சுமார் மூன்று மாதக்கால ஓய்வுக்கு பின் ரிஷப் பண்ட் தற்போது விளையாட இருக்கிறார்.

IND A vs SA A: இந்திய பிளேயிங் லெவன் எப்படி இருக்கும்? 

இந்திய அணியை பொருத்தவரை ஜெகதீசன், தேவ்தத் படிக்கல் ஆகியோர் ஓபனிங்கில் களமிறங்குவார்கள். சாய் சுதர்சன், ரஜத் பட்டிதார், ரிஷப் பண்ட், ஆயுஷ் பதோனி ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் விளையாடுவார்கள். தனுஷ் கோட்டியான், மனவ் சுதார், சரண்ஷ் ஜெயின், அன்ஷுல் கம்போஜ், கலீல் அகமது உள்ளிட்டோர் பந்துவீச்சு படையில் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது. 

IND A vs SA A: நேரலையை பார்ப்பது எப்படி?

இந்தியா ஏ - தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டி நாளை காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கும். இப்போட்டியை Star Sports நெட்வோர்க் சேனல்களில் நீங்கள் கண்டுகளிக்கலாம். Jio Hotstar தளத்திலும் நீங்கள் போட்டியை கண்டுகளிக்கலாம்.

IND A Squad: முதல் போட்டிக்கான ஸ்குவாட்

ஆயுஷ் மத்ரே, என் ஜக்தீசன் (WK), சாய் சுதர்சன் (விசி), தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார், ஹர்ஷ் துபே, தனுஷ் கோட்டியான், மானவ் சுதர், கலீல் அகமது, குர்னூர் ப்ரார், அன்ஷுல் காம்போஜ், யாஷ் தாக்கூர், ஆயுஷ் படோனி, சரண்ஷ் ஜேக்

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Rishabh PantSai SudharsanIND A vs SA ATeam India

