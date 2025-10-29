3 மாதத்திற்கு பின் வரும் ரிஷப் பண்ட்... போட்டியை நேரலையில் எங்கு, எப்போது பார்ப்பது?

India A vs South Africa A: இந்திய அணி தற்போது ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறது. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடர் இன்று தொடங்கியது. முதல் போட்டி மழை காரணமாக எவ்வித முடிவுமின்றி இன்று கைவிடப்பட்டது.
IND A vs SA A: 3 மாதத்திற்கு பின் ரிஷப் பண்ட்
வரும் நவம்பர் 8ஆம் தேதி வரை ஆஸ்திரேலிய டி20ஐ தொடர் நடைபெறும் நிலையில், நவம்பர் 14ஆம் தேதி முதல் இந்திய மண்ணில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் தொடங்குகிறது. இந்த டெஸ்ட் தொடரை முன்னிட்டு இந்தியா ஏ அணிக்கும், தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிக்கும் இடையிலான இரண்டு அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன.
முதல் அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டி நாளை (அக். 30) தொடங்கி, வரும் நவம்பர் 2ஆம் தேதிவரை நான்கு நாள் போட்டியாக நடைபெறுகிறது. பெங்களூரு நகரில் நடைபெறும் இருக்கும் இந்த போட்டியில் இந்திய அணிக்கு ரிஷப் பண்ட் தலைமை தாங்குகிறார். சாய் சுதர்சன் துணை கேப்டனாக செயல்படுகிறார். கடந்த ஜூலை மாதம் நடந்த இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான நான்காவது டெஸ்ட் போட்டியில் ரிஷப் பண்டுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. அதன்பின், சுமார் மூன்று மாதக்கால ஓய்வுக்கு பின் ரிஷப் பண்ட் தற்போது விளையாட இருக்கிறார்.
IND A vs SA A: இந்திய பிளேயிங் லெவன் எப்படி இருக்கும்?
இந்திய அணியை பொருத்தவரை ஜெகதீசன், தேவ்தத் படிக்கல் ஆகியோர் ஓபனிங்கில் களமிறங்குவார்கள். சாய் சுதர்சன், ரஜத் பட்டிதார், ரிஷப் பண்ட், ஆயுஷ் பதோனி ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் விளையாடுவார்கள். தனுஷ் கோட்டியான், மனவ் சுதார், சரண்ஷ் ஜெயின், அன்ஷுல் கம்போஜ், கலீல் அகமது உள்ளிட்டோர் பந்துவீச்சு படையில் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது.
IND A vs SA A: நேரலையை பார்ப்பது எப்படி?
இந்தியா ஏ - தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டி நாளை காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கும். இப்போட்டியை Star Sports நெட்வோர்க் சேனல்களில் நீங்கள் கண்டுகளிக்கலாம். Jio Hotstar தளத்திலும் நீங்கள் போட்டியை கண்டுகளிக்கலாம்.
IND A Squad: முதல் போட்டிக்கான ஸ்குவாட்
ஆயுஷ் மத்ரே, என் ஜக்தீசன் (WK), சாய் சுதர்சன் (விசி), தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார், ஹர்ஷ் துபே, தனுஷ் கோட்டியான், மானவ் சுதர், கலீல் அகமது, குர்னூர் ப்ரார், அன்ஷுல் காம்போஜ், யாஷ் தாக்கூர், ஆயுஷ் படோனி, சரண்ஷ் ஜேக்
மேலும் படிக்க | இந்தியா–ஆஸ்திரேலியா டி20 தொடர்: அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு வாய்ப்பு மறுப்பது ஏன்? முழு விவரம்!
மேலும் படிக்க | IND vs AUS: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா முதல் டி20 போட்டி மழையால் கைவிடப்பட்டது
மேலும் படிக்க | 1148 அடி உயரத்தில் கால்பந்து ஸ்டேடியம்.. செளதி அரேபியாவின் அசத்தல் திட்டம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ