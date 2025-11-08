English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரிஷப் பண்ட் ரொம்ப பாவம்... தலை, கை, வயிற்றில் அடுத்தடுத்து காயம் - நடந்தது என்ன?

ரிஷப் பண்ட் ரொம்ப பாவம்... தலை, கை, வயிற்றில் அடுத்தடுத்து காயம் - நடந்தது என்ன?

Rishabh Pant Injury: தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிக்கு எதிரான 2வது போட்டியில் ரிஷப் பண்டுக்கு அடுத்தடுத்து மூன்று முறை பந்து தாக்கியதால் காயமடைந்து அவர் ரிட்டையர் ஹர்ட் முறையில் பெவிலியன் திரும்பினார். இது பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 8, 2025, 11:41 AM IST

ரிஷப் பண்ட் ரொம்ப பாவம்... தலை, கை, வயிற்றில் அடுத்தடுத்து காயம் - நடந்தது என்ன?

