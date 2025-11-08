ரிஷப் பண்ட் ரொம்ப பாவம்... தலை, கை, வயிற்றில் அடுத்தடுத்து காயம் - நடந்தது என்ன?

Rishabh Pant Injury: தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிக்கு எதிரான 2வது போட்டியில் ரிஷப் பண்டுக்கு அடுத்தடுத்து மூன்று முறை பந்து தாக்கியதால் காயமடைந்து அவர் ரிட்டையர் ஹர்ட் முறையில் பெவிலியன் திரும்பினார். இது பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Rishabh Pant retires hurt after taking three blows today. First on the helmet, second on the left-hand elbow, third on the abdomen. Tough day for the fighte pic.twitter.com/kdTX8jdM8B
(@harsh03443) November 8, 2025
