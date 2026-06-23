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ரிஷப் பண்ட் - குல்தீப் யாதவ் டிரேட்... லக்னோ vs டெல்லி - எந்த அணிக்கு அதிக லாபம் தெரியுமா?

Rishabh Pant Trade : கோடிக்கு மெகா ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட ரிஷப் பண்டை லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் தற்போது ரூ.15 கோடிக்கு டிரேட் செய்துள்ளது. இதன்மூலம் பண்ட் அவரது வருவாயில் ரூ.12 கோடியை இழந்துள்ளார். இந்த டிரேடிங்கின் முழு விவரம் இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Jun 23, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:24 PM IST
ரிஷப் பண்ட் - குல்தீப் யாதவ் டிரேட்... லக்னோ vs டெல்லி - எந்த அணிக்கு அதிக லாபம் தெரியுமா?
Image Credit: Image Credit : Rishabh Pant, Kuldeep Yadav | Image Source : X/Cricbuzz

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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