/ரிஷப் பண்ட் - குல்தீப் யாதவ் டிரேட்... லக்னோ vs டெல்லி - எந்த அணிக்கு அதிக லாபம் தெரியுமா?

Rishabh Pant - Kuldeep Yadav Trade : 2025 ஐபிஎல் மெகா ஏலத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணி ரூ.27 கோடிக்கு ரிஷப் பண்டை எடுத்தது. ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே அதிக மதிப்பு வாய்ந்த வீரராக ரிஷப் பண்ட் திகழ்ந்தார். லக்னோ அணியின் கேப்டனாகவும் நியமிகப்பட்டார்.
ஆனால், 2025ஆம் ஆண்டில் லக்னோ அணி 7வது இடத்திலும், 2026ஆம் ஆண்டில் கடைசி இடத்திலும் நிறைவு செய்தது. ரிஷப் பண்ட் பேட்டிங்கிலும், கேப்டன்ஸியிலும் கடுமையாக சொதப்பினார். இதனால் அணியுடன் முரண்பாடு ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. ஐபிஎல் முடிந்த கையோடு அவரை கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து லக்னோ அணி நீக்கியது. இந்நிலையில், ரிஷப் பண்டை லக்னோ அணி டிரேட் செய்துள்ளது.
Rishabh Pant and Kuldeep Yadav complete high-profile trade between @DelhiCapitals and @LucknowIPL.— IndianPremierLeague (@IPL) June 23, 2026
Rishabh Pant all set to rejoin #DC at INR 15 Crore whereas Kuldeep Yadav will join #LSG at INR 13.5 Crore.
More Details https://t.co/64HeOX143I… pic.twitter.com/tIEvj7fgNo
Welcome to Lucknow, Kuldeep pic.twitter.com/h5kEAtsbvx— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) June 23, 2026
குல்தீப் யாதவ் இதுவரை 65 போட்டிகளில் 72 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி உள்ளார். ரிஷப் பண்ட் 139 போட்டிகளில் 3865 ரன்களை குவித்துள்ளார். இந்த டிரேடிங் மூலம் இரு அணிகளுமே பயனடைந்துள்ளது. அதிக லாபம் என்றால் லக்னோ அணிக்குதான் என சொல்ல வேண்டும்.
ஏனென்றால், ரிஷப் பண்டுக்கு செலவிட்ட அதிக தொகையை இப்போது இரண்டு, மூன்று வீரர்களுக்கு செலவிடலாம். அதேநேரத்தில், ரிஷப் பண்ட் டெல்லி அணிக்கு சிறப்பாக விளையாடுவாரா என்பதும் சந்தேகம்தான்.