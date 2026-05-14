/கேப்டன் பதவியில் இருந்து ரிஷப் பண்ட் நீக்கம்? லக்னோ உரிமையாளர் கோயங்கா அதிரடி முடிவு!

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து ரிஷப் பண்ட் நீக்கப்படுவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன.
ரிஷப் பண்ட் தனது பேட்டிங்கில் மட்டுமல்லாமல் அணியை வழிநடத்துவதிலும் கடுமையாக சொதப்பி உள்ளதால், அவரை அப்பதவியில் இருந்து நீக்க லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி உரிமையாளர் சஞ்சீவ் கோயங்கா திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ரிஷப் பண்ட் மீது லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணி வைத்திருந்த நம்பிக்கை, இந்த ஐபிஎல் சீசனில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பலன் அளிக்கவில்லை என்றே சொல்ல வேண்டும். குறிப்பாக ஒரு கேப்டனாகவும், பேட்ஸ்மேனாகவும் அவர் சந்தித்த சிரமங்கள், லக்னோ அணியின் செயல்பாட்டில் நேரடியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இதனால், அவர் உண்மையில் சிறந்த கேப்டனா என்ற கேள்வி மீண்டும் கிரிக்கெட் வட்டாரங்களில் எழுப்பி உள்ளது.
இந்த சீசனில் பண்ட் பல்வேறு பேட்டிங் இடங்களில் களமிறங்கினார். சில போட்டிகளில் தொடக்க வீரராகவும், சில போட்டிகளில் மிடில் ஆர்டரிலும் அவர் விளையாடினார். ஆனால் எந்த இடத்திலும் அவர் முழுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியவில்லை. இதுவரை விளையாடிய 11 போட்டிகளில் 251 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்திருப்பதோடு, அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 138 ஆக இருக்கிறது. ஒரு அதிரடி விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனாக பார்க்கப்படும் வீரரிடம் இருந்து இப்படியான ஒரு செயல்பாடு ரசிகர்கள் இடையே ஏமாற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறது. அவர்கள் அவரிடம் அதிகம் எதிர்பார்க்கின்றனர். இந்த முழு ஐபிஎல் சீசனில் வெறும் 9 சிக்ஸர்கள் மட்டுமே அடித்திருப்பது, அவரது இயல்பான அதிரடியான ஆட்டம் காணாமல் போய்விட்டதை காட்டுகிறது.
அதேபோல் லக்னோ அணியின் அணித்தேர்வுகளும் பல கேள்விகளை எழுப்புகின்றன. சையத் முஷ்டாக் அலி தொடரில் சாதாரண ஸ்ட்ரைக் ரேட் மட்டுமே வைத்திருந்த அர்ஷின் குல்கர்னியை தொடக்க வீரராக பயன்படுத்திய முடிவு விமர்சனத்துக்குள்ளானது. அதேபோல் ஹிம்மத் சிங் மற்றும் ஆயுஷ் பதோனி ஆகியோருக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டதும் ரசிகர்களை குழப்பமடைய செய்தது. இந்த முடிவுகள் அனைத்தும் பண்ட் எடுத்ததா அல்லது பயிற்சியாளர் ஜஸ்டின் லாங்கர் தலைமையிலான நிர்வாகம் எடுத்ததா என்பது தெளிவாக தெரியவில்லை.
லக்னோ அணியின் முக்கிய வீரர்களான நிக்கோலஸ் பூரன் மற்றும் எய்டன் மார்க்ரம் ஆகியோரும் தொடர்ச்சியாக சிறப்பாக விளையாட தவறினர். குறிப்பாக பூரானுக்கு இது ஒரு மோசமான தொடராக அமைந்திருக்கிறது. கடந்த 2026 ஐபிஎல் தொடரில் 524 ரன்கள் குவித்த அவர், இத்தொடரில் இன்னும் 200 ரன்களை கூட தொடவில்லை. மேலும், ஒரு கேப்டனாக அணியை சரியான பாதையில் கொண்டு செல்ல வேண்டிய பொறுப்பு பண்ட் மீது இருந்தது. ஆனால் பல போட்டிகளில் அவரது உடல்மொழி கூட அழுத்தத்தையும் விரக்தியையும் வெளிப்படுத்தியது.
சஞ்சீவ் கோயங்கா போன்ற உரிமையாளர்கள் முதலீட்டிற்கு ஏற்ப முடிவுகளை எதிர்பார்ப்பவர்கள். ஏறத்தாழ ரூ.27 கோடி கொடுத்து வாங்கப்பட்ட பண்ட், அந்த மதிப்பிற்கு ஏற்ற ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தாதது கோயங்காவிற்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை நிச்சயம் கொடுத்திருக்கும். தொடர்ந்து இரண்டு சீசன்களில் பிளேஆஃப் வாய்ப்பை இழந்துள்ள நிலையில், அடுத்த சீசனில் லக்னோ அணி பெரிய மாற்றங்களை மேற்கொள்ளும் என தெரிகிறது.
குறிப்பாக கேப்டன் பதவியில் இருந்து ரிஷப் பண்ட்டை நீக்கி அவரை ஒரு வீரராக மட்டும் விளையாட வைத்தால் அவர் சிறப்பாக விளையாடுவார் என சமூக வலைத்தளங்களில் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அதேபோல் சர்வதேச தென்னாப்பிரிக்கா டி20 அணியை வழிநடத்தி வரும் எய்டன் மார்க்ரம்மை கேப்டனாக நியமிக்கலாம். அது சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் எனவும் கருதுகின்றனர். இதனை கோயங்கா மேற்கொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.