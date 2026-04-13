LSG அணியின் தடுமாற்றத்திற்கு காரணம் ரிஷப் பண்ட்? தொடரும் மோசமான ஃபார்ம்! பின்னணி என்ன?

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி இந்தாண்டு ஐபிஎல் தொடரிலும் சொதப்பி வருகின்றனர். அவர் தற்போது வரை 4 போட்டிகளில் விளையாடி அதில் 2 வெற்றிகளை பெற்று உள்ளனர். 4க்கு இரண்டு என்பது ஓகேவாக இருந்தாலும், அவர்களது நெட் ரன் ரேட் மிகவும் மோசமாக உள்ளது. அதாவது. -0.427 ஆக உள்ளது. காரணம் அவர் வென்ற இரண்டு போட்டிகளிலுமே கஷ்டப்பட்டுதான் வென்றார்கள்.
போராட்டத்தில்தான் இரண்டு வெற்றிகளும்
முதல் போட்டியில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடி தோல்வியடைந்தார்கள். அதன்பின் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக எளிய இலக்கான 157 ஐ அவர்கள் 19.5 ஓவர்களில்தான் துரத்தி வென்றார்கள். இதையடுத்து கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராக 182 ரன்கள் இலக்கை 7 விக்கெட்களை இழந்து 20 ஓவர்களில்தான் சேஸிங் செய்தார். இந்த வெற்றியும் கடைசி நேரத்தில் முகுல் செளதிரி அபாரமான இன்னிங்ஸ் ஆடி வெற்றி பெற செய்தார்.
வெற்றி பெற வேண்டிய போட்டியில் தோல்வி
இந்த சூழலில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மோசமாக விளையாடி தோல்வியடைந்துள்ளது. முதலில் பேட்டிங் செய்த லக்னோ அணி வெறும் 164 ரன்களையே எடுத்தனர். ஏக்னா மைதானத்தில் ஒரு அணி 180 அல்லது 190 ரன்கள் எடுத்திருந்தால், அது நல்ல ஸ்கோராகும். லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் டாப் ஆர்டரால் அதனை எளிதில் அடிக்க முடியும், ஆனால் மொத்தமாக இம்முறை தடுமாறி வருகின்றனர்.
லக்னோ அணியில் என்ன பிரச்சனை?
கடந்த 2025 சீசனில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் பேட்டிங் வீக்காக இருந்தது. ஆனால் இம்முறை தலைகீழாக பேட்டிங் வீக்காக உள்ளது. உண்மையில் அந்த அணியின் பேட்டிங் சிறப்பாகவே உள்ளது. அவர்களை போல் ஒரு டாப் ஆர்டர் மற்ற அணிகளில் இல்லை என்று கூட சொல்லலாம். இருப்பினும் கடுமையாக தடுமாறி வருகின்றனர்.
இந்த ஒட்டுமொத்த தடுமாற்றத்திற்கு அந்த அணியின் கேப்டன் ரிஷப் பண்டே காரணமாக பார்க்கப்படுகிறார். அணி தடுமாறும் போது, ஒரு பொறுப்பான ஆட்டம் ஆடி ரன்களை எற்ற வேண்டிய பொறுப்பு கேப்டனாக ரிஷப் பண்டிற்கு உள்ளது. ஆனால் அதை செய்ய தவறி வருகிறார் அவர். முதல் இரண்டு விக்கெட்கள் வீழ்ந்தால் போதும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்கள் சரிந்து தடுமாறுகின்றனர்.
ரிஷப் பண்ட்டின் தடுமாற்றம்
ரிஷப் பண்ட் பொதுவாக இப்படி தடுமாறுபவர் இல்லை. ஒரு முழு டி20 பேட்ஸ்மேனாக இருந்த அவர் தற்போது அதற்கு மாறாக செயல்பட்டு வருகிறார். 2019 ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் அவரது பேட்டிங் ஸ்ட்ரைக் ரேட் கடும் சரிவை கண்டுள்ளது. 2019ல் அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 170 ஆக இருந்தது. ஆனால் தற்போது 147 ஆக மாறி இருக்கிறது. இது அவரின் அதிரடியான பேட்டிங் குறைந்ததை காண்பிக்கிறது. இருப்பினும் 2024 ஆம் ஆண்டு வரை அவரது பேட்டிங் சிறப்பாக இருந்து வந்துள்ளது. சீசனுக்கு 400 ரன்களுக்கு மேல் குவித்து வந்தார். ஆனால் கடந்த 2025 ஐபிஎல் மற்றும் நடப்பாண்டு ஐபிஎல் மிகவும் மோசமாக விளையாடி வருகிறார்.
தடுமாற்றத்திற்கு காரணம் என்ன?
ரிஷப் பண்ட் இயற்கையாகவே அதிரடியான ஒரு பேட்டிங் பாணியை கொண்டவர். ஆனால் தற்போது அதுவே அவரது பலவீனமாக மாறி இருக்கிறது. தேவையில்லாத ரிஸ்க் ஷாட்ஸ் ஆடுகிறார். சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தனது பேட்டிங்கை மாற்றிக்கொள்ளும் திறன் அவரிடம் வெகுவாக குறைந்துள்ளது. இதனால் விக்கெட்டை எளிதில் விடுகிறார். அவரது body balance சில நேரம் மிஸ் ஆகுது, பேட்டிங் மீது முழு கவனம் இல்லை, எதிராளிகள் எளிதில் கணித்துவிடும் படி பேட்டிங் ஆடுவது, அவரிடம் இருக்கும் குழப்பம் குறிப்பாக சூழ்நிலை புரியாமல் அதிரடியாக ஆட நினைப்பது என பல பிரச்சனைகள் அவரிடம் உள்ளது. அவரது தடுமாற்றத்திற்கு இந்த பிரச்சனைகள் முக்கிய காரணங்களாக உள்ளன.
எப்படி சரி செய்யலாம்
ரிஷப் பண்ட் தனது தவறுகளை கண்டிப்பாக திருத்திக்கொள்ள வேண்டும். பேட்டிங் செய்ய வரும் அவர் முதல் 20 முதல் 25 பந்துகள் பொறுமையாக செட்டில் ஆகி ஆட வேண்டும். எந்த பந்தை சிக்சருக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்ற தெளிவு இருக்க வேண்டும். பவர் ப்ளேவுக்கு பின்னர் ஆடினாலும் தன்னம்பிக்கையுடன் ஆட வேண்டும். ரிஸ்கான ஷாட்களை செட்டில் ஆன பின்னர் அடிக்க வேண்டும். மேலும், சூழலுக்கு ஏற்றார் போல் தனது பேட்டிங் ஆட வேண்டும். இதனை அவர் தொடர்ந்து செய்யும்பட்சத்தில் அவரால் பழைய ஃபார்மிற்கு திரும்ப முடியும்.
மற்றொரு மோசமான சீசனா?
ரிஷப் பண்ட் கடந்த சீசனில் 13 போட்டிகளில் ஆடி 269 ரன்களை மட்டுமே அடித்தார். அவரது 133 ஆக இருந்தது. அதிலும் கடைசி போட்டியில்தான் ஆர்சிபிக்கு எதிராக 118 ரன்கள் அடித்தார். இல்லை என்றால் இன்னும் அந்த சீசன் அவருக்கு மோசமாக அமைந்திருக்கும். இந்த நிலையில், நடப்பு சீசனில் 4 போட்டிகளில் 103 ரன்களை மட்டுமே அடித்துள்ளார். இதில் ஒரு அரைசதம் அடங்கும். வரும் போட்டியில் ரன்களை அவர் குவிக்கும் பட்சத்தில் அவர் மற்றொரு மோசமான சீசனை தவிர்க்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ