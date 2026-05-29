/"பண்ட்டை எந்த அணியும் வாங்காது”.. 2027 ஐபிஎல்லில் விளையாடுவதே சந்தேகம்தான்! முழு விவரம்

Rishabh Pant LSG Release:: ரிஷப் பண்ட்டை லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் அவரை எந்த அணியும் வாங்க முன் வராது என்றும் முன்னாள் வீரர் பத்ரிநாத் தெரிவித்துள்ளார்.
மோசமான செயல்பாடு மற்றும் அதிக விலை காரணமாக ரிஷப் பண்ட்டை லக்னோ அணி விடுவிக்க வேண்டும் என்றும், மார்க்ரம் அல்லது மார்ஷை புதிய கேப்டனாக நியமிக்கலாம் என்றும் முன்னாள் வீரர் பத்ரிநாத் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த இரண்டு ஐபிஎல் சீசனாக ரிஷப் பண்ட் கடுமையாக சொதப்பி உள்ளார். 2025 ஆம் ஆண்டு டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் இருந்து லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு சென்ற அவர், அந்த அணியின் கேப்டனாக பொறுப்பேற்று செயல்பட்டார். ஆனால் அவர் கேப்டனாகவும் ஒரு பேட்ஸ்மேனாகவும் மிகவும் மோசமாக செயலபட்டார். கடந்த சீசனில் லக்னோ அணி புள்ளிப்பட்டியலின் 7வது இடத்தில் நிறைவு செய்த நிலையில், இம்முறை 10 வது இடத்தில் நிறைவு செய்திருக்கிறது. இதற்கு ரிஷப் பண்ட்டின் மோசமான கேப்டன்சியே காரணம் என பலரும் கூறி வருகின்றனர்.
கேப்டன்சியில் மட்டுமல்லாமல், அவர் தொடர்ந்து தனது பேட்டிங்கிலும் சொதப்பி வருகிறார். 2025ல் 14 போட்டிகளில் அவர் 269 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தார் நடப்பாண்டில் 312 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அவரது சராசரி 28.36 ஆக உள்ளது. டி20 கிரிக்கெட்டுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வீரர் இவ்வளவு மோசமாக விளையாடுவது அவரது ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது. இந்த சூழலில், அவரது கேப்டன் பதவில் இருந்து நீக்கிவிட்டு வேறொரு வீரரை கேப்டனாக நியமிக்க லக்னோ அணி ஆலோசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. ரிஷப் பண்ட் ஒரு வீரராக மட்டும் எவ்வித அழுத்தமும் இன்று விளையாடினார் அவர் ரன்களை குவிக்க தொடங்குவார் என அணி நிர்வாகம் நம்புவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், ரிஷப் பண்ட்டை ல்க்னோ அணி விடுவிக்க வேண்டும். அவரது விலை அதிகமாக இருப்பதால், வர்த்தகம் மூலம் எந்த அணியும் வாங்க முன் வராது என முன்னாள் வீரர் சுப்பிரமணியம் பத்ரிநாத் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக பேசிய அவர், LSG அணி ரிஷப் பண்ட்டை விடுவிக்க வேண்டும். அவர் அந்த அணிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றமே. அதனால் அவரை விடுக்க நிர்வாகம் முடிவெடுக்கும் என நினைக்கிறேன். அவரது அதிக விலை ஒரு பிரச்சனையாக உள்ளது. பண்ட்டை எந்த அணியும் வாங்க முன்வராது. அதனாலவர் நிச்சயம் விடுவிக்கப்பட வேண்டும். அவர் ஏலத்திற்கு வர வேண்டும். ரிஷப் பண்ட்டை விடுவிக்கும் முடிவு லக்னோ அணிக்கு கடினமான முடிவு என்றாலும், அணியின் நலன் கருத்தி, இந்த முடிவை அவர்கள் எடுத்தாகதான் வேண்டும் என கூறினார்.
லக்னோ அணியின் கேப்டன்சி குறித்து பேசிய அவர், எய்டன் மார்க்ரம் அல்லது மிட்செல் மார்ஷை கேப்டனாக நியமிக்கலாம். இவர்கள் இருவருமே அவர்களது தேசிய அணியை வழிநடத்தி வருகின்றனர். அதனால் இவர்களில் ஒருவரை கேப்டனாக தேர்வு செய்வது நல்ல முடிவு.
ரிஷப் பண்ட்டிடம் ரூ. 27கோடி, நிக்கோலஸ் பூரனிடம் ரூ. 21 கோடி, மயங்க் யாதவிடம் ரூ. 11 கோடி என கிட்டத்தட்ட ரூ. 60 கோடி உள்ளன. இவர்களை LSG அணிவிடுவித்து வேறு வீரர்களை எடுக்கலாம். இதுவே அவர்களது அணியை பலப்படுத்த இருக்கும் ஒரே வழி என நினைக்கிறேன் என பத்ரிநாத் தெரிவித்தார்.
ரிஷப் பண்டிற்கு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகள் மிக மோசமாக அமைந்திருக்கிறது. ஐபிஎல்லில் அவரது விலை, அவர் மீதான எதிர்பார்ப்பு, முக்கியமாக கேப்டன் மீதான அழுத்தம் என பல்வேறு விஷயங்களில் பண்ட் மாட்டிக்கொண்டார். இதுவே அவர் பேட்டிங்கிலும் சொதப்ப முக்கிய காரணம் என பலரும் தெரிவிக்கின்றனர்.
2026 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல்லில் அவரது மோசமான கேப்டன்சியை உற்றுநோக்கிய பிசிசிஐ, இந்திய டெஸ்ட் அணியின் துணை கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கி உள்ளது. அவருக்கு பதிலாக தற்போது கேஎல். ராகுல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.