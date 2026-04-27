ரிஷப் பண்ட் வேஸ்ட்... கேப்டன்ஸியில் இருந்து நீக்கம்? - மொத்தமாக மாறுகிறதா LSG

IPL 2026, Rishabh Pant: ஐபிஎல் 2026 சீசனில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் தோல்வியே காணாமல் மிரட்டலாக விளையாடி வருகிறது. ஆர்சிபி, ராஜஸ்தான், ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட அணிகள் தோல்வியடைந்தாலும் ஓரளவு பலத்துடன் காணப்படுகிறது.
இதர டெல்லி, குஜராத், சென்னை உள்ளிட்ட அணிகள் ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படுகின்றன. 3 முறை சாம்பியனான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும், 5 முறை சாம்பியனான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் மிக மிக சுமாரான நிலையில் உள்ளன.
லக்னோ மிக மிக மோசம்
10வது இடத்தில் LSG: ஆனால் மற்ற 9 அணிகளையும் விட மிக மோசமான இடத்தில், அதாவது புள்ளிப்பட்டியலில் 10வது இடத்தில் ரிஷப் பண்ட் தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியே உள்ளது. 8 போட்டிகளில் 6இல் தோற்று, 2இல் மட்டுமே வென்றுள்ளது, லக்னோ.
5 தொடர் தோல்விகள்: முதல் போட்டியிலேயே டெல்லியிடம் தோற்ற லக்னோ அணி, அடுத்து சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், கொல்கத்தா அணிகளுடன் தலா 1 வெற்றியை பெற்றது. ஆனால் அடுத்து குஜராத் டைட்டன்ஸ், ஆர்சிபி, பஞ்சாப் கிங்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், கொல்கத்தா என அடுத்தடுத்து 5 தொடர் தோல்விகளை சந்தித்துள்ளது.
200 ரன்களே வரவில்லை: லக்னோ அணி நடப்பு சீசனில் இதுவரை ஒரே ஒருமுறை 200 ரன்களுக்கு மேல் எதிரணியை அடிக்கவிட்டுள்ளது, அந்த போட்டியில் மட்டுமே லக்னோ அணி 200 ரன்களையும் அடித்திருக்கிறது. மற்ற போட்டிகளில் முதல் பேட்டிங் செய்தும் கூட 200 ரன்களை லக்னோ அடிக்கவில்லை.
மோசமான நெட் ரன்ரேட்: மறுமுனையில், 170 ரன்களுக்கு குறைவான இலக்கை இரண்டு போட்டிகளில் அடிக்க முடியாமல் தோல்வியை தழுவியிருக்கிறது. நேற்றும் கூட மோசமாக விளையாடிய கேகேஆர் அணியிடம் மிக மிக மோசமாக விளையாடி சூப்பர் ஓவருக்குச் சென்று தோல்வியடைந்தது லக்னோ அணி. இதனால் தற்போது நெட் ரன்ரேட்டும் (-1.106) லக்னோவுக்கு மிக மோசமான நிலையிலேயே உள்ளது.'
ரிஷப் பண்ட் கேப்டன்ஸி மோசம்
பேட்டிங்கிலும், பந்துவீச்சிலும் சிறப்பான வீரர்களை லக்னோ வைத்திருக்கிறது. அனுபவ வீரர்களும், இளம் வீரர்களும் சம அளவில் இருந்தாலும், வெற்றி இலக்கை அடைய லக்னோ திணறுவதற்கு ரிஷப் பண்டின் கேப்டன்ஸி முக்கிய காரணம் எனலாம்.
உதாரணத்திற்கு நேற்றைய போட்டியிலேயே 20வது ஓவரை லெக் ஸ்பின்னரான திக்வேஷ் ராத்தீயை பந்துவீச வைத்தார். அந்த ஓவரில் 4 சிக்ஸர் உள்பட 26 ரன்கள் குவிக்கப்பட்டது. மிடில் ஓவரிலேயே திக்வேஷ் ஒரு ஓவரை வீசியிருந்தால் நிச்சயம் கடைசி கட்டத்தில் பிரின்ஸ் யாதவ் சிறப்பாக ரன்களை கட்டுப்படுத்தியிருப்பார். விக்கெட்டுக்கு ஆசைப்பட்டு போட்டியை தவறவிட்டார் ரிஷப் பண்ட். பார்மில் இல்லாத நிக்கோலஸ் பூரனை சூப்பர் ஓவரில் களமிறக்கியதும் பெரிதும் விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்தச் சூழலில், லக்னோ அணியின் கேப்டன்ஸியில் இருந்து ரிஷப் பண்ட் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுபெற்று வருகிறது. ரூ.27 கோடிக்கு எடுக்கப்பட்ட ரிஷப் பண்டால் பேட்டிங்கிலும் கேப்டன்ஸியிலும் சமமாக கவனம் செலுத்த முடியவில்லை என்பது வெட்ட வெளிச்சமாகிறது. இந்நிலையில், ரிஷப் பண்ட்டை கேப்டன்ஸியில் இருந்து நீக்கிவிட்டு, எய்டன் மார்க்ரமை கேப்டனாக்கலாம் என மூத்த இந்திய வீரர் வாசிம் ஜாபர் தெரிவித்துள்ளார்.
வாசிம் ஜாபர் சொல்லும் ஐடியா
அவரது யூ-ட்யூப் சேனலில் வாசிம் ஜாபர் கூறுகையில், "லக்னோ அணி தற்போது முற்றிலும் வலுவிழந்து காணப்படுகிறது. அவர்களிடம் இருந்து என்ன எதிர்பார்ப்பது என்று கூட யோசிக்க கடினமாக இருக்கிறது. நான் முடிவெடுக்கும் இடத்தில் இருந்திருந்தால், எய்டன் மார்க்ரமை கேப்டனாக நியமிப்பதே நான் செய்யும் முதல் காரியமாக இருக்கும்.
எல்எஸ்ஜி பேட்டிங் ஆர்டர்
மார்க்ரம் - மிட்செல் மார்ஷ் ஓபனிங், நம்பர் 3இல் பூரன், அடுத்து ரிஷப் பண்ட், நம்பர் 5இல் ஆயுஷ் பதோனி, நம்பர் 6இல் அப்துல் சமத், நம்பர் 7இல் முகுல் சௌத்ரி. இதுதான் எனது லக்னோ அணியின் பேட்டிங் ஆர்டராக இருக்கும்.
ரிஷப் பண்டுக்கு சுமை வேண்டாம்
ரிஷப் பண்ட் போன்ற ஒருவர், அணியில் ஒரு வீரராக மட்டுமே விளையாட வேண்டும என நினைக்கிறேன். அவரை சுதந்திரமாக விளையாட வைத்து, களத்தில் இறங்கி அணியை தனியாக நின்று விளையாடி போட்டிகளை வெல்லச் சொன்னால்தான் அவரிடம் இருந்து சிறந்த ஆட்டத்தை நீங்கள் பெற முடியும். கேப்டன் பொறுப்பை அவர் மீது சுமையாக சுமத்த வேண்டாம்.
மார்க்ரம் கேப்டனாகலாம்...
எய்டன் மார்க்ரம் ஒரு தலைசிறந்த கேப்டன் என நான் நினைக்கிறேன். அவர் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு மிக சிறப்பான கேப்டனாக செயலாற்றி உள்ளார். மனரீதியாகவும் வலிமைமிக்கவர், நிதானமானவர். மற்ற வீரர்களிடம் இருந்து சிறந்த திறனை வெளிக்கொணரே மார்க்ரமால் முடியும்.
ஆனால் இது நடக்குமா என்பது தெரியாது. இது எனது யோசனை மட்டுமே, லக்னோ அணியும் முடிவெடுக்கும் இடத்தில் நான் இருந்திருந்தால் அதைதான் செய்திருப்பேன்" என்றார்.
ரிஷப் பண்டும் மோசமான பேட்டிங்கும்
வாசிம் ஜாபர் சொல்வது ஒரு வகையில் உண்மைதான். 2021இல் இருந்து ரிஷப் பண்ட் ஐபிஎல் தொடரில் கேப்டனாக செயல்பட்டு வருகிறார். 2021இல் 16 இன்னிங்ஸில் 419 ரன்கள், 2022இல் 340 ரன்கள், 2024இல் 13 போட்டிகளில் 446 ரன்களை டெல்லி அணிக்காக அடித்து வந்தார்.
எல்எஸ்ஜிக்கு வந்த பின்னர் 2025 சீசனில் 13 இன்னிங்ஸில் 269 ரன்களையும், நடப்பு சீசனில் 8 போட்டிகளில் 189 ரன்களை அடித்துள்ளார். கேப்டன்ஸிக்கு முன்னரே அவரது பேட்டிங் சரிந்துவிட்டது என்றாலும், கேப்டன்ஸி அவர் மீது சுமை ஏற்றியுள்ளது. 2018இல் அதிகபட்சமாக 684 ரன்களை குவித்தார். அதற்கு முன்னரும் சரி, பின்னரும் சரி அவர் ஒரு சீசனில் 500 ரன்களுக்கு மேல் அடிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
