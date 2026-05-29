/லக்னோ அணி கேப்டன் பதவியிலிருந்து ரிஷப் பண்ட் விலகல்! ஹர்திக் பாண்டியாவை தூக்க மெகா பிளான்?

தொடர் சரிவுக்குப் பின் ரிஷப் பண்ட் லக்னோ அணியின் கேப்டன் பதவியிலிருந்து விலகியுள்ள நிலையில், அவருக்கு பதிலாக மும்பை அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியாவை மெகா டிரேடிங் மூலம் கொண்டு வர லக்னோ நிர்வாகம் திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் கேப்டன் பதவியில் இருந்து ரிஷப் பண்ட் வெளியேறி உள்ளார். 2025, 2026 ஐபிஎல் சீசனின் மோசமான செயல்பட்டுக்கு பின்னர் இத்தகைய முடிவை எடுத்துள்ளார். அவரது இந்த கோரிக்கையை லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியும் உடனே ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் கிரிக்கெட் இயக்குநர் டாம் மூடி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "ரிஷப் பண்ட் தங்களை அணுகி கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து தன்னை விடுவிக்குமாறு கோரிக்கை வைத்தார். அவரது விருப்பத்தை மதித்து, நிர்வாகம் அதனை உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.
இத்தகைய முடிவுகளை எடுப்பது எப்போதுமே எளிதானது அல்ல. லக்னோ அணியின் கேப்டனாக ரிஷப் பண்ட் தனது பங்களிப்பை சிறப்பாக வழங்கியுள்ளார். அதற்கு எங்கள் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அணி நிர்வாகத்தின் தற்போதைய கவனம் முழுவதும், அணியை மீண்டும் கட்டமைத்து, அடுத்த கட்டத்திற்கு பலப்படுத்துவதை நோக்கியே உள்ளது." இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
கடந்த இரண்டு சீசன்களில் கேப்டன்சியில் மட்டுமல்லாமல் தனது பேட்டிங்கிலும் கோட்டை விட்டிருக்கிறார் ரிஷப் பண்ட். இதற்கு அவரது கேப்டன்சி அழுத்தமே காரணம் என பார்க்கப்படுகிறது. 2025 & 2026 சீசன்களை சேர்த்தே ரிஷப் பண்ட் 581 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருக்கிறார். ரூ. 27 கோடி கொடுத்து வாங்கப்பட்ட பண்ட், இப்படி ஒரு செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தி உள்ளது, அணி நிர்வாகம் மற்றும் உரிமையாளர் சஞ்சீவ் கோயங்கா மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருந்த நிலையில், ரிஷப் பண்ட் கேப்டன் பதவியை துறந்துள்ளார்.
கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகி இருக்கும் ரிஷப் பண்ட், 2027 ஐபிஎல் சீசனில் லக்னோ அணிக்காக விளையாடுவது சந்தேகமாகி உள்ளது. அவர் அணியில் இருந்து வெளியேற இது முதல் படியா என ரசிகர்கள் மத்தியில் கேள்வி எழுந்துள்ளது. இருப்பினும் கேப்டன் பதவியை துறந்துள்ளதால் எவ்வித அழுத்தமும் இல்லாமல் பேட்டிங்கில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி ரன்களை குவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து ஹர்திக் பாண்டியா நீக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி தற்போது தங்களுக்கு ஒரு சிறந்த கேப்டனாகவும், அதே சமயம் அதிரடி வேகப்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டராகவும் செயல்படக்கூடிய ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த வீரரை தீவிரமாக தேடி வருகிறது. இந்த தேவைகளுக்கு ஹர்திக் பாண்டியா கச்சிதமாக பொருந்துவார் என அணி நிர்வாகம் கருதுகிறது.
லக்னோ அணியின் உரிமையாளர் சஞ்சீவ் கோயங்கா மீண்டும் ஒரு மிகப்பெரிய 'டிரேடிங்' ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்ய ஆலோசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. அதன்படி, ஹர்திக் பாண்டியாவை லக்னோ அணிக்கு கொண்டு வர 90 சதவீத வாய்ப்புகள் உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
இதற்கு பதிலாக, ரிஷப் பண்ட் அல்லது நிக்கோலஸ் பூரன் ஆகிய இருவரில் ஒருவரை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு லக்னோ நிர்வாகம் வர்த்தகம் மூலம் வழங்கவுள்ளதாக தெரிகிறது. இந்த மெகா டிரேடிங் மட்டும் உறுதியானால், அது ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய மாற்றமாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.